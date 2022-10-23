“摆烂式旅游”，折射出什么？

来源：中国新闻网

中国国庆假期过后，“摆烂式旅游”这一词汇走入大众的视野。

“在酒店发呆”“宅民宿玩手机”“没做攻略，在18线小城闲游”成了大部分人的假期真实写照，以前嗤之以鼻的“换个地方躺着”“换个地方玩手机”的“摆烂式旅游”，在今年国庆假期真香了。

与以往的旅游方式截然不同：不凑热闹，不去热门城市和网红打卡地，大众更喜欢选择一个不知名的目的地度假，住酒店，吃外卖，既安静又清闲。由此，一些冷门城市走入了大众视线。

避开拥挤的人群，“摆烂式旅游”开启了另一种休闲方式。

对于这种现象出现，有论者认为，这反映的是年轻人的旅游“口味”变了，甚至还有解读说，这是旅游“赛道”变了，预示着旅游行业的大变革。

实际上，一些游客去非热门的旅游小城市打卡，这样的现象早已存在。这一方面得益于小城市基础设施的不断完善。比如现在很多小城市都开通了高铁甚至机场，且酒店条件丝毫不逊色热门的旅游城市，性价比更好。另一方面则得益于互联网的发展，许多人会在社交平台分享旅行图文，一些性价比好的小众景点得以被关注和“种草”，然后才有机会吸引一些游客去线下打卡。

记者今年去湖州莫干山采访，在莫干山脚下的庾村，一个村里有多家咖啡馆，当地人透露，很多年轻人来莫干山“摆烂式旅游”，并没有选择上山打卡景点，而是在山下有腔调的民宿舒舒服服住两天，有空再去村里喝喝咖啡聊聊天。

其实，“摆烂式旅游”一定程度是年轻人对目前主流旅游产品用脚投的票。

很多热门旅游景点一到节假日人山人海，体验感差，消费性价比也很差。而细细分析之下，“摆烂式旅游”的这些小众城市都具有不少共同点，比如旅游资源没有被过度开发和商业化，依然保留着浓郁的本地风貌和特色，既能让游客体验到原汁原味的风土人情，也可以凭借独特的旅游资源赢得一众人的青睐。

这一现象也给旅游经营带来新的启示，吸引游客不能再依靠固有资源坐吃山空，或用千篇一律的大众景点去获取客流，而要凭借独特的当地文化、生活氛围、人文气息去留住游客。进而言之，城市要发展旅游经济，就不能将景点与当地居民的日常生活割裂开来，唯有做到“见人见物见生活”，才能引客更留客。