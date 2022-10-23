电子烟结束“暴利”时代

来源：证券时报

电子烟一直有暴利之说，这是外界对电子烟的印象，在行业不规范、快速发展的阶段，确实有企业获得了高利润，但对于大部分正规企业来说，电子烟行业毛利率其实并不高，而未来想在电子烟行业获得高毛利率会更难。

电子烟从出厂到零售环节价格会跳跃式增长，有人以此说明电子烟利润丰厚，比如一颗烟弹成本价10元，零售价格约30元。其实，各级经销商和零售商拿去60%利润，电子烟企业每根烟弹大约能赚8元。

一杆电子烟枪售价约200元，代工厂给品牌的出厂价格约70元。电子烟企业给经销商的出货价格在110元左右，毛利率约36%。

在整个环节当中，代工厂的毛利率能达到30%~40%，品牌商毛利率在40%~60%左右，线下经销商的毛利率也能维持在50%左右的水平。

从生产到销售，看似加价巨大，但是分摊在每个环节之中，算下来单个环节的利润情况并非不可思议。只有保证每个环节都有利润，这个生意模式才能运转下去。

以服装为例，这是一个很成熟的行业，经销商通常要在出厂价上加价30%，零售商场再加价30%。餐饮也是很成熟的行业，购买食物成本占售价的比例基本上低于50%，但即使这样，也有很多餐饮店经营不下去。

雾芯科技今年二季度毛利率为43.8%，去年毛利率为43.1%，思摩尔国际去年毛利率为53.6%，两家公司都表现优异。特别是思摩尔毛利率持续提升，2016年~2020年，思摩尔国际毛利率分别为24.3%、26.8%、34.7%、44.0%、52.9%，这说明该公司盈利能力持续提升。两家公司是行业龙头，代表了行业最强的盈利能力。记者走访电子烟生产厂家，毛利率基本集中在20%~25%这个区间，主要原因是思摩尔有品牌溢价。一般服装代加工厂毛利率在20%左右，和电子烟厂相差不大。

思摩尔毕竟是少数，中国有1500家电子烟企业，绝大多数都是普通公司，享有一般利润。

即使是雾芯科技和思摩尔，这样的毛利率也不高。很多行业也有高毛利率的公司，比如啤酒公司，毛利率就多集中在40%，而海天酱油2021年毛利率为42.9%，白酒类毛利率一般在70%以上。

电子烟毛利率并不算高，而获得暴利之名，跟这个行业的特有情况相关。

电子烟行业整体规模不大，吸引的掘金者却不少。

这个行业有1500家企业，绝大多数规模不大，但是出现很多发财者，因为这个行业进入门槛不高，吸引了各行各业的淘金客和冒险家，有增量，而且能分一杯羹者众。

拆开电子烟，其零部件很少，绝大多数科技含量不高，不像手机等需要投入高额研发费用，要集中全球产业链，集中尖端人才。电子烟需要的投资规模不大，生产线也比较简单，对管理的要求也不高，是一个模式很轻的生意，对品牌投资者而言，由于产业链已经很完整，完全可以全部代工生产。

电子烟企业不希望被外界关注，喜欢闷声发财，这个发财的机会，也主要是因为行业增长非常迅速，经常出现翻倍增长，给了很多公司机会，管理好不好都能生存下去。

此前行业有很多不规范之处，通过各种手段减少开支，企业主可以获得不错的盈利。但是现在这种机会已经很少，通过纳入监管，报关正规化等，企业获得的毛利率将更低。

中国电子烟全产业链的毛利率也会下调，在官方介入下，零售渠道毛利率大幅下挫。未来电子烟税实施后，毛利率有可能进一步下降。