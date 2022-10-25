中国名校毕业生向二三线城市的中学扩散

来源：中国新闻周刊

作者：赵越

清华大学、北京大学硕博毕业生扎堆任教的现象，正在由深圳中学、北京人大附中这样的一线城市“牛校”，向二、三线城市的中学扩散。

最近，浙江省温州中学公布了今年招聘上岗的新任教师，11人中有7人毕业于清华大学或北京大学，1人毕业于上海交通大学，1人毕业于北京师范大学，2人毕业于华东师范大学。

这11人中有2人拥有博士学位，4人是硕士毕业，甚至还有1人曾在国际顶级学术刊物《自然》的子刊上发表过学术论文。

不久前，江苏省淮安市楚州中学招聘了22位教师，其中有15人毕业于北京大学，引发广泛关注。

在教育专家看来，随着中国研究生培养规模增大，硕士、博士到二三线城市就业的现象将越来越多，中小学教师整体学历提升是大势所趋。

过去，清华大学、北京大学等名校毕业生扎堆任教的中学，多见于一线城市的“牛校”。但是最近，这样现象逐步扩展到二、三线城市的中学。

不同于此前因为教师学历亮眼而被关注的北京人大附中或深圳中学，最近诞生“教师天团”的温州中学，并不在一线城市，甚至连省会城市都不在。

2021年，温州市GDP为7885亿元，在浙江省排名第三。目前温州常住人口为964.5万人，在浙江省排名第二。

不只温州，江苏省淮安市楚州中学此前拟聘教师名单中同样名校毕业生扎堆。根据名单，该校共拟聘老师22人，其中15人毕业于北京大学，13人是硕士研究生。

此前，像深圳中学这样的一线城市“牛校”吸引清华大学、北京大学毕业生，除了依托一线城市本身的综合优势之外，高薪是必不可少的条件。

据了解，深圳中学整个教师队伍中毕业于清华大学、北京大学的教师有100多人。根据深圳市教育局公布的预算，深圳中学2021年用于在职人员工资福利支出的预算约为2亿元，该校职工总数为471人。这意味着每位教职工的平均年薪超过40万。

此后，高薪吸引顶级名校毕业生的策略，被不少地方所学习。比如2021年，内蒙古鄂尔多斯第一中学，开出年薪50万～60万招聘清华大学或北京大学的毕业生。

“温州普通中学教师的综合年收入有十几万，但温州教师整体收入水平与省会杭州相比有不小差距，更不要说与深圳相比。”一位温州市教育系统的工作人员告诉中国新闻周刊。

温州当地一位中学教师向中国新闻周刊透露，温州教师收入与工作年限、工作积累的成绩息息相关。他说，“不会因为是清华、北大毕业的，薪资就单独计算。”

排除收入因素，温州中学在当地一直是重点中学的代表。上述温州教师认为，清华、北大等名校毕业生选择温州中学，看中的更多是学校的综合优势。

温州中学创办于1902年，初名“温州府学堂”，1953年被确定为浙江省14所重点中学之一，1981年被批准为浙江省首批办好的18所重点中学之一，1995年被确认为浙江省一级重点中学，2014年又被评为浙江省首批一级普通高中特色示范学校。

同样，楚州中学虽然知名度不高，但也是江苏省重点中学之一。

最近几年，每年从温州中学考入清华大学或北京大学的人数一直保持在二十几人。2022年，清华大学和北京大学在温州中学共计录取29人。

前述温州教育系统工作人员表示，温州中学不论是地位，还是待遇，在温州所有学校中都是比较最突出的。

在21世纪教育研究院院长熊丙奇看来，清华、北大等名校毕业生应聘这类中学的教师，学校择优录用，本身就是双向选择的结果。

但在教育行业一直都存在争议的是，像清华、北大等顶级名校的毕业生，与受过专业训练的师范生相比，是否更适宜普通的中学教学工作。

有业内人士告诉中国新闻周刊，一些重点中学之所以热衷招聘清华、北大这样顶级高校的教师，一个重要原因就是配合学校的竞赛辅导。“自己高中时期就有竞赛经历的老师会更受学校的青睐。”上述业内人士表示。

一般而言，能够入选数学、物理、化学、生物、信息这五大学科奥林匹克竞赛国家集训队的学生，将直接获得清华大学或北京大学的保送资格。

以温州中学为例，2021年12月，在中国第38届全国中学生物理竞赛中，国家集训队50人名单中，浙江有15名物理学生入围，其中温州中学物理竞赛团队有4位同学以中国前30名的成绩入选物理国家集训队，被保送北京大学或清华大学。

而在竞赛生中，除了入选国家集训队这样的顶级学员，不少C9院校（即包括北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学高校的联盟）、985院校在强基计划等专项招生计划中，也非常看中竞赛成绩，给予不少减分录取或面试的条件。

以复旦大学的强基计划招生为例，如果获得数学或物理全国竞赛省一等奖的同学，可以直接免笔试进入面试环节；上海交通大学的强基计划招生政策类似，不过竞赛学科除了数学、物理之外，还包括化学。

值得注意的是，“教师天团”所展示的另外一个趋势是，越来越多博士毕业生开始加入中学教师的队伍。

中国教育研究院研究员储朝晖告诉中国新闻周刊，目前大学的教职，实际上是供大于求的，不少博士即使要找一些中、西部地区普通大学的工作岗位，也并不容易。

中国新闻周刊从多位即将毕业的博士生处了解到，近年来不少985、211高校的招聘标准水涨船高，普遍标准已经由博士学位加拥有海外经历，变成拥有海外知名院校博士学位或拥有博士后工作经历。而即使能成功入职部分985、211高校，也面临“非升即走”的巨大考核压力，因此他们中也有不少人将中学教师岗位列入就业意向。

马雄刚从某985院校博士毕业，在他看来，不少普通高校，特别是中西部地区的，不论从个人发展还是整体待遇来看，都不尽如人意。“有师兄入职湖南某地级市的一所二本院校，每月到手工资约5000元；另有朋友入职河北的一所省属二本院校，到现在已经工作3年，每月到手也只有5000元左右，平均年收入在8万元左右。”马雄告诉中国新闻周刊。

储朝晖认为，对不少名校硕博士而言，到较富裕城市做中小学教师是经过深思熟虑和多方比较的。他说，“在他们看来，去一些中西部普通本科、专科院校任教职，未必好过到深圳或杭州做中学教师。”

在不少教育专家看来，在地区性重点中学的教师中，顶级名校的硕博学历越来越多，这是中小学教师整体学历提升的一个重要表现方面。

储朝晖说，在发达国家，博士做中小学教师甚至幼儿园教师的现象不仅存在，而且数量不少。

熊丙奇说，发达国家的高中教师大多数拥有硕士及以上学历，随着中国研究生培养规模增大，硕士、博士到二三线城市就业的现象将越来越多，中小学教师整体学历提升是大势所趋，毕竟现在硕士的培养规模是1998年本科和专科培养规模的总和。

数据显示，1998年中国普通高等教育招生计划为108万（包括本科和专科），而2021年，中国研究生招生数已达到117.65万人，较1998年（7.25万人）增长了15倍，较2011年（56.02万人）增长了一倍。

而中国2020年拥有研究生学历的教师，在初中与高中教师中所占的比例，仅为3.9%与11.5%。

以初中教师学历为例，在2018年，芬兰具有硕士学历教师所占比例已超过90%；欧盟国家的平均比例为54.9%。

根据现行《教师法》的规定，获得幼儿园、小学教师资格，只需中专学历；获得初中教师资格，只需专科文凭；获得高中教师资格，本科学历即可；获得大学教师资格，研究生或者本科学历皆可。

相比而言，目前芬兰、法国、德国、日本、韩国等发达国家已将基础教育阶段教师资格证的学历水平规定为硕士及以上。

2021年底，教育部部长怀进鹏向全国人大常委会报告教师队伍建设和《教师法》实施情况时介绍，《教师法》修订将聚焦提高教师准入门槛，提高各级各类教师学历要求，建立教师从业资格审核把关机制。

在教师整体学历提升，“教师天团”逐步增多的情况之下，区域间、城乡间的教育不平衡是否会进一步加剧，也为不少教育界人士所担忧。

储朝晖说，广东、浙江等较富裕地区，存在入职的教师学历高、收入高的现象，但是不少中西部贫困地区，特别是边远农村，依然很难招到高学历的教师，因为这些岗位不仅收入相对比较低，工作条件也比较差。

熊丙奇告诉中国新闻周刊，这涉及到基础教育资源的统筹配置。他说，中国保障基础教育资源，主要依靠县乡财政（大城市则依靠区县财政），因此，财政实力强的地区，教育投入力度大，教师工资待遇高；而财政实力薄弱的地区，教师的收入水平会低于财政实力较强地区的教师。