拒绝“套路”的“双十一”，才是购物节该有的样子

来源：新京报

作者：徐秋颖

一年一度的“双十一”来了，你的钱包准备好了吗？

据中新网报道，今年“双十一”与往年相比，迎来了一些新变化，比如预售时间缩短、购物车扩容、一键退差价、告别零点……此外，今年貌似少了各种烧脑的优惠计算题，平台之间的优惠水平亦相差不大。为了凑单更方便，有电商平台推出“多地址下单”，也就是说，消费者在支付一个订单时，可以将里面的商品寄送到不同的地址。

开始于2009年的“双十一”到今年已经有13个年头，很多消费者也养成了每年“双十一”启动“买买买”模式。但在此之前，某些平台无比烧脑的优惠规则、一些商家商品“先涨后降”的猫腻、消费者抢900个最后兑10块钱的红包大战等套路却拦住了不少消费者的购物热情，在往年的种种吐槽之下，这也损害了不少商家的利益。

但今年以来，这些套路发生了些许变化。事实上，这些年网络经济快速发展，电商营销竞争更加充分，平台和商家也意识到，那些“乱花渐欲迷人眼”的套路留不住消费者，促销就该多一些真诚、便利，少一些套路、障碍。大大方方让利也该成为一种自觉。

“套路”少了，“便利”多了，消费者才能“买并快乐着”。无论是线下购物还是网络促销，拉动消费的真正“套路”，其实万变不离其宗，那就是“以消费者为中心”。这需要平台和商家将“更好的消费体验”摆在首位，主动为消费者“减负”，真正从“拼流量”向“拼实惠”“比服务”转变，让消费者更省心、放心消费。

这些年，从“剁手”到“吃土”，再到现在的“晚八人”，从这些消费者戏谑的称呼中也可窥见，购物狂欢的热闹之后，取而代之的是更人性化以及多样化的购物体验。比如，更多平台开始简化营销规则，更多商家将全程保价变成服务标配。

“双十一”游戏规则的改变，既是消费端理性倒逼的结果，也是平台和商家顺应市场的正确选择。我们乐见这样的新变化，让本着网络购物“更便利”的属性实现回归，购物可以“狂欢”，但促销不能乱来。平台和商家“更少算计”，消费者才不用“烧脑计算”。

此外，国家统计局最新数据显示，前三季度，社会消费品零售总额32万零305亿元（人民币，6万2454亿新元），同比增长0.7%，增速比1—8月份加快0.2个百分点。当前，在国内消费市场不断回暖企稳的发展态势下，平台营造更便利的消费环境，才能进一步提振消费；商家只有多让利，才能激发人们消费热情，提升消费意愿。

期待不被“套路”包围的“双十一”，让消费者感受到购物的快乐，商家获得利益的满足，最终达到进一步挖掘和释放消费潜力的目的，实现多方共赢。