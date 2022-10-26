那些对“鹤岗”心心念念的年轻人，想要什么

来源：中国青年报

作者：杨鑫宇

最近，东北城市鹤岗再次成为年轻人关注的网络焦点。作为资源型城市，煤城鹤岗有过热闹与辉煌，也经历了平静与落寞。对土生土长的鹤岗人来说，这个过程是一首带着乡愁的“煤城挽歌”。但是，对一些生活奋斗在大城市的年轻人而言，鹤岗却意外成为一个“圆梦之地”。

“一万多块就能买一套房”，给不少从未踏足鹤岗的年轻人一份心理安慰，有了移居此地的念想。不过，真要到鹤岗去买房定居，却没想象中那般简单。此前，有媒体采访过几位从大城市迁居鹤岗、远程办公的“数字游民”。对他们而言，花钱买房只是一个开端，真正的挑战还在后边。

有人无法忍受东北冬日极寒的气候，也有人适应不了小城市生活的不便。最重要的是，这些迁居而来的“数字游民”，并不足以形成具有一定规模的新社群，进而真正改变一座城市。但这并不妨碍“鹤岗”一次次成为网络热词。

不少人甚至仔细分析：鹤岗这座城市有没有前景？适不适合年轻人买房？年轻人到鹤岗生活要注意些什么？这些分析听起来“干货满满”，很有道理，却忽略了一件事——绝大多数把“鹤岗买房”挂在嘴边的年轻人，都不是真的打算这么做。这些年轻人语境里的“鹤岗”，并不能和客观存在的鹤岗市画上等号，而更像是一个抽象的“桃花源”。“鹤岗”在这里只是一个符号、一个象征，而不是哪个具体的地方。

年轻人之所以会想象一个象征着低房价、低压力的“桃花源”，是因为他们在激烈竞争之中，需要有地方给自己的心灵歇一口气，“加满油”再上路。鹤岗被选中成为“桃花源”的替身，很大程度上是因为这里的超低房价屡上新闻。

鹤岗如何转型复兴、开发新产业、减缓人口外流；哪些城市最适合“数字游民”生活；年轻人如果要买便宜房子，最好到哪里去买……这些具体问题并非不重要，但与网上的“鹤岗热”其实没有太大关系。要真正认识这一网络现象，找到破解青年问题的切入点，关键在于解读出网络话语蕴含的集体情绪。

作为符号与象征的“鹤岗”，一方面寄托着年轻人对低房价的渴望，另一方面也体现出部分人在压力之下的疲惫。充分理解他们的生活现状和对未来的期许，才能让他们更有奋发向上的动力。对此，社会应该做的是让年轻人更有奔头，让他们有更多获得感，帮助他们以更好的状态重新上路，投入新的奋斗。国家坚决贯彻的“房住不炒”原则，就是着力于减轻房价给年轻人造成的压力，缩短大城市的现实生活与“鹤岗神话”的相对距离。

而那些“心向鹤岗”的年轻人，并不意味着“躺平”。不论是把“鹤岗”当心理寄托的城市青年，还是少数真的去了鹤岗的“数字游民”，都是为了以更从容的心态面对事业与生活的挑战。让心灵歇一歇脚，是为了更好地出发。这种“买房成家、掌控自己生活”的想象，也体现着这些年轻人对未来的美好希望。