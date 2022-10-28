阿姨翻拍《甄嬛传》，首先需要知识产权合规

来源：新京报

作者：克鲜

16位退休阿姨包了个剧组，赴横店翻拍《甄嬛传》的微视频火了！据报道，阿姨们穿清宫服饰、绾发髻、上宫妆、背台词、摆身段，和“皇上”飙对手戏，玩得不亦乐乎，出演了《甄嬛传》中“滴血验亲”等名场面。

阿姨们过足了戏瘾，网友们也在弹幕里感慨着“感觉阿姨们好幸福”，还有敏感的网友想到：这么搞会不会构成侵权？这的确问到整个项目的软肋上了，还得把这个严肃问题讲明白。《甄嬛传》制作方接受采访时也表示，已经在准备材料给视频平台，要求下架相关视频。

《甄嬛传》改编自吴雪岚（流潋紫）所著小说《后宫·甄嬛传》，目前版权归属于乐视公司。我国《著作权法》明确保护影视作品的著作权，原则上非经授权，以及支付报酬是不能使用、表演作品的。

不过，《著作权法》也明确规定了“合理使用”的例外原则，比如为介绍、评论某一作品，在作品中“适当引用”他人已经发表的作品，这个就算“合理使用”而非侵权。

《著作权法》第二十四条还规定，“免费表演已经发表的作品，该表演未向公众收取费用，也未向表演者支付报酬，且不以营利为目的”，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作品名称，并且不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益。

但是，基于“免费表演”的“合理使用”是受到严格限制的。按照知识产权法专家王迁教授的相关解读，“免费表演”既不能向公众收费，也不能向表演者支付报酬。他举了一个例子解释，像餐厅里的驻唱歌手，哪怕没有向歌手支付任何费用，也没有向就餐者收取额外费用，但是这种表演不属于“免费表演”，因为营利场所的这种表演就是一种招揽客户的手段。

如果就是一群阿姨自发组织拍《甄嬛传》的微电影，纯粹是阿姨之间“自娱自乐”，这就相当于单位年会、学校内部表演当中，唱了歌曲、演绎了影视剧的经典片段，这当然属于“合理使用”的范围。

而商业公司组织阿姨们“参演”《甄嬛传》，确实有营利因素。在没有获得授权的情况下，即使不是靠微电影上映赚钱，但通过让阿姨“参演”《甄嬛传》而营利，仍属于利用《甄嬛传》经营，其中有侵权风险。

此外，还要看到，经营方似乎还没有意识到项目的著作权问题，甚至在采访中还表示“后续还会拍《情深深雨濛濛》”。若没得到该剧原作者琼瑶的授权，则属于实打实的侵权。

退休阿姨们老有所乐，过戏瘾，“自娱自乐”并不涉及侵权问题。但商业公司以此经营，就越过了“合理使用”的边界，可能面临著作权侵权争议。希望这个“圆梦”产业越做越红火，但前提是不存在著作权问题。

普通游客参与“翻拍”经典影视剧，或许能成为各类影视基地和摄制团队的业务“蓝海”，有着广阔的前景，但必须做到合规经营，不能撞到知识产权的红线上。该公司不妨直接向版权方申请授权，或者剧本中删除“甄嬛”，就演演清宫戏。