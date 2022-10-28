“上门代厨”终究要答好食品安全这道考题

来源：新京报

作者：王涤非

最近，在杭州、上海、重庆等地，由烧饭师傅上门为年轻人代为做饭做菜成为新时尚，网友称之为“上门代厨”服务。

据北京青年报报道，这里的“烧饭师傅”大多以中青年为主，一般是家中有孩子上学，考虑到要照料孩子而不去选择限定时间的工作，然后便可以利用自身的厨艺特长，为别人上门做菜做饭。其服务模式大致为：首先通过网上（或微信群）发布信息招徕客户，一旦与有需求者对接上就可以接单。

这种自由的、不固定的服务方式应该说对双方都有利。作为一种市场行为，提供服务者如何要价，交给供给两端协商就好。但是，由于上门代厨的服务人员并不隶属于家政公司等实体服务机构，大多依靠自我管理，便引申出了一些值得讨论的问题。

是否存在食品安全风险？

从事食品类项目的上门代厨活动，从食品安全的角度来看，这种方式是否存在着潜在的食品安全风险？这是值得讨论的。而在笔者看来，这个过程中，确实蕴含着相应的风险。

这并非小题大做，首先，我们知道，提供餐饮服务需要获得行政许可之后才能进行，按照国家食品安全标准对餐饮服务的定义是：通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动等，向消费者提供食品或食品和消费设施的服务活动。

虽然在目前的法律框架中，“上门代厨”活动还不能完全视为《食品安全法》意义上的餐饮服务提供者，但是这种社会化服务已具备了“餐饮服务提供者”的某些要素。比如，加工制作、服务性劳动这两大要素原本就是“上门代厨”活动必不可少的内容。

在民事法律关系上，代厨需求者所购买的也正是这部分劳务。具备餐饮服务的要素却未受到相应行政许可的覆盖，这是我们所讨论风险的来源。

其次，是否经过行政许可仅仅是表征，食品安全风险真正的关键点还是取决于某项社会服务行为的涉及面。在“上门代厨”活动中，代厨人员并非是小范围的熟人朋友间帮忙做一顿饭的互助行为，而是面向不特定客户提供上门餐饮服务，即便这种行为当前不属于许可范畴，但其影响程度不容小觑。

据媒体报道，一名兼职代厨人员每天只接一单，每天能赚将近一百元，若长期从事，则每个月可以有近3000元的收入；另外也有提供包月代厨的服务人员，更有形成大规模代厨团队的有组织团体。

显而易见，在一些地方，对代厨的需求市场相当旺盛，聚沙成塔、聚点成面，看似单个的社会服务行为，但一旦形成规模，就足以影响公众的食品安全状况。正是基于上述两点原因，“上门代厨”的确存在着食品安全风险隐患。

规范管理需及时跟上

而比起代厨双方的一般经济纠纷、造成损失如何追偿，食品安全其实是更值得大家关注的话题。那么，这个问题有没有解决之道？

保障食品安全是全社会的责任，需要公众广泛参与，在代厨这一社会服务中也是如此。

查阅食品安全法律法规对餐饮服务的要求，与代厨活动密切相关的，一是“食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作”属于违法行为；二是“餐饮服务提供者应当制定并实施原料控制要求，不得采购不符合食品安全标准的食品原料”。

汇总起来其核心要求有两个：保证从业人员的自身健康状况以及掌握餐饮过程控制的基础知识（代为采购食材就属于原料控制），是不出现食品安全事故的底线，对一个餐饮服务的提供者而言，这两点是必须具备的基本要求。

因此，上岗前的体检、食品基础培训是“上门代厨”服务业者的必备条件，要想确保上门代厨，杜绝食品安全后顾之忧，管理必须要跟上。

而在这个过程中，也不是一提到管理都必须由行政机关具体行使。具体而言，有家政平台提供代厨业务的当然更加方便，那么非平台从业者亦可以建立同业协会来自我规范，新兴服务需要规范更需要扶持，行政机关也应适时加以指导。

就此去看，在实际操作上，不妨最大程度发挥协会或平台企业的积极作用，依托网络对上门代厨服务业者进行公示，让聘请代厨的消费者放心选择，便利消费者的同时也尽量降低食品安全之虞。

质言之，作为一种经济现象，舆论与监管部门不妨报以宽容眼光视之，你有所求，我有所得，这正是市场经济的真谛。而对于这一行当可能出现的风险，相关部门也要未雨绸缪，及时引导规范。