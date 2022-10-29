5.5G，它比5G多半G，将带来哪些影响？

来源：中新网

近日，5.5G概念引发关注，它和5G究竟有什么区别，将给我们带来哪些影响呢？

什么是5.5G，有哪些特点？

近日，在2022全球移动宽带论坛“5.5G与2030智能世界”媒体圆桌上，GSMA首席技术官Alex Sinclair表示，根据3GPP标准节奏，预计5.5G将于2024年进入商用阶段。

很多人可能对5G熟悉，对5.5G陌生。通信行业观察家项立刚接受中新财经采访时称，5.5G的定义在通信行业来说是惯例，例如在3G时代向4G时代过渡时，就有3.5G甚至3.9G的说法；4G走向5G时，也有4.5G的概念。

“5.5G本质上还是5G，但比5G速度更快，支持的频段更多。”项立刚称，技术上面看，5.5G可采用载波聚合等技术让网速更上一层楼，例如原来5G网络环境下载速度可能做到800Mbps，在5.5G技术下能做到1.5Gbps甚至2Gbps。

华为5.5G总经理高全中认为，5.5G作为5G的升级版，其标志性的下行万兆、上行千兆、千亿联接和内生智能的能力，将成为支撑数字经济发展的中坚力量。

带来哪些影响，利好元宇宙？

Alex Sinclair称，近几代的移动通讯网络一般代际生命周期为10年，且在第5年左右都会出现一个分水岭，2.5G、3.5G及4.5G，都带来了性能显著增强、网络管理效率显著提升、能源消耗显著下降，5.5G也会起到相同的作用。

华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛认为，5.5G将带来十倍于当前的网络能力，实现万兆体验、千亿联接和内生智能，满足丰富多样的业务要求，是迈向智能世界的必由之路。

而5.5G可能在元宇宙时代大有作为。“元宇宙的发展需要通讯网络的大幅升级，期待5.5G带来惊喜。”Aeindri Protocol创始人兼首席执行官Moon Jerin表示，高沉浸、低延迟、随时随地是元宇宙的主要要素，这对网络提出更高需求，尤其是提升虚拟社交、元宇宙游戏、沉浸式协同办公等场景的体验，现有网络条件力有不逮。

高全中也认为下行10Gbps及毫秒级时延将构建虚拟世界和现实世界的桥梁，能使MR、XR、元宇宙产业规模发展。

ITU未来网络和频谱管理处处长Walid Mathlouthi认为，在移动通信领域5G面向5.5G的发展阶段，频谱将是非常重要的一个方面。超大带宽频谱发放、全上行频谱使用模式等将成为全球产业链共同关心的话题。

不少行业人士认为，5G发展在加速。例如华为5G产品线总裁彭红华表示：“全球5G持续加速，商用三年已达4G商用前5年水平。”

中国工信部数据显示，截至9月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3895万户。其中，5G移动电话用户达5.1亿户，比上年末净增1.55亿户，占移动电话用户的30.3%，占比较上年末提升8.7个百分点。