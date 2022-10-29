特斯拉降价会掀新能源车市“价格战”？专家：不太可能

来源：每日经济新闻

“这次特斯拉降价力度太大了，所以我赶紧请假带家人来看车、试驾。家里人多，我们一直比较看好家用型的Model Y。”10月26日，在北京某特斯拉体验中心，陆羽（化名）告诉《每日经济新闻》记者。

就在10月24日，特斯拉官方宣布，即日起，中国大陆地区特斯拉在售Model Y、Model 3全系降价，降幅最高达3.7万元（人民币，下同，约7224新元）。

记者查阅特斯拉中国官网发现，Model 3后驱版车型由27.99万元降至26.59万元；高性能版车型由36.79万元降至34.99万元；Model Y后驱版车型从31.69万元降至28.89万元；长续航版车型由39.49万元降价3.7万元至35.79万元；高性能版车型由41.79万元降价2万元至39.79万元。

“现在来买特斯拉，算是赶上了。现在预订，最晚年底前能提车，还能赶上新能源汽车补贴取消前的最后一波福利。”记者走访特斯拉线下门店时，一位特斯拉店内员工告诉记者。

有观点认为，特斯拉的降价动作，或将带动国内新能源车市的“降价潮”。对此，中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉认为，国内车企跟降的可能性不大。

“大规模销量摊薄成本，是特斯拉敢于大幅降价的底气，但对于国内多数新能源车企来说，无论是产销规模，还是当前动力电池原材料价格居高不下等因素，均限制了它们价格下调的空间。”颜景辉向记者表示。

降价为冲量？

记者走访多家特斯拉体验中心发现，前来看车、购车的消费者颇多，多家店内都是一派热闹景象。经过此轮降价，特斯拉Model Y后轮驱动版重回30万元以内。这也就意味着，此时购买该车型的车主可享受超1.1万元的2022年国家新能源汽车补贴，较降价前可少花2.8万元。

“现在订车最晚年前能提车，再晚就要到2023年交付。错过这个机会，就拿不到国家给予的新能源车补贴了”。上述北京某特斯拉体验中心工作人员向记者介绍称。

特斯拉中国官网显示，国产Model 3两个版本车型预交付日期为4~8周，国产Model Y预交付为1~4周。

对于此次降价原因，特斯拉方面并没有给出明确解释。在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，特斯拉选择此时降价，主要是因为目前市场需求太弱，其10月份订单量不理想。

事实上，为拉动市场需求，特斯拉从9月就开始采取“变相降价”措施。9月，特斯拉中国宣布，自9月16日起至9月30日期间交付的全新定制车辆、没有上过牌的展车或运损的非全新国产Model 3及Model Y客户，若选择购买特斯拉店内保险，且投保险种包含交强险、车损险，将予以保险补贴8000元，补贴方式为在交付尾款时直接减免车价8000元。

不过，此举并没有达到“订单量暴增”的预期效果。终端数据显示，10月前三周，特斯拉的进店量非常低迷。“特斯拉降价主要是基于其全年目标任务完成情况来确定的，想借此快速提升订单量。”中国汽车工业协会副总工程师许海东认为。

特斯拉发布的2022年第三季度财报显示，今年第三季度，其营收、交付量均低于市场预期。特斯拉CFO（即首席财务官）Zachary Kirkhorn坦言，今年公司全年交付量增长率预计将略低于50%。

调价成“常态”

涨价、降价、再涨价、再降价......诸如此类的价格“操作”方式已成特斯拉“常态”。

“特斯拉始终坚持直营模式和0广告策略，价格透明公正，通过技术快速创新、服务不断优化等方式，持续让利给消费者。”特斯拉相关负责人对记者说。

据统计，此次是近一年来特斯拉“六连涨”后的首次降价。在降价前，特斯拉CEO马斯克就已向外界释放出了信号。在2022年特斯拉第二季度财报电话会上，马斯克曾表示：“提高几次售价后，特斯拉汽车价格已经到了比较尴尬的程度，未来某个时候特斯拉可能会下调售价。”

今年9月底，更是有消息称，特斯拉国产车型Model 3和Model Y将进行大幅降价。其中，Model Y的降价幅度最高有望达到4万元，最终Model Y后轮驱动版车型的起售价可能会降至27万~29万元。不过，彼时特斯拉中国方面第一时间进行了辟谣，并回复记者称：“（大幅降价）是不实信息。”

距辟谣不到一个月，特斯拉公布了近4万元的降价举措。“实现规模化生产和销售后，特斯拉整体生产成本可以得到较大幅度的降低。”颜景辉表示，成本摊薄是特斯拉敢于大幅降价的底气所在。

官方数据显示，截至2022年第三季度，特斯拉全球累计交付量已突破300万辆。其中，2022年1~9月，特斯拉全球累计产量约为93万辆。“特斯拉今年将生产超过150万辆汽车。”今年4月，马斯克曾表示。

不过，降价后随之而来的是争议声和维权声。不少老车主纷纷向特斯拉方面表示不满，要求给出补偿方案，还有车主跑到特斯拉线下门店拉横幅集体维权。对此，特斯拉中国客服工作人员仅回复记者称：“目前，针对降价前提车的客户，公司没有赔偿方案。”

专家：不太可能出现“价格战”

“如果说（特斯拉降价）没有影响那是不可能的，但这一影响是对国内整个新能源车市的。”10月27日，北京某华为授权体验店工作人员告诉记者，官方指导价是统一制定的，问界不会因为特斯拉的降价而降价。

不过，日前，有消息称，问界品牌旗下M5和M7车型已经开始降价，付尾款时可直接减免8000元。对此，上述工作人员表示，目前，公司在这两款车官方指导价不变的情况下制定了相应的优惠方案，但还没有下达到店内。至于是否是在付尾款时减免，目前还不清楚。

对于外界传言的“降价8000元”，华为方面也进行了否认，称“自10月24日凌晨起，取消了原来金融贴息、各销售门店差异化的礼品等服务，对部分现车车型购买用户统一赠送价值八千元的保险。”

记者查阅问界官网发现，10月25日~10月31日期间，问界为旗下两款车皆推出了一个价值8000元的华为家充装安装服务包的购车礼。

颜景辉认为，特斯拉此轮降价对Model 3和Model Y的竞品车型冲击最大，其意在快速抢占这两个领域的细分市场。

从Model 3和Model Y定价区间来看，除问界外，受“威胁”的还有“蔚小理”、比亚迪、岚图、极狐等竞品企业。东吴证券分析称，特斯拉降价后，20万~40万元价格区间新能源产品受到直接影响，并波及同价位燃油车以及10万~20万元价格带车型，新一轮行业降价潮或将出现。

不过，许海东却给出了不一样的分析结果。“特斯拉降价对国内新能源车市来说确实是一个巨大冲击，进一步加剧了市场竞争。但特斯拉的降价行为是结合其自身发展情况、全年销量目标、盈利情况等各方面综合考量的结果。而国内自主品牌新能源车企在当前动力电池原材料价格还在涨价，生产制造成本居高不下的情况下，做出跟随降价的概率并不大。”许海东说。

公开数据显示，2022年第三季度，特斯拉汽车毛利率高达27.9%。相比之下，“蔚小理”中毛利率最高的是理想汽车，其今年第二季度汽车毛利率为21.8%；蔚来汽车毛利率为16.7%；小鹏汽车汽车毛利率为9.7%。

颜景辉也认为，特斯拉此轮降价在国内掀起“价格战”的可能性不大，但可以让新能源车市因动力电池原材料价格上涨而引发的“涨价潮”有所收敛。“国内车企在价格无法取得优势的情况下，要努力在自身产品力、客户服务力等方面做到更好，凸显自身优势的同时，努力增加用户黏性。”颜景辉建议。

记者走访市场时了解到，截至目前，理想汽车、蔚来、岚图等车企暂未有降价动作。“理想与特斯拉旗下车型确定的目标用户群体不一样，特斯拉降价并不影响想要进店购买理想汽车的消费者意愿。”北京某理想汽车线下门店工作人员表示。

小鹏汽车董事长何小鹏认为，特斯拉的降价仅是一种营销方式。“友商降价我们连内部电话会都没有开，降价仅仅是他们的营销方式而已，而且还肯定是‘双刃剑’。”何小鹏曾在其朋友圈发文称。

蔚来董事长李斌也曾表示，“蔚来和特斯拉的定价逻辑是不一样的。特斯拉车辆的定价逻辑是视成本的变化进行价格的调整，而蔚来在定价之初就已经考量了成本变化和可能降价的空间等诸多因素。”

在2022年特斯拉第三季度财报电话会上，马斯克对外透露称，特斯拉正在研发更便宜的下一代汽车平台，下一代新车成本将是Model 3的一半，但产量可能高于目前所有产品的总和。