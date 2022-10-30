乌镇戏剧节，为什么有那么多年轻人愿意买账？

来源：中国新闻网

年轻人对乌镇戏剧节的热衷，九年如一日。

前几天，第九届乌镇戏剧节开票。不到半小时，所有剧票都已售罄。据相关数据显示，单剧最快售罄时间为7.07秒，全网购票参与人次达26万余。

社交平台也热闹了起来。抢到票的兴奋宣告，呼朋引伴相约去看戏；没抢到的，四处打听有无余票。有网友评论：有票就去，上班请假也行。随即有人回复：没抢到票也值得去！

事实上，各类“节”很多，为何曾被冠以“高门槛”“小众”等标签的戏剧节受热捧？为何乌镇戏剧节成为请假也要参与的盛会？

有人说，那是因为能在乌镇戏剧节见到荧幕上的演员、艺术家。据悉，黄磊、赖声川、孟京辉等戏剧行业的大咖都是乌镇戏剧节的发起人。有网友评价，“在这里偶遇明星不是梦”。

但记者发现，在乌镇戏剧节，追星的是少数。剧场里、街头，几乎所有人的注意力都集中在戏剧上。

有人说是因为有现场感，洋气。当前，各地各类“节”层出不穷。但仔细梳理不难发现，更多的“节”是一届不如一届。有的商业气息过重，有的只注重形式，内容空洞，更遑论吸引年轻人。

但乌镇戏剧节力求给追求新鲜感的年轻人不同的体验，通过在公众场所的表演，让民众能轻松地接触艺术，进而产生兴趣而主动去了解艺术。

在乌镇，欣赏演出、与多位戏剧大师和戏剧爱好者畅谈艺术和作品是“基本盘”。而在每个街头，与即兴喜剧、戏曲、装置艺术、偶剧、肢体剧等古镇嘉年华演出相逢，是每年吸引抢不到票却还愿意来乌镇的观众的原因所在。

2021年，第八届乌镇戏剧节策划了戏剧集市，2022年的戏剧集市单元内容升级，打造的美食潮玩市集包含艺术展览、影像装置、夜游神音乐现场、朗读放映直播等内容。

全天候360度沉浸式的体验，在中国诸多戏剧节中并不常见。但在记者看来，观众沉浸于此，不仅在于戏多好看，更在于这体现了当代年轻人的一种文化选择。

很多人在网上分享自己的体验：“白天听对话晚上看戏，末了寻家酒吧喝酒”“走在街头每个人讨论的都是戏剧”。有个网友参加了4年。他说：“只要我还在江浙沪，就想年年继续参加下去。”

在古镇看戏，和志同道合者一起，开启一场长达一周的戏剧狂欢，本身就是一件很惬意、很放松、很“乌托邦”的事，比去人山人海的旅游景点打卡好得多。

可以说，因为乌镇戏剧节，游客在乌镇看到、感受到了文化和旅游的多样性。

我们必须注意到，旅游景点将日益成为配角，成为年轻人喜爱的文化活动的背景。年轻人来乌镇看戏，顺便逛逛乌镇，这也是旅游景点转型非常值得思考的问题。

乌镇戏剧节的成功，很大程度是争取年轻人的成功。反观国内很多戏剧节，有的叫好不叫座，有的为获奖而演戏，内容形式陈旧，完全和年轻人脱节，这也值得我们思考。