天将降大任于“啥”人，为何会有这么多人记错？

来源：中国新闻网

“救命，到底是谁篡改了我的记忆？”近日，互联网上有关“故天将降大任于是人也”还是“故天将降大任于斯人也”的争论不休。对于人教社官方给出的回应——历套教材都是“是人”，许多网友表现出极大的疑惑，坚称自己学的就是“斯人”。在这种“群体恍惚”的背后，隐藏着什么科学奥秘？

请问孟子：“是人”还是“斯人”？

中学语文课本中收录了孟子的《生于忧患，死于安乐》，文中一句“故天将降大任于是人也”引发网友热议。大家争论的点在于，孟子说的到底是“是人”还是“斯人”？

人民教育出版社中学语文编辑部工作人员回应表示，该社出版的中学教材，自1961年收录《生于忧患，死于安乐》这篇文章以来，历套的教材都是“是人”版本，并且他们也查阅了众多古籍，结果也显示是“故天将降大任于是人也”。

其实“是人”和“斯人”所表达的意思是一样的，都表示“这个人”的意思，很可能在民间流传时产生了偏差，更有网友分析是受到部分教辅材料和影视剧作品的影响，导致出现这样的心理暗示。

然而面对如此“证据确凿”，许多网友仍坚信自己的记忆，纷纷表示当年学的就是“斯人”不会有错。更有人举例佐证称，输入法推荐里显示的也是“天将降大任于斯人也”。

其实不只是这句“故天将降大任于是人也”，还有人提出生活中一些类似的情形，如歌曲《爱我中华》的歌词是“五十六个星座，五十六枝花”，但许多人记成“五十六个民族，五十六枝花”；雕塑《思想者》的造型是手扶下巴而非手扶额头；杜甫在《绝句》中写道“两个黄鹂鸣翠柳”，不是“两只黄鹂鸣翠柳”。

到底为何出现这种群体性记忆错乱的情况？许多人不约而同提到一个词——“曼德拉效应”。

错误记忆欺骗了我？

所谓曼德拉效应是指，人们误解南非前总统曼德拉在上世纪80年代死于狱中，即便他后来已被释放，直到2013年才去世。

当时曼德拉去世的新闻发布后，世界各地的人发现自己对曼德拉的记忆出现了混乱，有数万人坚决表示自己记得曼德拉早就死在了狱中，并且在新闻中看过他的葬礼和他遗孀的演讲。甚至许多互不相识的人共同回忆道，自己曾看过一部纪念曼德拉的电影，包括电影的名字和内容的描述都大体一致，然而这部影片别说上映，甚至从未拍摄过。

其实有关曼德拉效应的事件，往往不是长期形成的，而是由瞬间的记忆碎片错误组合而成。这种瞬时性的记忆，主要是由于人们接收到某项启发性的新闻或者讯息，从而使大脑产生了联想，并调用了相关的记忆碎片进行组合。

比如曼德拉效应事件形成的原理，就是记忆碎片的错误组合和人们受生活经验的影响。此前，曼德拉出现在大众视野时，最显著的特点是他的一头白发，而头发花白往往联想人生暮年。加上曼德拉在监狱中依然斗争不屈，且晚年又很少出现在大众视野，于是当他死亡的消息传来时，很多人便出现曼德拉早已死亡的错误记忆。

假如这个新闻没有被播出，在这些后来认为曼德拉早已经去世的人心中，其实是没有曼德拉已经去世的印象，仅仅就在新闻消息传来的一瞬间便产生了曼德拉效应。

大众集体“失忆”可能吗？

人们常说“眼见为实”，然而对于大脑的记忆来说，并非用眼看到的才会产生记忆。一般情况下，人们用眼看到的事物或场景，自然形成记忆，但在大脑记忆中枢中，听到、看到和想到的，以及生活经验都会凝结在一起，并对记忆产生影响。

其实，人们的记忆形成之前，往往是把这些以碎片化方式存储在大脑中，并按照一定顺序排列形成记忆，顺序主要以时间顺序和空间顺序为主。形成记忆之前，人们往往会对自己看到的或者听到的一件事情进行解构，就像对身体进行解剖一样，解构的顺序依旧是按照时间顺序和空间顺序。

在碎片组合的过程中，往往根据个人喜好，掺杂了个人的情感或者对某件事情的预判，甚至根据个人的经验进行组合。专业论著分析指出，曼德拉效应往往不是长期形成的，而是由瞬间的记忆碎片错误组合而成。这种瞬时性记忆，主要是由于人们接收到某项启发性的新闻或者讯息，从而使大脑产生了联想，并调用了相关的记忆碎片进行组合。

所以，你被记忆骗到了吗？你还遇过哪些被称为“曼德拉效应”的事件？