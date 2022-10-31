来源：虎嗅APP

这几天郑州航空港区富士康园区的疫情问题成为全网关切的大事，尤其这几天很多富士康员工徒步走在返乡的高速公路上、田间地头的照片和视频流出后，更是牵动着无数人的心——郑州富士康的疫情到底严重不严重？在科学防疫了近三年的今天，没有人会想到这个问题却成了一个讳莫如深的话题。

有网友在某短视频平台自称拖着腿走了40公里，屁股已经不听使唤了，还有网友表示，自己徒步了14个小时后，在黄河桥下面被家乡政府派车点对点接到并拉去隔离了。

在舆论发酵后，10月30日下午陆续等来了富士康和郑州市的官方回应。

根据公众号“郑州发布”的消息，从郑州航空港区疫情防控指挥部获悉，富士康将统一组织人员和车辆，全力以赴确保富士康员工顺利安全返乡。“本轮疫情传播速度快，但病毒载量低，截至目前，富士康厂区未发生重症感染现象，疫情总体可控。”

这是郑州发布10月30日连发三条消息的其中一个。下午4时许，它还发布了《富士康给员工连发三条关爱通知：去留自愿，做好保障，并附上返乡乘车地点和电话》，称富士康对自愿留在公司厂区的员工和意愿返乡员工分别进行了保障安排。

30日上午，第一财经报道称，富士康一位行政办公人员向第一财经记者表示，自己看到网上员工“逃离”的内容后，（内心）五味杂陈，心里很难受。“我（现在）在宿舍，我们厂闭环管理十几天了，点对点上班。”该工作人员同时表示，目前，当地政府已向富士康派驻驻厂工作组。而港区一位负责人则告诉记者，目前，他们正会同河南省有关部门，开会研究相应措施。

富士康则在30日傍晚发布了四点声明，回应了外界的关切，具体如下：

1、我们深知，在当前疫情形势下，如何做好园区20余万员工的照护与安全保障是一场“持久战”，也关注到了外界对鸿海富士康的关心，恳请各界给予理解与支持；

2、照护员工是集团经营的首要原则。当前，在政府的指导下，集团郑州园区正持续落实防疫措施，实施了闭环管理、点对点通勤、每日核酸以及抗原筛检、免费为员工提供三餐、增设24小时关爱热线、志愿者服务等员工关爱举措，并持续为员工提供最新的防疫讯息及宣导；

3、针对园区内的同仁，在符合防疫安全生产规范下，集团会全力保障同仁生产安全及健康照护；由政府统筹管理的爱心观察区员工，集团也会尽最大努力，持续协调政府，为员工提供必要的物资药物供给与生活保障；目前厂区内相关物资供应无虞，因疫情逐步稳定，政府同意恢复堂食，以提高员工生活的便利性与满意度。同时，针对部分有返乡意愿的员工，园区已联合政府统一组织人员和车辆，从今日起做好员工点对点有序返乡服务；

4、集团郑州园区与政府配合防疫，园区已经逐步在控制之中。集团也会协调其他园区产能备援，以降低可能影响。

富士康园区疫情的真相是什么

10月26日午间，富士康科技集团发布声明表示，网络流传的“郑州园区约两万人确诊”为严重不实信息。富士康方面对第一财经记者表示，目前园区内生产运营相对稳定，并持续做好在岗员工的安全防护。

综合界面新闻和第一财经等媒体采访到的富士康员工相关报道可以得出一些真相。

真相一：徒步回乡实属无奈之举

这场看上去像行为艺术的徒步“逃离”富士康的行为实属无奈之举，因为郑州处于“静默”管控期，这些员工只能徒步回家，而这场“徒步逃离”其实早在几天前就已经开始了。

真相二：园区疫情大概是从半个月前开始的

家住郑州周边的康女士告诉界面新闻，大约两周/半个月前，在富士康工作的丈夫告诉他园区出现阳性病例，随后感染人数增多。他丈夫在办公室工作，被要求不得离开，“吃住都在办公室里”。

一位在富士康工作了十多年的中层管理人员也向界面新闻证实，大约半个月前富士康园区爆出疫情，他担心被封控无法回家，考虑到家中有老人和孩子需要照顾，于是请假回家。不久，园区开始封闭式管理。后来，他给一些下属打电话，许多人未再接听，他听说一些员工已经离开了富士康。

这也从郑州富士康党委书记苏东霞发朋友圈得到了交叉认证，她10月30日凌晨发了个朋友圈，配文：“在公司工作生活的第15天，每一天，殚精竭虑，不遗余力，伴着信任危机和舆情压力，却不曾怀疑努力的意义。”她同时配了一张朋友圈截图，30日得到发酵，被（自）媒体大量转发称“郑州富士康党委书记苏东霞公开发文字回应社会关切”。

后来她跟第一财经辟谣：“我也是转载的（同事的截图），并非原创。”

富士康对郑州有多重要

有人会问，为什么富士康不搞静默、停工停产？有不少网友看到相关富士康疫情的新闻后，评论中不乏“富士康为什么还不倒闭”“郭台铭是黑子资本家”“郭台铭不要把台湾共存模式复制到富士康”等等。

微信公众号“高广银讲历史”在《郑州配不上富士康？》的分析可以解答这个困惑：

富士康给郑州也带来了可喜的变化，2009年整个河南省贸易进出口总额只有134.38亿美元，排在中国第17位，到了2010年，直接穿升至326.42亿美元，增速高达83.47%，中国排名瞬间提升2位，而且在之后GDP排名当中，连续排在中部六省首位。

富士康的到来不仅仅带动了外贸，还带动上下产业链经济的发展，比如物流产业，不但吸引了南航、海航等中国巨头，还拉来UPS、伊藤忠物流等国外企业。另外还吸引了汇川、领益、胜宏等众多大型配套企业，当然也养活了一众中小企业。初步估计，富士康带来超过100万人就业岗位。

拿我自身感受为例，之前如果你想要做非标自动化，除了东莞和苏州，基本上没有其它地方可以投奔。也是因为富士康，工程师们再也不用奔赴东莞、苏州等沿海城市，在郑州也能够找到待遇不错的工作。如果拥有3年工作经验，起薪一般在9k，如果能做到项目带头人，2-3万元（人民币，下同）的薪水也是能够拿到的。

除了薪水待遇的提升，一同起飞的还有航空港区的房价，2009年航空港区的房价还在2000左右，到了2014年就突破6000元，到了2019年更是突破一万元。甚至几公里之外的白沙，房价也一路跟着飙涨，我们工厂刚搬到白沙的时候，房价不到3千，可是富士康到来没几年，房价就直接飙升到1万。

当然这些都是显性的改变，富士康的到来，还整顿了郑州的职场。当年富士康空降郑州的时候，周围企业多年涨薪问题，一下就解决了，比如思念、三全被迫全员加薪，修宿舍，解决员工离职潮问题。还有双汇集团，在2011年，为了留住员工，一年之内两次上调员工工资，额外增加支出达到2.5亿元。

“富士康可以离开郑州，但是郑州真的离不开富士康。如果郑州真的失去富士康，没有任何一家企业能够填补上百万人的产业真空。”高广银进一步分析，“河南虽然是人口大省，但是却是教育荒漠，超低录取率导致多是低端人才，如果没有了富士康，真还解决不了巨大就业问题。”

根据中国对外经济贸易协会发布的《2020年中国对外贸易500强研究报告》显示，2019年郑州富士康以316亿美元的出口总额，位居中国之首，是当年中国最大的外贸出口企业；进口额164亿美元，仅次于两桶油。而2019年郑州进出口总额4130亿元，富士康占了近82%，同时占河南省总进出口额65%。

根据苹果公司公布的截至9月底的第三季度财报显示，苹果公司收入增长8%至901亿美元，高于预期的889亿美元，净利润为每股1.29美元，高于分析师平均预期的每股1.27美元。而郑州是苹果的iPhone生产重地，约占苹果全球供应量的一半。

华商韬略创始人毕亚军在其个人公众号写道：“如果郑州富士康导致iPhone 14供应链出现大问题，其影响将是重大的。富士康、苹果，是不堪承受这种关键时刻掉链子的。如果真的造成较大影响，他们势必加强海外产能与订单转移。而订单一旦流出去，海外产能一旦起来，郑州厂想要再拿回来恐怕就比较困难了。比富士康、苹果，更不能承受郑州富士康停摆之痛的，或许是郑州这座城市。依照前5年免，后5年减半的安排，辛苦栽种了10多年的郑州富士康，对郑州、河南经济与财税的回馈，这才好日子开始。”

目前，为了分散供应链风险和降低成本，苹果已将下一代的部分iPhone生产转移到印度。

总之，郑州需要富士康，河南需要富士康，中国需要富士康。