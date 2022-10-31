胡锡进：要支持郑州富士康迅速稳定下来 防疫要硬产能也要保

来源：微信公号“胡锡进观察”

富士康郑州园区30日表示，尊重员工自己做出的去留选择并安排好离厂员工的交通，加强园区防控措施，看来园区内的情况有望稳定下来。

部分富士康员工徒步返乡并在沿途有民众将食物和水摆在路边的视频令人感动，那些返乡员工必须受到善待。同时老胡想说，要支持郑州市帮着富士康稳定人心，尽量保持生产线的运转，完成各项订单。这不仅事关富士康的信誉，也关系到郑州市及河南省对外开放的声誉。富士康郑州超级工厂目前仍有20多万人，它高峰时据称有30万人以上，苹果售往全球的一半手机都出自郑州这个超级工厂。

前两年疫情冲击世界很多国家，中国因为疫情防控得好，成为全球供应链稳定的支柱，中国的出口总规模也逆疫情不断上升。中国今年的出口同样是上升的，我们是全球供应链稳定的重要支柱。维护富士康郑州园区的产能稳定，也是保持中国这一支柱作用的一个细节。

富士康不仅雇佣了大量河南员工，增加了该省的税收，而且它占据了河南出口份额的大半壁江山。保护富士康郑州园区的产能，就是保护河南省很多年轻人的工作，这对稳住河南省经济的整体局面具有重要意义。相信郑州市会迅速改进工作，帮助富士康完善内部防疫体系，确保该工业园区的整体防疫安全。希望这个过程中始终保持信息的公开透明，防止一些传言动摇厂区内的人心，引发不必要的恐慌。

郑州富士康部分员工逃离厂区的事件也提醒了我们，需要在民众中间建立围绕冠病疫情更加科学的认识。冠病肺炎损害的最大群体是老年人，它对青年人构成的威胁相对最小，这个情况无论在全世界还是在中国都得到充分的证明。当然没有人愿意染上冠病肺炎，但是富士康里全是年轻人，大家对于很低的感染几率产生严重恐慌，值得认真研究分析。这很可能与相关的科学宣传不足，以及一旦染上冠病病毒面临很大社会压力都有关系。

往前面看，我们既要高度重视冠病疫情防控，降低它对社会的综合危害与威胁，同时也要让人们更准确地认识这种疾病，坚决破除社会对感染过新冠肺炎者的歧视，一边继续严防冠病肺炎，一边建立起全社会围绕防疫更加科学理性的态度。这中间看似有些矛盾，其实正常的秩序都应该是均衡的。