片子难卖 中国电影大佬们如今都忙什么

来源：北京商报

三季报的陆续出炉，将中国电影大佬们的经营现状一一展露于外界。受内外环境影响，当下片子难卖的挑战依旧存在，业绩同比下滑、亏损，乃至出现今年前三季度累计收获票房不及辉煌时期一部电影票房的情况均不是个例。现如今，电影大佬们也在开辟更多业务路径，或瞄向大健康、大数据、大智造等新兴业务，或在影视音乐、实景项目频频加码，或想要通过完善产业链布局来降低成本并控制风险。尽管当下电影内容带来的收入仍占比过半，但从长远来看，若能有效运用相关布局与投资，则有望与主营业务融合并拓展收入来源，稳定公司发展。

前三季度半数现亏损

据北京商报记者不完全统计，截至10月31日，包括博纳影业、光线传媒、华谊兄弟、万达电影在内的10家以电影为主营业务的上市公司均已对外发布2022年三季度报告。其中，2022年前三季度归属净利润处于亏损的公司占比过半，亏损规模少在数千万元，多则达到数亿元。

对于亏损原因，首先离不开电影市场大环境所受到的冲击。据灯塔专业版，今年1-9月，全国电影票房(含服务费)累计约为256.75亿元。而在上年同一时期，全国电影票房(含服务费)则已突破300亿元关口。

在整体市场票房较上年下滑的同时，单片也面临着市场挑战，且相较于2021年前三季度有8部国产片票房过10亿元，2022年前三季度只有5部迈过10亿元门槛，这也使得电影上市公司获得的票房收入受限。

以光线传媒为例，北京商报记者依据公开资料统计发现，该公司今年前三季度新上映6部电影，截至记者发稿累计票房约为10亿元，若加上2021年上映并有部分票房计入本年内的影片以及重映作品，累计票房则约为14亿元。而在往年，光线传媒仅凭一部热门电影便能获得15亿元、最高可过50亿元的票房。

华谊兄弟同样如此，2022年新上映的《月球陨落》共报收1.58亿元票房，而加上2021年12月31日上映参与投资的电影《反贪风暴5》《穿过寒冬拥抱你》两部影片在报告期内的票房，则累计实现票房约17亿元，而此前，华谊兄弟仅一部《八佰》票房便过31亿元。

瞄向大健康、大智造、大数据

电影市场的恢复仍需要时间与优质内容作品逐渐推进，为了稳定当下的业绩，电影大佬们也在寻觅更多机会。此时，大健康、大智造、大数据等新兴行业映入了电影大佬们的眼帘。

光线传媒于10月24日晚间发布公告称，公司作为有限合伙人以自有资金出资1000万元与合作方共同设立北京中关村银创投资基金中心(有限合伙)，后者的投资方向正是包括生物制药、医疗器械行业、医疗服务及互联网医疗等的大健康领域，涉及新能源汽车产业链、新材料、新物流、智能制造等的大智造领域，以及大数据领域和其他战略新兴行业。光线传媒方面表示，这有助于公司与更多的优质企业和具备较好成长性的企业建立联系，为公司带来更多的商业机会，实现资本和业务的有机高效整合并获取合理的投资回报。

相较于大健康与大智造，大数据无疑与电影大佬们连接更为紧密，由此推进电影内容的制作、影院经营等业务高效实施，且此前万达电影等公司也曾与中国联通等方面战略合作，以流量和大数据赋能为核心整合双方资源。

而大健康与大智造看似与电影距离较远，但背后蕴含较大发展空间是不容忽视的事实。据《2021年中国大健康产业数字化发展白皮书》，预计到2024年，该市场规模可达到约13.4万亿元。

此外对于大智造，当前中国制造业正加速向智能化方向发展已是事实，新能源汽车、智能制造等领域则符合了市场趋势。对此，投资分析师许杉认为，新兴行业面对的是未来庞大的消费空间，电影公司的布局也在一定程度上可视为预先布局抢占未来市场。

加码音乐、旅游不停歇

新兴行业究竟能与电影大佬产生何种火花，还需要未来一段时间的观察，但在跨界布局上，电影大佬们正通过切入影视音乐、实景娱乐等项目，或是完善产业链上下游布局，一步一步看到实效。

华谊兄弟便在影视音乐与实景娱乐这两方面同时布局。截至目前，该公司已在海口、苏州、长沙等地推出电影主题公园、电影小镇等项目，推进聚焦以内容运营为核心的轻资产模式，三季报显示，今年前三季度，品牌授权及实景娱乐板块实现的营业收入为235.85万元。音乐方面，华谊兄弟也在进一步加强与各音乐平台的版权合作，参与影视歌曲的录制。

不言而喻，实景娱乐项目切入的是文旅融合，由此实现以文促旅、以旅彰文。而影视音乐近年来同样也显现出更大的价值。

据腾讯音乐数据研究院发布的《2021网络影视音乐报告》不完全统计，2021年播出的影视作品，累计在音乐平台发布原声音乐5837首(含歌曲和配乐)，同比增长3.6%。其中，网络影视音乐数量占比52.2%。而2021年影视音乐90天的整体播放量达到65.5亿，同比增长28.5%。

在乐评人王乐看来，影视音乐与影视内容本身也能形成互促的效果，优质音乐的传唱能够给影视作品带来曝光度，版权也能带来另一部分营收。

谋划生态圈势在必行

无论是新兴行业还是跨界到音乐、旅游，在业内人士看来，这均是电影大佬们正在构建生态圈。

“电影行业一直被诟病的是依赖票房收入，一旦市场环境发生变动，便会对相关公司的经营带来不小的冲击，因此需要以内容为核心向外延展，构建生态圈，一方面拓宽收入渠道，寻觅商业发展机会，另一方面也是持续挖掘内容价值，稳固核心竞争力。”数字文创产业智库研究员李杰如是说。

且在多家电影大佬向更多元业务加码时，也有公司选择构建电影产业链内的生态圈。以博纳影业为例，该公司选择在上下游进一步布局，覆盖制作、发行、院线及影院各个环节，不仅今年8月上市时透露拟投入募集资金用于电影项目及电影院项目，今年以来还将影院拓展至海南等更多领域。

博纳影业曾在招股书中表示，全产业链布局使公司可以更有效控制风险，降低业务成本，减少业绩波动，实现稳健经营，同时实现各项业务之间的优势互补，充分发挥协同效应，资源良性互动，确保公司业务的全面、可持续发展，实现公司整体利益最大化。

李杰认为，基于自身的规划与诉求，电影上市公司或向外或向内铺设业务，走向不同的发展路径，这并没有优或劣的比对，每一种路径也均有着可挖掘的市场空间，通过实际布局有效结合来完善业务体系，从而找到最适合自己的商业模式，以此稳定公司经营。