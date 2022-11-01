“轻型纸”图书为何不受读者待见？

来源：扬子晚报

临近“双11”，网络上出现了许多购书“避雷贴”。其中一类由轻型纸装订而成的书籍，还没买回家，便被不少读者提前标上了“差评”符号。

“花69元买了一本精装书，结果打开是轻型纸，又发黄又发臭，真的很生气。”10月29日晚，来自江苏的网友@S2U1发文吐槽。不止是她，书迷对轻型纸的成见有多深？豆瓣甚至还有一个名叫“轻型纸哦！”的小组，16000名书友聚集到一起，避雷轻型纸书籍。他们以识别轻型纸书籍为己任：一旦购买到这类图书，会随之将消息发到群组，提醒其他人不要购买。小组标语写道：‘正如出版社有权利使用轻型纸一样，我们也有权利了解某本书是否是轻型纸。”

近日，新经典出版社旗下自媒体账号发布了一条标题为“轻型纸被骂得这么惨，为什么我们还在用？”的短视频，虽然在公开不久后就紧急删除，但是仍旧像一块石头一样，砸入了原本“平静如波”的读者群，激起争议一片。有网友站出来发言，轻型纸好不好，读者自然会知道，也知道怎么选择，“上过几次当，自然会分辨出好坏，大家都不傻，不接受无脑洗白。”还有人直言道：“精装+轻型纸，是最可恨的”……

看到争论后，记者前去搜索轻型纸的相关信息，不看不知道，一查才发现，几乎每条与轻型纸书籍相关的网络信息，表达出的都是读者对“轻型纸”的反感与厌恶。

书籍收藏爱好者小杨(化名)告诉记者，轻型纸图书是她书架上永远的痛，“刚开始收藏图书时，不太懂行，买了好多这样的书籍。前几天整理书架，看到不少书已经黄的没眼看了，还微微泛着臭味。”

“轻型纸”到底是什么？一名出版社的工作人员说，它确实是一种价格低廉的胶版纸，但是有缺点也有优点。比如说缺点是纸张不耐用，寿命短；而优点是质量轻盈，方便读者携带，由杉木纸浆制作，含化学添加剂较少。

对于轻型纸，当然有读者厌恶，也一定有读者喜欢，同样是豆瓣平台，还有一个名叫“我爱轻型纸！”的小组，组员却相对较少，截至目前，只有99人。

读者对轻型纸的厌恶到底从何而来？记者在采访和查阅“轻型纸”图书的过程中注意到，读者不能接受的其实是“轻型纸”的无孔不入。一般来说，通常定价高的精装书为了利于保存，不会采用轻型纸。然而，目前在出版行业，有些精装书不过是“精装”的外皮，“轻型纸”的内核。换句话说，高标价不代表就能买到精装书。知乎平台上，一条“如何看待现在一些藏书读友厌恶出版社用轻型纸”的话题，达到15万浏览量。网友@谎言豆沙包举例说：“如果你是一个爱表人士，花20万买了一块劳力士，装饰、表盘等都符合你的要求，最后发现表芯是石英的，你怎么想？”

其中一名对轻型纸持中立意见的书迷告诉记者，她能理解别人提出的“反感”，很多出版社不会标明图书是轻型纸还是胶版纸，一些看似精装的经典文学书，定价很高，买到手却发现是不适合收藏的轻型纸，“久而久之，读者肯定会产生抵触心理。”