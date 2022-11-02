这届年轻人爱买“美丽废物”

来源：“燃次元”公众号

毋庸置疑，“买买买”是当代年轻人生活的日常，尤其是在一年一度的“双11”临近之际，清空购物车更是很多年轻人的必要之举。

然而，就是在年轻人的“购物车”里，藏着很多“美丽废物”。它们看起来没有太多的实际用处，却有蛊惑人心的魅力。或者说，即使它们被买回来，自身价值根本没机会得到释放，但这丝毫不影响这届年轻人购买它们的冲动。

比如，近期papi酱和团队小伙伴在“费钱又舍不得扔的‘美丽废物’”的视频分享中提到，“我知道就算买回来，也一定不会用，但是想买想得睡不着”，其中就包括，穿起来像雨衣却不防水的镭射外套、妆效难以日常的蓝色液体眼影、连自己都忘记为何会买的怪物手套……

事实上，不只是视频中提到的这些，可能每个人都“珍藏”着一些属于自己的“美丽废物”。比如，外管金碧辉煌、镂空雕花的口红，女孩们买回上百根，摆在精致的收纳盒里，常用的却只有一两支；男生每季必买的动漫手办，一个数千元，充满家里的柜子，不舍得把玩，唯有“供着”……

随着年纪渐长，喜欢收集一些富有“童心”的东西，或是葆有一份纯真的表现。但对于部分人来说，如果不再热爱，闲置的“美丽废物”也可以加入二手交易市场流动，也不失为一种环保的举动。

《2021中国闲置二手交易碳减排报告》即显示，中国二手闲置物品交易规模从2015年约3000亿元（人民币，下同）快速提升至2020年破万亿的市场规模，预计2025年中国二手闲置物品交易规模将达到接近3万亿元的市场规模。

我们和几位喜欢买“美丽废物”的小伙伴聊了聊他们的故事。他们当中，有人从小到大收集奇形怪状的橡皮，虽毫无用处，但乐在其中；有人在看到漂亮的非遗手工艺品时，不惜花高价买回，但最后只能闲置在床底下落灰；还有人因为喜欢微信表情包，每逢周边一出售，则必买，家里也因此充满了一堆“无用”摆件……

不得不承认，“美丽废物”在很多时候确实可以治癒或缓解当代年轻人的焦虑，但冲动消费而造成的浪费也是不争的事实。

●赏心悦目的橡皮 疗愈我的焦虑与不安

27岁 | 梦桃 新媒体运营

我的橡皮收集爱好，始于有记忆之时，而且这种爱好还带有一定的“祖传”性质。

根据我妈的讲述，在我出生前后，她就迷上了各种文具店里五颜六色的、形状各异的立体橡皮。被橡皮新奇的式样和独特的气味吸引后，她就慢慢地将看到的有特色的橡皮全部捎回家，放在一个玩具塑料桶里。

记忆中，小时候的我，就很喜欢拿起那个巨大的玩具桶，将里面的橡皮都拿出来平铺在床上，挨个拿起来看一遍，再闻一闻，甚至有时候还会跟它们一一对话。这对于是独生子女的我而言，是一种奇妙的陪伴。

在我上了小学后，妈妈会每周给我几元钱的零花钱。我常常会在放学后，去学校旁边的文具店看一看有没有新的橡皮上架。如果遇到了锺意的，我就毫不犹豫地把橡皮“拿”下。

如今，20多年过去，我家积攒的橡皮数量已经装了整整两大抽屉。这些橡皮的形状包括各种零食小吃、服装箱包、可爱的小动物、各色花草、电子产品……

它们都是我和妈妈从全国，甚至世界各地淘来的。比如我淘自青岛的“海星”、西安的“兵马俑”、日本的“寿司料理”……印象最深的是一个黑色的“键盘”，它是我初中闺蜜在外地游玩时送我的小礼物。当时，我家电脑键盘坏了，她和我调侃，“我送不起你一个真的键盘，但看到了一块很好看的键盘橡皮，就送你这个吧。”

当然，更多的橡皮背后，并没有那么多的故事。它可能就是在我家附近几个街区外的小店里，无意间发现的。

但无论何时，每当我打开装满橡皮的抽屉，看到这些琳琅满目的橡皮映入眼帘时，它们带给我的那种赏心悦目的感觉是一样的。它们可以将我一段时间学习或工作时积累的焦虑与不安，一扫而空。