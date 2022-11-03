解现实之忧，助考古人专注“诗与远方”

来源：科技日报

留住稀缺人才，需要打造更好的发展环境。不少考古人才扎根田间地头，是希望能够潜心研究。而与此同时，“人间烟火”是人才立足的根本，建设良好的发展环境，有助于让人才减少后顾之忧，从而产出更多有价值的成果。

在中国国家文物局公布的2022年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集结果中，“飞天神韵 莫高精神——敦煌石窟文化艺术巡展”在列。

而与敦煌文化“热”形成鲜明对比的，是敦煌考古人才招聘遇“冷”。

在讲述敦煌文明和守护人故事的纪录片《敦煌师父》中，敦煌考古研究所所长张小刚表示，今年考古所编制都有所增加，在这种情况下，愿意到敦煌的应聘者也就更少，“有五六个人报名，结果全缺考，一个都不来”。

专家表示，要摆脱考古人才短缺的困境，应当给予高校招生和人才培养足够的支持，并适当降低招人标准、提升人才待遇，让考古人才兼得“人间烟火”和“诗与远方”。

招聘计划经常落空

一边是考公热，今年国考报名人数突破200万人；一边是考古热，众多文物、文物机构和考古相关节目走红网络。在此背景下，敦煌考古编制岗位无人应聘的“窘境”不免令人咋舌。

张小刚在接受媒体采访时提到，这几年考古由冷及热，是全民能够切身感受到的。比如敦煌，千年IP出圈成了新网红，考古学的社会意义在国内不断增强，真正喜欢考古学科的人也越来越多。从大环境上看，现在确实是中国考古学的黄金时代。然而，真正从事考古的人，从来都是少数群体。

“目前，敦煌考古研究所人员紧张，只有20人左右。即使其他工作全都不做，只做石窟寺考古报告，这些人员依然是不够的。”张小刚说。

公告显示，2021年以来，敦煌研究院进行了多次招聘，招聘对象包括博士后研究人员、博士研究生、硕士研究生等，且对专业有一定的要求。敦煌研究院人力资源处工作人员称，他们现在缺少博士这样的高层次人才，招聘计划经常落空。

据了解，2022年，国家公务员考试报名人数超过200万人，共142.2万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数之比约为46∶1。但在平均数背后，各地区因经济发展不同，岗位竞争情况差异极大。其中，北京、广东报名人数均超过20万人，甘肃只有不到4万人报名。

多重因素让文物保护“一才难求”

多位受访者在接受媒体采访时表示，敦煌偏僻的地理位置，加之其严格的招聘和工作要求、较低的薪资待遇等因素，让很多应聘者望而却步。

据了解，本次敦煌编制岗位招聘要求必须是“双一流”或八大美院的硕士研究生，年龄在35岁以下。考古研究、文物保护一直是门槛较高的专业，对文化素养有一定的要求，而敦煌学以敦煌遗书、敦煌石窟艺术、敦煌史迹和敦煌学理论等为主要研究对象，这决定了从业者必须拥有对口的专业基础。

考古专业的人数较少，更让这一局面“雪上加霜”。相对于高校里其他热门学科，考古学可谓是相当“冷门”，实习难、就业环境艰苦、方向单一等问题成为影响大学生选择考古专业的因素。

岗位待遇低更是直指人才匮乏的痛点所在。敦煌研究院是甘肃省直事业单位，隶属于甘肃省文物局。事业编制的岗位工资与地区经济发展水平有直接的关系。据了解，截至2021年6月，敦煌研究院共有职工1507人。而根据公开报告，2021年度其人员经费为8254万元。

从地理位置上来看，敦煌地处西北，位置偏远，经济发展水平与许多大城市存在差距。高校毕业后，优中择优的年轻人倾向于选择大城市发展，在低薪资面前，这样的岗位更加缺乏竞争力。

锁住“精英”才能更好推进行业建设

中国人民大学历史学院考古文博系副教授曹斌表示，对于任何行业来说，人才都是其发展的根本，考古也不例外。敦煌研究院考古研究所面临的困境，折射出了中国文保人才紧缺的现状。

《文物调研》发表的文章《关于当前中国考古工作面临的编制与从业人员严重不足的问题》中提到，截至2019年底，全国省级文物事业单位共有编制人数1670名，加上国家级单位的编制人数，全国省级以上文物考古事业单位工作人员实有人数不足2100名。若以国土面积计算，每名考古人员需要承担4571.4平方公里的考古勘探与发掘任务。文物考古事业单位岗位编制不足，意味着科研人员的日常晋升通道较窄，后备力量长期难以补充。

关于专业人才的培养与人才流动情况，曹斌提到，考古作为冷门专业，不只是招生规模小，还有一些同学及家长因担心就业难而放弃报考。报考考古专业的学生在进入学校后，还面临“转专业”“大类招生分流”等考验。因此，要摆脱考古人才短缺的困境，必须要给予高校招生和人才培养足够的支持。同时，用人单位可以适当放低“门槛”，让更多人才为行业发展贡献力量。

今年5月，山西省文物局等五部门联合印发了《文物全科人才免费定向培养实施办法》，未来5年，山西省将通过高考面向全省117个县(市、区)定向培养600位文物全科人才。业内人士认为，这种“订单式”人才培养模式对于解决考古人才短缺问题很有价值，值得借鉴。

专家认为，要留住稀缺人才，需要打造更好的发展环境。不少考古人才扎根田间地头，是希望能够潜心研究，在考古领域有所成长、有所建树。而与此同时，“人间烟火”是人才立足的根本，建设良好的发展环境，有助于让人才减少后顾之忧，从而产出更多有价值的成果。

“只有拥有更好的发展环境，考古这个‘冷门’专业才能在目前有限的人才中锁住自己的‘精英’，推进中国特色、中国风格、中国气派考古学的建设。”曹斌说。