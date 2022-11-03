取暖产品欧洲市场受欢迎 义乌小家电抢抓机遇

来源：工人日报

寒冬将至，受能源供应紧张、价格畸高等因素影响，欧洲一些企业将目光转向中国，寻求过冬“解决方案”。国内小家电企业开启“爆单”模式。义乌海关数据显示，1月至8月，义乌市出口空调、电热毯、暖风机等保暖用品同比增长41.6%。

记者从浙江义乌商城集团了解到，近期以来，来自欧洲企业的保暖订单保持大幅增长，取暖器、热水袋、电热毯等产品最为热销。众多小家电商家打破以往代工、贴牌模式，加大主品牌商品研发生产和销售力度，抢抓出海机遇。

线上咨询的“叮咚”声响个不停

在义乌国际商贸城2区2楼，洪书军经营着一家约10平方米的小店铺。店铺中间位置摆放了各式各样的热水袋，展示柜上则摆放着小型取暖器、电水壶等小家电。

记者刚走进店内，便听到电脑上不停传来的“叮咚”声。客服工作人员正在同前来咨询的欧洲新客户沟通。客服陈飞介绍说，与往年相比，今年通过线上咨询的客户量明显增多。

“你看，这是荷兰客户采购的一批取暖器订单。在沟通的过程中，客户特别强调希望快点收到货，主动要求不走海运，走空运，一周左右便可收到货。”陈飞说，因为是第一次接触，客户比较谨慎，首笔订单采购量只有几十台取暖器。陈飞预测，对方收到货、使用后，会复购并加大采购量。

“今年的保暖产品订单中，有很多是来自欧洲的新增订单。”洪书军经营的产品以出口为主，往年来自欧洲的客户凤毛麟角。他拿起放在高处的一款小巧的白色取暖器介绍说，该款取暖器是店铺的经典款，今年9月卖了1万多台，是2021年同期的2倍，增量大部分来自欧洲。

除了取暖器外，热水袋也是此次欧洲“采购潮”的热销产品。骆兰仙店铺内的热水袋主销意大利、西班牙等欧洲国家。从今年4月开始，店铺开始陆续接到欧洲订单，最大的一笔订单装了十几个集装箱，打破了开店以来热水袋的单笔销售纪录。

抢抓机遇推出新款产品

记者采访了解到，与其他批发市场相比，义乌国际商贸城内的经营户很多都有自己的工厂。在品质把控和产品创新方面，经营户拥有自主权。

近年来，众多小家电商家打破以往代工、贴牌模式，加大主品牌商品研发生产力度。不少商家表示，前期在产品研发生产上的投入，为抢抓这一轮出海机遇打下了较为坚实的基础。

洪书军店铺内销售的取暖器、电风扇、热水壶等小家电，均为自家工厂生产。在他店里，占据展示柜中间C位的，是几款红色、绿色的迷你款取暖器，这是他今年推出的新品。和以前的款式相比，新品售价更高，是经典款的两倍。“销售量还不错，推新品的路子走对了。”洪书军笑着说。

因今年欧洲客户增多，洪书军的工厂专门针对欧洲客户喜好，设计了外观更为简约、颜色更贴合欧洲审美的新品取暖器。“为了保障按时、按量供货欧洲市场，我们工厂通过调整生产线，正开足马力生产取暖器。”洪书军说，目前取暖器订单已经排到了11月底。

内销转外贸，做大销售面

和洪书军专做出口不同，杭晓电器销售的电热水袋以内销为主、外销为辅。说起今年的客户变化，该店工作人员袁菊芳最直观的感受是，来自欧洲的临时订单多了起来。

“我们的客户主要集中于线下，很多都是老客户。”袁菊芳介绍说，今年能明显感受到外贸的临时订单多了起来。前阵子，一位乌克兰翻译员两次到店内看货，最后替乌克兰客商下单，订购了一批电热水袋。

今年，杭晓电器将新品的发力点放在了产品安全性的提升上。外观上看，新产品热水袋上多了电子显示屏。“这款可以调节温度，消费者想要40℃还是60℃都可以通过按键选择。”袁菊芳介绍说，新产品升级了三防功能，不仅防爆炸，还能防倾斜、防干烧。

因今年欧洲客户增多，企业已经为新款电热水袋申请了欧盟CE认证。袁菊芳指着新品说：“这款升级后的电热水袋在国内卖得很好，我们正积极向欧洲客户推荐这款新品。我们有信心，能把更多新款电热水袋卖到欧洲市场。”