动画里的“中国风”是什么？

来源：新京报

随着《大圣归来》《哪吒之魔童降世》等作品创造出的惊人票房，近些年在动画电影行业中，中国的传统文化受到越来越多的青睐，这种趋势也体现在网络动画中。从传统文化中汲取灵感的创作思路在中国动画诞生初期便如此，比如《铁扇公主》；到了上美影时期，中国故事、中国元素和艺术形式被更多样地开发，这个时期也是中国文化向外输出的一个高峰，那群创作者被业内称为“中国学派”。到了上世纪80、90年代，随着国外动画的冲击，本土动画进入低潮期，直到网络动画兴起，“新国风”“新中国学派”被再一次提起，并发扬光大。

题材

《枕刀歌》制片人刘波：武侠是中国传统文化很好的载体

刘波认为，武侠是中国传统文化很好的载体，《枕刀歌》的创作更多地参考和学习了张彻、胡金铨、徐克等导演的武侠电影，并在美术方面对体现中国传统文化的细节做了更扎实细腻的展现。

刘波与《枕刀歌》的导演薛锦胜都是80后，成长于武侠影视剧的巅峰时代，对这一题材有很深的感情也有深入的思考。“传统文化有很多东西都是非常好的。我们多年来一直有个思考：为什么老祖宗留下来的那么好的东西，像伟大的诗歌、建筑、文化，以及价值观，没有办法被很多人知道？现在的年轻人其实还是更倾向于用一种非黑即白的，甚至好莱坞的方式去理解世界。”在《枕刀歌》制作团队看来，中国独有的武侠题材是很好的载体，它能够将传统文化的魅力和创作者对于社会的思考有机地结合起来，同时也有很多前辈的优秀作品值得学习。

刘波是古龙的粉丝，因此《枕刀歌》的表达方式上有比较明显的古龙风格；薛锦胜导演在打斗场面的设计上也学习了徐克的思路，以传统武术的招式加上现代搏击的概念，再用好莱坞式的镜头剪辑去推节奏；美术导演很喜欢张彻、胡金铨的作品，因此画面构图承袭了他们的东方美学，像《枕刀歌之尘世行》罗影和红娘在雾气氤氲的桥头对峙过招，用了仰拍镜头，呈现出的意境就是一种致敬。

元素

《中国古诗词动漫》彭擎政：把中式美学用大家能理解的方式表达

10月2日，由彭擎政导演的改编自古龙小说的动画《绝代双骄》上线，当与真人电视剧同款的主题曲出现，弹幕上的观众纷纷开始怀旧。在这部动画之前，导演彭擎政已经凭借《京剧猫》和《中国古诗词动漫》出圈，这些作品的一个共同特点就是中国传统文化元素丰富。

值得一提的是公益性质的作品《中国古诗词动漫》，作为上海嘉定区政府庆祝建县800年纪念作品，由《元日》《相思》《游子吟》《饮湖上初晴后雨》《夜思》《咏梅》组成。第一集甫一发布就赢得诸多赞誉——古色古香的画面、余韵悠长的唱诗，故事、场景、人物、服饰方面都颇具中国风，一下子引发全网传播，彭擎政还因此登上央视《经典咏流传》节目。

为了让作品更接地气、真实而触手可及，他和团队做了很多案头工作。比如做《中国古诗词动漫》系列中讲述外交官顾维钧的故事《夜思》时，彭擎政正好在纽约，就去了顾维钧曾经住过的公寓。虽然进不去，但站在大楼外，他的内心是有所触动的。在做《相思》一集时，为了更好诠释南方的梅雨季节，彭擎政让团队负责美术的人都去当地感受了一下氛围。“创作的过程也是一个自我成长的过程，可以去了解更多东西”。

面向未来，彭擎政更大的野心是形成一套自己的美学标准，“如果能够从我们的角度，把中式美学用一些全世界都能理解的语言做出来，把一些更纯粹的东西带给大家，那会是什么样的作品？”他以《相思》举例，“之前很多外国电影从业者会说很美，很漂亮，但是对于主角的一些情感表达方式，他们能够理解但未必能共情，因为是不一样的文化。这个只能通过一些好作品，慢慢让大家接受。”

配乐

曾为《秦时明月》等动画创作配乐的知名音乐人魏小涵用“龙魂华韵”来形容自己的武侠剧音乐创作思路。在他看来，音乐对精神情感的塑造至关重要，从音乐的维度可以深度发掘和呈现动画IP的精神内核，去宣泄情感、拨动心弦，让剧中一个个生动鲜活的关键人物根植于观众心中，进而让观众对他们所处的世界，所经历的故事产生共鸣，促发情感联系与寄托。

以武侠剧为例，音乐配合人物和故事，更深入人心地诠释出武侠世界的侠义精神，心系天下的胸襟，护国安邦的觉悟，这对文化传承是很有益处的。

配音

曾为多部动画配音的张杰认为，中国的动画配音风格是接地气，越贴近生活越有特色。“比如《全职高手》，虽然是现代电竞，但角色语言和台词非常接地气，你一听就知道是中国的，听到就会有归属感。而且我们国家有着悠久历史，很多东西都根植在人们心中，比如文言、古诗等，这都是中国特色。一些国产动画里人物的服装、故事等，就是中国传统文化。”他认为中国的动画，就是要多运用这些元素，去感染观众，传播中国传统文化。

平台

腾讯视频动漫提出了“国风复兴”口号，在国风与国漫的融合上做了多元化尝试。如《眷思量》从人物建模到故事内核都有独特的中式审美，《一人之下》蕴含道家文化，还有《诛仙》《绝代双骄》等着力于实现侠义故事与当前社会和审美连接的作品。

对于“国风”的定义，其负责人表示，“国风”不仅指中式审美，也涵盖了“家国天下”的中国情怀。“比如《吞噬星空》的主角罗峰，一方面，他的核心基础色是红色，这是一种典型的中式配色；另一方面，他成为英雄的动机不是为自己，而是为了保护家人和家园，是责任和担当，这也是一种典型的中国精神”。

优酷动漫提出的是“新国风”，它的定义是“以动画的形式重新解构武侠江湖或历史传奇的故事，通过融入幻想创新元素和当代流行风尚，打造崭新的国漫类型片”。优酷动漫中心总经理孙旻认为国风重要的是表现形式和故事内核，“比如现实、科幻题材，虽然它们题材各异，但只要故事内核符合中国故事、中国内容，我们就认为它是国风。”

今年暑期，优酷上线动画《神墓》《少年白马醉春风》两部头部作品及其余90多部作品。其中，两部头部作品的全网热度已经超过《名侦探柯南》《蜡笔小新》等海外动画。优酷一并推出的国风剧场与开挂剧场运营战略，代表了其开展国漫剧场化模式的探索。

截至2021年国创发布会，B站共上线430部国创作品，其中178部由B站出品。B站国创的口号也从“Made for China”(为中国创造)升级为“Made for Global”(为世界创造)。目前，其平台独家播放的《凡人修仙传》累计有12.4亿播放量。

观众带来的数据正反馈为平台带来源源不断的信心和支持，平台也在不断通过商业策略完善国产动画的产业链，从制作、播出到IP衍生品推广进行支持。

学界

北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院副教授、动画艺术系系主任於水把动画中的中国风分成三个层级：“第一个层级是关于中国的符号，比如饺子、灯笼、爆竹、熊猫等，这是中国特色，但只是停留在这个层面我觉得不够。第二个层级是中国的美学风格，比如画面的留白，或者人物的造型特点、美术风格，甚至说话方式有自己的特征和特质。第三个层级是中国人办事(方式)，中国人的性格、思维模式，这可能是最重要的。”