供销社“复归”不意外

来源：环球时报

作者：吕德文

近日，一些地方重建了供销社超市，供销社“复归”的消息引起舆论关注。在笔者看来，供销社“复归”有鲜明的逻辑线索，并不意外，需要正确看待。

“供销社”是一个具有时代感的名词，这是人们关注其“复归”的心理根源。新中国成立以后，供销社形成一个上下连接、纵横交错的全国性流通网络，成为联结城乡、工农的桥梁和纽带。改革开放以来，随着农村商品流通市场日益活跃，供销社进行了企业化改革，其在一些重要农副产品的专营权逐渐丧失，民营企业、个体户等逐渐成为农村商品流通的主要服务商。但是，供销社只是从人们的日常生活中“隐退”了，其在国民经济中的战略作用一直在发挥。以供销社为主渠道的全国性商品流通网络，是国民经济的重要基础设施。至今为止，供销社仍然是一些大宗农副产品流通的主渠道，是稳定物价、维护农副产品供应链安全的压舱石。而且，上世纪90年代末，全国供销系统通过改革已经实现扭亏为盈。如今全国供销总社拥有十多个企业集团，在棉花流通经营等领域占据市场优势地位。一些地方的供销社打造出自己的品牌企业，实现了良好的市场效益，还有些地方的供销社在各乡镇留有固定资产。

近年来，供销社的功能定位更加明确，逐渐成为服务农业农村发展、促进乡村振兴的重要抓手。在一些地区，供销社还开展了土地托管等业务，建设服务农民生产生活的综合平台。为建立完善的流通网络，供销社开始拓展服务范围以增加盈利点，因此，人们发现供销社的确在一些地方的农村发展中“复归”了。

只不过，供销社“复归”有其特定内涵。一是供销社已改制成企业，在农村流通领域，它和其他市场主体地位平等。供销社没有“统购统销”和其他大宗农副产品专营权的政策优势，其在农村能否站稳脚跟得经过市场检验。二是供销社的性质决定了它具有公益性。从市场效率角度，很多偏远农村地区布局基层服务网点经济效益不高，但当地农民有现实的生活需要。因此供销社“复归”可以在这方面发挥一定作用。三是以供销社为主渠道的农村流通网络在总体国家安全建设中具有重要作用。完善的供销网络有利于维护供应链安全，保障群众生活。（作者是武汉大学社会学院教授）