AI面试来了，毕业生们如何“讨好机器人”？

来源：澎湃新闻

作者：晁水

在机器人客服、AI电话营销之后，AI面试也来了。

据报道，AI面试被不少公司引入招聘环节，成为初筛求职者的新方式。AI面试目前已应用于快消、银行、大型制造业、通信等行业。一方面，中国国内不少人力资源企业和科技公司也在研发AI面试产品，一方面，求职者学习研究AI面试技巧的热度不断提高，以“讨好机器人”。

AI面试“高效”的优点，恰是求职者吐槽的焦点。AI面试官冷酷机械、缺乏互动也引发了广泛吐槽，部分求职者对AI面试的效果表示怀疑。在这个人才筛选过程里，“高效”似乎只助益招聘单位一方，公司购买适合自己的AI面试服务，从中拟定面试问题，把筛选工作交给系统，最后再收集系统筛选名单，面试初筛环节就这样完成了。在具体的面试中，根据虚拟人物问的问题，求职者在3分钟内录制回答，计时结束后视频自动提交且无法修改，随即进入下一题。

AI面试系统又是按什么标准筛选的呢？从各大社交平台上热度很高的“AI面试攻略”里能归纳出高分答案：视频背景干净、坐姿端正、面部表情放松愉悦、语言通顺、语调有高低起伏、时间控制得好。还有一些攻略里说，AI善于捕捉微表情，最好在摄像头旁边贴个红点，回答问题时逻辑词可以全部省略，因为AI不会识别……但是，“我哪里知道AI喜欢什么微表情，这不就是不让人好好说话吗？”一位面试者这样吐槽道。

据相关业内人士介绍，目前AI面试主要考察应聘者硬技能、软技能、性格、动机四大模块的岗位素质。所谓“硬技能”被“算法”拆解成了“普通话、形象外貌、动手能力等”；“软技能”是指“沟通能力、学习能力、抗压能力等”。虽然说得这么高大上，但是对面试者来说，自己能做到的就是：打扮得好看一些，周遭环境干净一些，普通话要标准，表达要流畅，少用“嗯”“啊”的语气词，肢体动作要少一些（不然会被AI判为紧张）。

如果说，之前面试，哪怕是视频面试，面试官与求职者之间的互动是绝不可缺少的，哪怕面试不成功，也不失为应聘者与行业从业交流的宝贵机会，但如今的AI面试则成了人对机器的服从试验：没有思维的跳跃和延伸，容不下一点随机性和自由发挥。更多毕业生能做的就是针对AI系统反复打磨自己——控制时间，一遍遍练习表达，控制表情。

就像网友吐槽的那样：“AI面试毫无面试体验感，没有一点人与人之间交流的感觉，对着机器絮絮叨叨。”别忘记了“人力资源管理”的第一个字是“人”！