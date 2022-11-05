记者卧底网课入侵群：“网课爆破”污秽不堪，涉嫌违法犯罪

来源：法治日报

近日，河南省新郑市第三中学一名刘姓历史老师上网课后在家中不幸去世。据刘老师家属提供的视频和图片显示，刘老师在上网课时，直播间被人故意播放刺耳音乐，有捣乱者恶意威胁，种种话语不堪入耳。目前，新郑市公安局、教育局、网信办等部门已成立联合调查组，调查结果将向社会公布。

在网上，入侵网课捣乱的行为被称之为“网课爆破”或“网课入侵”。网课参与者泄露网课会议号和密码，随后捣乱者有组织地“入侵”在线课堂，通过强行霸屏、骚扰信息刷屏，乃至辱骂师生、播放不雅视频等极端方式，恶意扰乱教学秩序。“入侵者”被称为“爆破手”。

为解析“网课爆破”成因和危害，探寻整治之道，记者进行了深入调查采访。

“我们正上着课，突然有人大喊‘老师我要上厕所’，然后一阵尖锐的警笛声响起，屏幕上跳出一堆乱七八糟的东西，有个男生直接开始骂人，骂得特别难听。老师没法一下子把他们全踢出去，最后只好提前结束了网课。”这是上海大学生小夏今年9月的一次网课经历。

类似的情况，已屡见不鲜。记者近日采访了解到，新学期开学以来，“网课爆破”事件频发。在一些网络平台，有不少声称专业“爆破”的博主发布视频称，各大网络会议室、在线办公平台皆可“爆破”，相关服务被称为“梦泪”“波波”“猪猪侠”等。此次新郑市第三中学刘老师的网课中，就出现了号称“梦泪”的捣乱者。

多位受访专家表示，“网课爆破”不仅扰乱了网络平台的公共秩序，也给很多人带来了实际伤害，已经不单单是搞黄一堂课这么简单了，如果是“黑客”破解网络课堂账号密码组织捣乱者进入，或捣乱者辱骂他人造成严重后果，还可能涉嫌刑事犯罪。当下，对“网课爆破”乱象亟待整治、精准打击。

“网课爆破”事件频发 严重影响教学秩序

记者看到，在有关刘老师的网课录屏中，刘老师正在讲课，突然插入一段音乐，屏幕上出现一个白色面板，有人打字：“你瞅啥？我是梦泪。感谢发来的会议号。”账号“××太美”“终极××××”反复加入网络课程，不断播放吵闹音乐，并对刘老师爆粗口、说脏话。

多位受访学生告诉记者，“梦泪”原意是指《王者荣耀》职业选手的游戏ID“梦之泪伤”，但在“网课爆破”里，它被赋予了不同的含义，不少入侵网课的捣乱者用“梦泪”做头像或名称配上音频扰乱课堂，导致一些老师“看到‘梦泪’都会紧张”。

事实上，当下针对网课的黑客入侵、“爆破”并非个例。

今年9月6日，沈阳城市建设学院大学生上网课时就遭他人恶意闯入，有人开麦放歌，甚至在公屏刷屏“老师我喜欢你”。老师几番叫停无果，教学秩序受到严重破坏。

广东深圳高中生小薇也是“网课爆破”的受害者。据她回忆，前不久的一次网课，突然有个网名为“梦泪”的捣乱者冲出来怪叫，紧接着网络教室一下多出十几个人，一直吵闹，放视频把老师的屏幕挤掉，不断刷屏，语言极为粗俗。

“在一些熟悉网络文化的年轻人看来，这可能不算什么严重的事，把捣乱者及时踢出网络教室就可以了。可是对一些年纪偏大或者不熟悉网络操作的教师而言，这场景就会比较尴尬。”北京西城某学校初中部宋老师对记者说，老师被莫名羞辱，在全班学生面前手忙脚乱，对其自尊心是一种很大的伤害。

“虽然这次河南新郑的老师不幸猝死和‘网课爆破’之间的关系还有待确认，但换位思考，她面对‘网课爆破’时的无奈也是完全可以想象的。”宋老师说。

爆破成因较为复杂 有学生请人来捣乱

进入网络课堂、会议室需要账号、密码，这些捣乱者又是如何知道的呢？

记者调查了解到，账号、密码的来源，有的是黑客破解，他们组成社交群组，交流侵入网课的信息和技术；更多的则是学生将相关信息外泄，“引狼入室”。

家住天津的小王有一个刚上初三的弟弟，今年9月初开始，弟弟的网课频遭“爆破”，小王深入观察后发现，弟弟居然是“网课爆破”的参与者。

小王回忆说，一次弟弟在网上上数学课，课堂上突然传来很大的音乐声，满屏的“滚”字，老师不堪其扰最终关闭了课堂。看到弟弟有些幸灾乐祸，她留了个心眼，发现弟弟加入了“网课入侵”群。

“弟弟是在某短视频平台上认识了这个群的成员，弟弟不想上课，于是发了自己网课的会议号和时间，还加入了‘爆破群’。为了扩充‘爆破手’，这个群长期招人，为了防‘内鬼’，申请加群还要先联系审核员。”小王说。

针对“网课入侵”的恶行，越来越多的学校开始采取防范措施，除了要求老师及时更换网络会议号和开启等候室、要求学生实名进入会议并开启摄像头等预防手段，有的学校也在通过更换线上教学平台、直播课转录播课、聊天群内授课等方式防范“网课入侵”。

但很多时候效果并不明显。

“如果是技术问题，反而是好解决的。这些视频会议平台会有防密码枚举‘爆破’的风控，问题在于有知情人把视频会议时间、会议号发给所谓的‘接单团队’。”一位网络安全专家接受媒体采访时说，“网课爆破”的成因较为复杂，有些是学生反感上网课，自己或者邀请“爆破手”来捣乱，实现把网课搞黄的目的；也有些是学生之间有矛盾，通过这种方式公开报复；还有些就是纯粹的恶作剧。

那么，“网课爆破”是否属于网络暴力呢？

中国政法大学网络法学研究所所长李怀胜说，网络暴力的指向性非常明确，就是会对某一个人的合法权利造成非常现实和直接的危害。由此可见，“网课爆破”就是一种网络暴力。

群里分享爆破战果 成员未成年人居多

为深入了解“网课爆破”的运作手法，记者近日加入了一个有178人的“网课入侵”群看到，群成员以“00后”居多，男性占比超七成，群公告显示“本群会定时清理不活跃成员”。记者进群后的3分钟内，群里就连续更新了5条网络会议号，传来了两条“爆破成功”的消息。

从早到晚，群里的消息一直未断，不是上传网络会议号、班级号，就是用图片或视频分享自己的“战果”，讨论下一场入侵应该用什么昵称、耍什么把戏，以及怎么捉弄老师与同学。

有人问“怎么放黄片”，立刻有人上传方法；有人说上一场“爆破”中发了砍头视频，随即有人回应“我想要”。还有人担心网课老师会报警，群成员则宽慰“警察不管”“未满14岁就说说你”。

在针对一节初三语文课的“爆破行动”中，共有16人参加。进入网络课堂时，老师正在上课，“爆破手”们急不可耐地展开了破坏——

拿蓝色画笔刷满共享屏幕，用各种颜色的笔乱涂乱画，笔迹完全覆盖了PPT；公共聊天区里充斥着污言秽语，有人甚至打出一位学生的名字进行侮辱；播放低俗的音乐，有“爆破手”突然开麦并大声唱歌，并辱骂老师。

面对突如其来的捣乱，老师问了几遍“你们是哪个班的学生”，并呵斥“立刻离开会议室”，但捣乱者置若罔闻，聒噪的笑声、叫声淹没了老师维持秩序的声音。

其间，有学生开麦提醒老师“开全员禁言”“把他们踢出会议”，但老师面对突如其来的捣乱行为有些手忙脚乱，不知如何应对，场面混乱不堪。闹了七八分钟，“爆破手”们扬长而去。

回到“网课入侵”群，“爆破手”们意犹未尽，津津有味地谈论着此次“爆破”行动的全面胜利，洋洋得意地和群成员分享“战况”，称“别的老师遇到这种情况，还能冷静开个禁言，她连全员禁言都不会，急得都快哭了”，扬言“下次再遇到她，给她电脑整废了”。

整治“网课爆破”现象 相关社交群被查封

破坏教学秩序，侮辱老师人格，很多人不禁要问：“网课爆破”是否涉嫌违法犯罪？

在京都律师事务所合伙人翁小平看来，“网课爆破”涉嫌多种违法犯罪：对老师进行侮辱、诽谤，公然贬低他人人格，破坏他人名誉，情节严重，可能构成侮辱罪、诽谤罪；采取“网暴”行为恶意干扰网络课堂秩序，可能构成寻衅滋事罪；传播淫秽色情视频的，则可能涉嫌传播淫秽物品罪；传播暴恐内容视频的，则可能涉嫌宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪。

“如果是通过黑客技术入侵网络课堂，通过技术手段破解课堂密码，对弹屏进行控制等，则可能涉嫌非法侵入计算机信息系统罪。”翁小平说，参与者未满14周岁的，可以责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领说，如果学生把网络教室的账号密码分享出去，捣乱者通过账号密码进入，这种进入方式本身不涉及违法犯罪。

“但进入网络教室后，在课堂上辱骂师生，则涉及名誉侵权。如果在网络课堂上播放音乐、捣乱、大吵大闹，影响正常网络教学秩序，则涉及违反治安管理处罚法，情节严重的涉及刑事犯罪。”赵占领说，根据相关司法解释，网络空间属于公共场所，在网络空间内起哄闹事，与刑法所讲的在公共场所内起哄闹事性质相同。

多位受访教师向记者提出，目前，一些中老年教师对网络应用不够娴熟，无力防范“网课爆破手”。这种情况下，网课平台需负起责任，通过对不明身份账号设置“一键清退”等，拉高侵入门槛，学校也不妨考虑安排专门网络技术人员，辅助老师维护线上教学秩序。

“网课爆破”已引起社交平台及网警们的关注。深圳网警曾在9月发声并转发《共同指南！在线课堂“防破”指南》。在指南中，腾讯会议提供了多种会前设置方式，保障在线课堂安全性，满足课堂、研讨会、答辩等多种场景的教学需求。

11月3日，记者在社交平台搜索“网课爆破”，会被提示“关爱师生，遵守课堂秩序，让我们共同守护网络学习净土”。同日，记者曾经加入的“网课入侵”群被封。