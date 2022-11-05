刷屏的鄂尔多斯通告 传递人性化防疫底色

来源：新京报

作者：佘宗明

“无论任何时刻，我们都坚持生命至上，救人为先。”“您有权采取措施自救，或及时紧急避险，但请谨记：在自救和避险时，不要损害他人生命。”

这两天，内蒙古鄂尔多斯政法委11月3日发布的通告刷屏了网络。4日上午，鄂尔多斯宣传部方面回应称，为了预防隔离期间遇到其他省市出现的问题，市里就想提前预防下，所以发布了这则通告。

鄂尔多斯这则通告为什么刷屏？原因或许可以归结为一句：说人话，有人性，有力度，有温度。通观全文，没有华丽辞藻，也没有情绪铺陈，无论是“坚持生命至上、救人为先”，还是明确市民的自救权和紧急避险权，更多的是重申常识。但对“人是目的”常识的重申，本身就充满力量。

这次通告所说的，正是防疫的“正确打开方式”：防疫要拿捏好善治分寸，就该把人的生命健康放在第一位，这也是“人民生命安全和身体健康始终是疫情防控第一要务”的本义。

如果把防疫看做超算系统运转，那“保障人们的生命健康”的人本算法应该是其底层逻辑。在执行优先级极高的“控制疫情”任务时，整套系统也该考虑到很多突发和紧急情况，留足冗余空间，这样才能将“人民至上，生命至上”的原则一以贯之。

前几天，保定一男子为幼儿买奶粉撞卡事件引起广泛关注，事件最终在罚款100元、送上奶粉的柔性化处理中收尾。网开一面的处理，呼应了社会期许，也将疫情之下满足多样化民生需求的议题带入了公众视野。

很多突发紧急情况需要及时处理、灵活应对，跟伴随防疫而至的流动性受阻之间有矛盾时，这就需要秉持以人为本的原则加以平衡。

在此之前，针对紧急就医之需，国家卫健委就曾三令五申，要求各地千方百计保障封控期间群众的紧急就医需求，各地应在定点医院开辟绿色通道，不得以健康码、核酸报告、中高风险区等理由拒诊急症患者。这本质上就是要求，防疫要力度与温度兼顾，不论是防疫还是保障紧急需求，都要坚持以人为本。某种意义上，更好地保障那些紧急需求，也是精准科学防疫的一部分。

这次鄂尔多斯通告彰显的人本立场与生命至上主张，也与之一脉相承。通告中既有对基层单位与末梢关卡的原则性要求，也有对民众权益的确认。正因其人性化，通告得到广泛赞许。

值得注意的是，近段时间，包括浙江、河南、内蒙古、甘肃等多地都要求，要牢固树立人民至上、生命至上理念，从群众的需求、感受和诉求出发来改进工作，确保群众困有所帮、难有所助，让疫情防控既有力度更有温度。

针对容易诱发民生痛点的静态管理，河南、内蒙古、甘肃等地也明确，要该管的坚决管住、该放的有序放开，划定风险区域要精准到楼栋，不能因为出现一两个病例就封住整个小区，不能无差别无休止地管控和限制等。这其实也是要回归以人为本。

重要的事情说多少遍都不为过：防疫必须既有力度也有温度，它的底色就该是人性化。而“以人民的生命健康为中心”，也理应体现在一件件个案、一个个细节中，这是防疫不可背离的初心与不能遗忘的本心。