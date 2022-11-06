90后脑瘫女主播何以收获近十万粉丝？

来源：扬子晚报

“双11”临近，位于苏州高新区残疾人电商直播基地的一个直播间里，不时传出一阵阵爽朗的笑声，蓝灵丽正用幽默的语言向粉丝介绍一款商品。患有脑瘫的蓝灵丽今年30岁，摆过地摊，开过服装店……丰富的创业经历为她成为网络主播打下了基础。蓝灵丽做网络主播已一年有余，现已收获近10万粉丝，她不仅是带货主播，更是一位“综合型主播”。未来，蓝灵丽希望带领更多残疾人加入直播行业。

1 早产缺氧导致脑瘫 六岁时才发现不会走路

蓝灵丽的脑瘫是因为早产以及出生时缺氧导致的，母亲怀她7个月不到就生了。蓝灵丽的父母都在苏州工作，为了更好地照顾肚子里的孩子，蓝灵丽妈妈准备回浙江老家生产，然而当时的交通环境没现在这么好，回老家的路比较颠簸，蓝灵丽妈妈的羊水破了，保胎也保不住，医生跟她父母说：“这个孩子没用了，要不你直接扔了吧”，蓝灵丽爸爸却坚决不同意，把她带回了家。

小时候，蓝灵丽的父母忙于生意，把蓝灵丽寄养在外公外婆家，当时，外公外婆家已经有十几个小孩，不可能把更多的关注放在蓝灵丽身上，外公外婆出去做农活时，习惯性地把蓝灵丽背在身上。直到六岁时，父母把蓝灵丽接回去，才发现蓝灵丽还不会走路，于是带着她四处求医治病。蓝灵丽的病情得到改善是在十岁时，上海华山医院正好有美国的医生来做手术，但是这个手术只在动物的身上做过，没有在人的身上做过，蓝灵丽的父母决定试一试，当时和蓝灵丽一起做手术的还有症状比她轻很多的一个男孩子，但是在手术前夜，那个男孩子的父母临阵脱逃了，不想冒这个风险，那个男孩子现在只能坐在轮椅上。而蓝灵丽做手术后，病情得到了改善。蓝灵丽记得她爸爸非常坚定地说：“你都已经这么差了，不可能再差了，我们就试一试。”

谈到父亲时，蓝灵丽几度哽咽。蓝灵丽告诉记者，她父亲每次都可以非常坚定地做出选择，虽然父母经商，但一下也拿不出那么多钱，于是，父母只得四处借钱给蓝灵丽看病。在18岁做完最后一场手术以及康复训练后，蓝灵丽的父亲本想让她回去读书，但蓝灵丽不愿意。

对蓝灵丽的人生改观比较大的是在江西读小学时，蓝灵丽父亲把她放到了一位蒋老师的家里，蒋老师完全没有把蓝灵丽当成残疾人看，要求蓝灵丽自己做饭、洗衣服，蒋老师反复地告诉她，不要把自己当残疾人看，你要觉得自己是正常的，这对蓝灵丽的鼓励非常大。

2 摆地摊、开服装店 帮忙一起摆摊的朋友后来成了老公

进入社会后，蓝灵丽父母本想让她拜附近的一个残疾人为师学缝纫，但“叛逆”的蓝灵丽拒绝了，转身做起了第一份工作——摆地摊，她自己坐火车到杭州东站，在批发市场批发了很多小饰品和小玩具，晚上就在广场边上摆地摊，因为行动不便，一个邻居朋友经常帮她搭架子、摆摊子，这个朋友后来成了蓝灵丽的老公。

蓝灵丽老公性格比较内向，他觉得蓝灵丽虽然残疾，但性格很开朗，慢慢被蓝灵丽的乐观感动，两人就这样在一起了。然而，普通人和残疾人的结合，总会引来流言蜚语，男方的妈妈坚决不同意两人在一起，为此，两人曾离家出走，去义乌待了将近两年。

蓝灵丽天性爱美，爱打扮自己，但小时候却没穿过什么新衣服，基本都是穿姐姐留下来的旧衣服，爸妈对她说：“你都瘸了，还需要穿什么新衣服”。

长大后，蓝灵丽想弥补一下这个遗憾，于是自己开了一个服装店卖衣服，摆地摊和开服装店为日后的直播积累下了许多经验。

3 辞职做直播备受嘲讽，两个月才有第一个粉丝

从事网络直播前，蓝灵丽的上一份工作是在驾校里做培训，蓝灵丽父母觉得她这样的已婚妇女就应该踏踏实实地找一份朝九晚五、收入稳定的工作。蓝灵丽却不安于现状。一天，工作休息时，她看到残联公众号上发布了残疾人主播培训的招聘信息，于是将招聘信息记录了下来。2021年6月，蓝灵丽参加了为期15天的培训，那期培训班有三十几名学员，蓝灵丽是唯一一个留岗的，参加培训后，蓝灵丽喜欢上了直播。“直播只需要面对一台手机、一个屏幕，我会觉得更加轻松，更加自在。”蓝灵丽说。

刚开始从事直播时，蓝灵丽的家人表示不理解，让蓝灵丽别去瞎折腾了。直播间里也有一些不太友好的评论，蓝灵丽回复：“我既然拿了工资，现在是我上班时间，不管有没有人，我都会坚持播。”嘴上虽这么说，蓝灵丽心里还是会有点难受。

面对别人的冷嘲热讽，蓝灵丽大部分都能坦然面对，让蓝灵丽印象最深刻的是，出门在外，有两个阿姨学她走路的样子，蓝灵丽看到了心里特别难受，她说：“你们走的不对，要不我来教你们怎么走？”那一次，蓝灵丽回家哭了好久。

做直播，蓝灵丽最初面对镜头会紧张，一句话都说不出来，她觉得那段时间特别难熬。在那段最难走过的时间，有一家脑瘫康复机构里的小伙伴知道蓝灵丽在做直播且没什么人看，于是每天都会抽时间来陪蓝灵丽唠唠嗑，鼓励并陪伴蓝灵丽，帮她挺过无人问津的日子。直播两个月后，她才有了第一个粉丝。蓝灵丽也会看一些知名主播的直播学习观摩，她想，如果自己努力，有一天也可以成为大主播。

4 家人态度转变，妈妈想让她帮忙直播卖茶叶

刚开始，家人都觉得蓝灵丽不适合做直播。“我也曾纠结过，我今年30岁了，对于女性来说，如果说没选择好职业，之后就业机会就会大大下降，但我有给自己一个规划，试着直播一两年，如果不行再重新去找份工作。”蓝灵丽就这样说服了家人。

苏州高新区残疾人电商直播基地账号运营负责人陶林燕告诉记者，蓝灵丽人缘很好，平时也很积极踊跃，在实训过程中脱颖而出，顺利签约成为主播。蓝灵丽的直播间以带货为主，主打平价产品，卖一些小零食、土特产，直播间最高的场观有三四千人，销售额大概一万多块，收获了近10万粉丝。

直播带货、线下招聘会走播、残疾人暖冬行动、残疾大学生创业群英会线上直播……蓝灵丽不仅是一位带货主播，更是综合型的主播。蓝灵丽的公司和政府合作举办过一个暖冬活动，将13个站点的残疾人做的一些手工放到直播间里义卖，卖掉的钱捐给有需要的残疾人。蓝灵丽妈妈做茶叶生意，之前都不会玩抖音，看到蓝灵丽的进步后，妈妈的态度有了很大的转变，她经常会对蓝灵丽说：“你休息的时候，也来帮我直播卖一下茶叶吧。”

5 通过成人考试，计划帮助更多残疾人就业

蓝灵丽对记者说：“像我这样语言表达能力比较强的可以做主播，表达能力差一点的可以去做选品等岗位，每个人都可以参与进来。”蓝灵丽的直播间会进来很多残疾人，他们会和蓝灵丽说：“其实我也很想做主播，但是我不敢做。你做了我们不敢做的事情。”蓝灵丽会把自己的直播经验分享给其他的残疾朋友，她希望有越来越多的残疾人来加入直播行业，一起创业。

现在，蓝灵丽觉得读书很重要，她经常会以自身经历鼓励身边的残疾人：“我们就是因为不太会走路，不能出家门，所以要有很高的学历。如果说你一味地去看脚，再怎么恢复也恢复不到一个正常人的状态，但是好好学习的话，我们的学识可以和正常人一样。”目前，蓝灵丽通过了成人考试，在读汉语言文学专业。蓝灵丽虽然没有接受过太多教育，但业余喜欢读书，她最近在看余华的《活着》，“主人公也不是一帆风顺，只要你通过这条路，一直去做，肯定会成功的。”

接下来，蓝灵丽准备自己搭建一个账号。“很多脑瘫患者很自闭，不愿意出门，也没有什么兴趣爱好，在读书、就业、创业等方面，更多处在一个自我否定的阶段，不敢踏出那一步，我想通过自己的行动告诉脑瘫的小伙伴，没有什么是不可能的。”蓝灵丽说。