为什么今天还有“王阳明热”？

来源：中国新闻网

今年是一代“心学大师”王阳明诞辰550周年。

为了纪念王阳明，近日，历经多年保护开发的浙江绍兴阳明故里正式揭开面纱，包括在其故居原址重修的伯府第以及新修建的阳明纪念馆等，为世人了解王阳明增添一扇窗口。

王守仁(1472年—1529年)，字伯安，世称阳明先生，浙江余姚人，中国古代著名的思想家与军事家，儒家心学学派的代表人物，也是明朝中后期唯一因军功而封侯的文官。

近年来，不少城市也打出阳明文化“城市名片”，每座“阳明过化之城”，都致力于深度挖掘王阳明与城市的渊源，再塑一个文化地标，掀起了一波阳明文化传播热潮。

如今五百多年过去了，为什么各地却持续不断地掀起“王阳明热”？

中华儒学会副会长张新民认为，对于生活在现代语境的当代人来说，阳明学本质上是学自己。一方面，要从喧嚣吵闹的世界返回自身，寻找自我完善的本体论依据，返归自己本源真实的人性，激活能辨别是非好恶的良知，并积极勇猛地投身于改造和完善人类社会的道德实践活动中。另一方面，也要不断充实、丰富和实现生存与生活的价值和意义，达到改造和完善人类社会整体的终极目标。

浙江大学求是特聘教授、中国哲学史学会副会长董平则表示，“这其中的原因是多方面的。王阳明的人生经历和思想仍能引起我们今天的关注，这本身就说明他的思想是富有现代意义的。”

董平指出，“王阳明热”并非现在才存在，实际上在不同的历史阶段里不止一次出现过不同程度的“王阳明热”，王阳明的思想对中国的近现代历史，都产生过一些重要的影响和作用。

他认为，其中一个重要的原因大概与王阳明的人生经历有关。“当我们每个人把所有的成见、偏见等等都放下后，真正进入阳明先生的生活世界的时候，我们不只是会为他当年所经历的生活之坎坷、命运之多舛而感到愤懑，更会被他无论现实处境多么糟糕都始终坚持理想不动摇的精神品格所感动。”另一方面，王阳明的观点、学说，包含着宽泛的解释空间，也是后世持续不断掀起“王阳明热”的原因之一。

董平表示，王阳明的观点和学说既给予世人一种实践的勇气，同时也体现为一种实践的智慧。“理想是在于实践的，不能付诸实践的理想没有意义。王阳明的思想正是倡导一种实践精神。他的‘行动优先’的实践精神，确乎应该为我们这个时代所重视。我们在实践的过程中成就事物，也在实践的过程中成就自己。”