“双11”巨头开始抱团作战

来源：《北京日报》

作者：孙奇茹

天猫破天荒地在抖音开起了直播，快手恢复了天猫、京东的外部链接跳转，罗永浩等知名主播及直播机构跨平台“入淘”……正在进行中的“双11”，新老玩家祭出了你中有我、我中有你的新打法。

最近几天，一些用户在快手直播间发现，点击小黄车链接后，跳转到了天猫或者京东平台。快手电商客服人员介绍，10月28日到12月31日期间，短视频、直播间小黄车可以上架天猫商品链接；10月28日到11月30日期间，可以上架京东自营商品链接。

此次快手与淘宝、京东的牵手，是一次阶段性复合。2019年“618”期间，快手电商就已开始接入京东入口，用户可以直接从快手跳转至京东购买商品。但到了今年3月，快手与淘宝、京东“割席”，两者此后均无法在快手直播间购物车发布商品及服务链接。

跨平台互动还尤为密集地体现在带货形式的变化上。看一场罗永浩、李诞同台的脱口秀，听俞敏洪聊一聊大学生时间规划与对抗拖延症，与刘畊宏妻子来一场健身达人跟跳……今年“双11”，“说学逗唱跳”不再是短视频平台独有，也开始在淘宝直播间齐聚。

今年9月，淘宝宣告建立以内容为核心的流量创造场，进入直播2.0时代，并四处网罗有内容属性的主播。罗永浩等名人，遥望科技、无忧传播等头部MCN机构及旗下诸多知名主播在今年“双11”相继“入淘”。

这一系列动作背后，既是传统电商平台的流量焦虑，也反映出移动互联网的流量红利正逐渐触顶。

新动作背后不乏取长补短的考虑。根据易观千帆数据，截至今年9月，淘宝与快手的用户重合率为38%，而京东与快手的用户重合率更低，为25.02%。两者与快手较低的用户重合率，意味着合作能为彼此带来更多流量。

不过，从目前看，快手向阿里、京东开放外部链接的动作是有“时效”的。对此，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林分析：“这样的互联互通既符合政策方向，又是多方共赢，有充分理由持续下去，即便是暂停了，应该也只是短期衔接上出现问题，在未来调整后相信还会开放。”