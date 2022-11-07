修驴蹄、切肥皂……为何越来越多年轻人爱看解压视频？

来源：《成都商报》

作者：罗梦婕

技术含量不太高 看的网友那么多

解压短视频的流量密码

凌晨三四点，为什么越来越多的年轻人在网上看修驴蹄、挖耳朵、切肥皂…？

视频里，一头黑色的毛驴走路一瘸一拐，为了让其正常行走劳作，修蹄师傅拿出一把大铲刀，配合着大剪刀，对着驴蹄长长的蹄壳不停的修剪……剪、切、削、磨，一套固定的流程下来，毛驴终于能够平稳行走。就是这样一个普通的5分多钟修蹄视频，在某短视频平台的播放量却高达百万。

不知从何时起，“修驴蹄”“挤痘痘”“洗地毯”“切肥皂”等视频开始受到网友的关注，凌晨三四点仍在观看的用户不在少数。这些看似寻常无比的视频，随着观看的人数越来越多，慢慢被贴上解压的标签。

据成都商报-红星新闻记者观察，目前各视频平台上，有关解压的话题或标签近百个，相关视频的累计播放量破千亿，部分解压视频的创作者更是利用其流量热度从而实现变现，还有商家的19.8元同款道具售出了29.1万件。

这些令人上瘾的解压视频到底是为何火爆网络？其是否又真的能达到解压的目的？带着这些问题，记者进行了调查。

报告显示

健康困扰中，“情绪问题(焦虑、抑郁等)”连续三年位列榜首。18-24岁年轻人的焦虑与抑郁水平均高于成年期其他年龄段。

知情人士

解压视频的创作者不需要掌握多么复杂的营销逻辑，其可以同时注册多个同类型账号发布相同的内容，从而提高流量效率实现变现，“变现的方式都差不多，主要是店铺引流、橱窗卖货和广告植入”。

心理专家

适当的看解压视频是有缓解压力的作用。但在虚拟世界解压只是心理上的暂时缓解，并不能解决现实生活中的压力问题，想要真正减轻压力，还得学会正确管理压力情绪

谁在焦虑

白天压力大的年轻人：晚上就靠短视频来治愈

当学业、工作、生活面临压力，人们开始急于寻找最快捷、简短的解压方式。不知从何时起，“修驴蹄”“挤痘痘”“洗地毯”“切肥皂”等短视频开始受到网友的关注。

“看这个很容易上瘾，我本来只打算看个几秒钟，但一不小心就看完了十多分钟的完整版，过后还忍不住搜了同类视频继续看。”上班族唐小姐告诉记者，她有睡前上网冲浪的习惯，一般会花15分钟在短视频平台闲逛，自一年前偶然刷到采耳的视频后，便“着魔”似的每天定期观看，有时博主未及时更新，其还会在后台催更。

唐小姐说，每次看到采耳师傅拿着工具在耳道里操作时，都会有一种既紧张又舒服的矛盾感，“细细的耳勺在靠近耳膜的地方不停来回，很担心下一秒会把耳膜捅破……但只要师傅将耵聍取出，那种成就般的快感又让我觉得很舒服。”唐小姐告诉记者，除了采耳，她还喜欢看一些手工修复类的解压视频，特别沉迷视频里的每一个步骤，觉得像是自己在动手操作一样，“成了习惯后，每天睡前我都要去搜解压视频，不管时间多长都会看完。”

准备考研的大学生小张也喜欢看解压视频，但她更喜欢看具有机械重复性、不用观众做过多思考的视频，如“洗地毯”“切肥皂”等。小张说，在看这些视频的时候，她的注意力都在视频上，大脑得到了短暂放空，感觉内心很平静，“白天因为学习而内耗，晚上就要靠这些来治愈。”

据丁香医生发布的《2022国民健康洞察报告》显示，健康困扰中，“情绪问题(焦虑、抑郁等)”连续三年位列榜首。另据2021年3月中国科学院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》显示，18-24岁年轻人的焦虑与抑郁水平均高于成年期其他年龄段。

通过梳理各大视频平台的相关数据，记者发现，与“解压”相关的话题和标签热度也在不断增加。在抖音APP上，带有解压一词的话题约有数十个，超10个解压类话题的视频播放量上亿次。其中，排在首位的话题播放量合集达到1201亿次，内容涵盖了拔粉刺、挤痘痘、修驴蹄、洗牙等多种类型的短视频。

谁在获益 高流量带来变现 19.8元道具售出29.1万件

一个普通的修驴蹄视频，在某短视频平台的播放量却高达百万，“5分钟不够看，来个加长版”“放开那个蹄子，让我来”等留言更是频繁出现。

但记者注意到，尽管这类视频有着不错的流量，但发布视频的账号粉丝量却并不多。以抖音为例，在其APP上检索关键词“解压”，与其相关的账号粉丝数普遍在5万至20万左右，部分解压视频达百万播放量的账号粉丝数也仅仅只有29万左右。

“粉丝少并不意味无法变现。”互联网分析师丁道师告诉记者，简单的解压视频并不需要创作者掌握多么复杂的营销逻辑，其甚至可以同时注册多个同类型账号，然后发布相同的视频内容，就算一个账号只有100人关注，但积少成多后，一个视频素材就能通过多个账号获得多数人的关注，从而提高流量效率实现变现，“变现的方式都差不多，主要是店铺引流、橱窗卖货和广告植入”。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受媒体采访时则表示，解压短视频流量单价是比较低的，这是因为当前自媒体平台寻求的是垂直流量，比如给财经、美食等领域自媒体会有不同单价——对于知识分享型的内容，平台也会给流量更高报价。“这种趋势就导致解压短视频当前的流量单价不高，因为他们没有给平台太多的内容增量，流量是流量，对平台来说，这些流量不是持续的价值增量。”

在一些专门分享采耳、挤痘痘类解压视频的账号里，记者发现，该账号视频合集播放量高达500多万，且每个分享的解压视频里，博主都会对观众推荐“视频里的工具/道具就在主页橱窗里”。而通过查看该博主的橱窗商品，记者进一步发现，每个与视频中出现的工具/道具高度相似的商品都有着不错的销量。如，挤痘痘解压视频里所使用的镊子售价19.8元（人民币，3.89新元），通过该博主目前已售出5692件，而博主所引流的电商店铺对该商品则已成功售出29.1万件。

此外，据北京青年报报道，UP主小熊介绍，解压视频在达到一定的播放量后，就可以通过平台的创作者激励计划变现，播放量越高收益也就越高。“如果视频上了热门，播放量很多，就会有数千块的收益；播放量几十万的日常视频也大概有几百元收益。”她透露，她就有一条播放量600万左右的视频拿到了7000-8000元收入。

会上瘾吗 专家称确能暂时解压 但不宜长期沉迷

不论是播放量还是销售量，前述的种种数据似乎都在传递着“人们对解压视频越来越关注”的信号，网友甚至在留言评论里频繁用“解压”“加更”“爽”等关键词来表达对该类视频的上“瘾”。

这些解压视频到底为何引来诸多关注，其是否又真的能达到解压的目的？“看解压视频是人们将负面情绪投射到网络的表现，也确实有解压的效果，但终究只是暂时的。”国家二级心理咨询师张银玲告诉记者，当下社会节奏快，很多人普遍都会有压力感，一旦压力巨大或是产生了负面情绪，就会出现焦虑、紧张、烦躁等不舒服的精神状态。受现实影响，人们大多会选择压抑这些情绪，通过虚拟的网络世界来释放，因此观看解压视频成为人们比较容易接受的压力释放方式。

张银玲说，不同的人有不同的情绪，也会有不同的宣泄方法，在看到同一个解压视频时，所得到的感受也是不一样的。“像重口味或暴力的解压视频，很多人是矛盾的，一方面想看，甚至控制不住，但另一方面又觉得变态，恶心又不想看，或者是看完之后又自责。”她表示，人们在看这类视频时，其内心的感受和情绪是有链接的，人们寄希望于通过暴力视频释放自己的攻击性，又或是希望通过修复、清洁类解压视频来获得现实中缺少的控制感、秩序感、成就感。

“在不违背社会伦理，以及影响他人和伤害自己的情况下，适当的看解压视频是有缓解压力的作用。”张银玲表示，在虚拟世界解压只是心理上的暂时缓解，并不能解决现实生活中的压力问题，想要真正减轻压力，还得学会正确管理压力情绪。同时，她也特别提醒和警示，长期沉迷解压视频，特别是一些暴力、重口味的解压视频，会影响个人的心态与认知。

有声类

通过观察，记者发现，目前各视频平台上的解压视频可大致分为有声与无声两大类。其中，有声一类类似于医学领域的ASMR(自发性知觉经络反应，指人体通过视、听、触、嗅等感知上的刺激，在颅内、头皮、背部或身体其他部位产生的令人愉悦的独特刺激感)，主要通过声音来舒缓或释放情绪。如，沉浸式聆听大自然中的各类声音，或是特意去制造一些如吃饭的吧唧声、纸张绸缎的撕裂声等。

无声类

无声类则可以根据具体的内容更细致的分为破坏、清洁、手工、重口味等多类。比如，将完整的肥皂切碎，或是借用机器将各种物品捣碎等属于破坏类解压视频；组装物品、清除铁锈、蛋糕制作等属于手工类解压视频；目前流量较高的“洗地毯”“出租屋大扫除”等则属于清洁类解压视频。重口味领域则包含了挤痘痘、修脚、采耳、洗牙等医疗视频，但该类视频由于可能会出现令人不适的画面，常被平台限制播放或传播。