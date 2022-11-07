“生死局”网红游戏惊动消防，喝酒也不能如此任性

来源：新京报

作者：张西流

据极目新闻报道，11月4日，浙江杭州西湖区某消防救援站接到警情，在该区一餐馆内，有两名女子的脖子被铁链锁在一起，需要救援。原来，两女子喝酒时买来铁链，还委托隔壁桌男子帮她们把脖子锁在一起。

对此，不少网友认为，两名女子的行为涉嫌浪费公共资源。11月6日，有律师对媒体表示，此一行为确实浪费了公共资源，但公众遇到危险，消防部门也有法定救援义务，女子是否违法，需根据实际调查结果确定。

另据都市快报消息，涉事女子介绍说，这是一个叫姐妹喝酒“生死局”的网红游戏，怕有人中途喝不动溜走，就用铁链锁起来，并将钥匙扔掉。

虽是网红游戏，但其中蕴含的危险性显而易见。杭州这两位女孩醉酒后，情绪非常激动，姐妹喝酒“生死局”，变成了“危险局”。而且，这种姐妹喝酒“生死局”网红游戏，是一种极不健康的酒文化，不仅面临多重风险，更已经对生命安全构成威胁。

不可否认，中国法律没有禁止成年公民饮酒，也不禁止多人共饮。至于共同饮酒是否构成侵权，要看饮酒的具体情节和酒后产生的后果。

如果是非强制、礼节性劝饮，被敬酒者有自主选择的权利，既不为法律所禁止，也为传统和风俗民情所接受，一般不宜界定为侵权行为。但如果造成了严重的相关后果，“酒友”则需担责。

比如，姐妹喝酒“生死局”的网红游戏，就属于强迫性劝酒行为，如果因此致一方或双方受到伤害，两名当事女子、帮助锁链男子及餐厅老板，均应承担法律责任。换言之，这种网红游戏，实为拿生命当儿戏，需被及时叫停。

从法律视角看，任何人，只要在饮酒过程中实施了过错行为，并造成严重后果，就应当承担法律责任。而这类劝人喝酒的“生死局”游戏，无论从劝酒过程还是可能引发的结果考虑，都存在威胁生命安全、身体健康的危险因素，需要及时纠偏。

在此，也需要重申“文明聚餐、适量自愿饮酒”的“酒桌文化”共识。在招待亲朋时，做到敬酒热情、劝酒适度，切不可强行劝酒；作为同桌的共饮者，也需要做到劝酒适度，同时对共饮者负有提醒、劝阻义务，在饮酒结束后对共饮者亦负有照顾、护送义务。说到底，健康的饮酒文化里，本就不该有姐妹喝酒“生死局”这类危险游戏的生存传播土壤。