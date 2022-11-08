居家上网课效率不高，咋办？

来源：兰州晚报

疫情居家期间，很多上网课的学生会出现学习效率不高、时间安排不合理、学习和生活无法区分等状况，家长焦虑，学生不安。那么，居家期间该如何管理时间、高效学习？甘肃省精神卫生中心心理治疗师张蕾给出了一些建议。

“意识决定行动，确立时间管理意识，才有更大的动力管理时间。”张蕾说，很多学生之所以对时间管理不上心，是因为被家长包办和替代得太多了。学生应该确立好方向和目标，才会有意识地安排自己的时间。张蕾表示，好的目标可以由一个大目标和几个小目标组成，学生应该做一个时间统计表，记录一天中真正用来有效学习的时间是多长，又有多少时间是被娱乐所占据，什么时间段注意力最集中，什么时间段精神较为松懈，记录清楚时间的使用情况，就可以更好地分配时间。

对此，张蕾分享了四个提升时间管理的小技巧：

一是要规律作息，合理安排计划。计划好每天的起床、吃饭、上课、休息时间，规律作息。也可以根据学校线上学习的课程表来制定作息表，有仪式感地进入学习状态，并严格按照计划执行。二是要分清轻重缓急。把要做的事情按照“重要”和“紧急”两个不同的维度，划分到“重要且紧急”“重要但不紧急”“不重要但紧急”“不重要也不紧急”四个不同的象限，确定事情的轻重缓急。

三是运用“番茄工作法”。学生的专注力很大程度上决定了学习效果，番茄工作法可以帮助学生规划好每天的任务量：规划要完成的几项任务，然后逐项写在当天列表里，每个任务时间为25分钟。低年级学生的每个学习任务可以设置为10分钟。尽量避免刷抖音、看动画片、玩游戏这种沉浸性比较强的活动，放松时可以远眺窗外、做眼保健操、做简单的运动等。

四是要利用好碎片化时间。每天碎片化时间很多，可以将碎片化时间与小任务进行匹配，将长时程任务分解成每天可以完成的小任务，并做好时间任务表监控落实情况。

张蕾说，学会时间管理是一个比较漫长的过程，每个学生可以合理利用这段属于自己的时间，探索适合自己的、高效的学习方法。