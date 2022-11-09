地球人口迈向80亿时代，我们该关注什么？

据《新京报》报道，联合国《世界人口展望2022》报告显示，全球人口将于11月15日达到80亿，未来几十年还将持续增长，但速度预计放缓，且存在巨大的地区差异。

对此，联合国人口基金执行主任卡内姆表示，80亿人口对人类来说是“重要里程碑”。

增加的人口和降低的增长率

人类经过数百万年，到19世纪初，世界人口数量才达到10亿。此后，世界人口十亿级增长所需的时间持续缩短：20世纪20年代超过20亿，1960年超过30亿，2011年超过70亿，11年后达到80亿人，百年之间增长了三倍。

虽然十亿级的增长时间有所缩短，但人口增长率却在降低。

《世界人口展望2022》数据显示，1950年，世界人口增长率为1.73%，在1962-1964年间，增长率超过2.1%，世界人口增长迎来高峰，增速达到峰值。此后，多个国家采取了避孕节育措施，世界人口增长率急剧下降，2021年仅0.82%。

1950年，全球生育率为五孩（即平均每个妇女一生生育5个孩子）；20世纪70年代初降至4.5孩；2021年该指标又减少了一半，仅为2.3；预计到2050年将降至2.1的更替水平。因生育率持续下降，到21世纪中叶，世界人口年增长率可能降至0.5%左右。

目前，部分欧洲国家已经出现了人口负增长，中国也面临人口出生率不高问题。同时，非洲尤其是撒哈拉以南地区以及部分南亚国家，人口增速依旧较快，人口增长率的地区差异巨大。

2021年，尼日尔的人口增长率高达3.7%，而马绍尔群岛却为人口负增长，增长率为-3.3%。2050年，全球新增人口中超过一半将集中在刚果（金）、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚八个国家。

根据《世界人口展望2022》报告，印度或将于2023年取代中国，成为全球人口第一大国；2050年，其人口或达到17亿。

现在人口增长要看人活到多大年纪

全球人口依旧增长但增速放缓的原因，其实是多方面的。

更替水平以上的生育率，必然带来人口增长。另外，即便生育率低于更替水平，但由于人口惯性的作用，人口规模在一段时间内还会继续增长，就像踩刹车后汽车还会继续向前滑行一段路程一样。

婴幼儿死亡率的降低，也直接增加人口总量；孕产妇死亡率的降低，则意味着存活到生育年龄的人数增加，能生育的人口规模加大，也会增加人口规模。

此外，人均预期寿命继续延长。全球人口平均预期寿命已从1950年的46.5岁增长至2021年的71岁。2021年，摩纳哥的人均预期寿命高达85.9岁。而到2050年，预计全球人均预期寿命会达到77.2岁。虽然出生人口的增速放缓，但人活得越来越久。过去的人口增长主要靠多生，现在人口增长也要看人活到多大年纪。

在上述现象的背后，是医疗卫生条件的改善、生活水平的提高、城镇化的发展、人口迁移流动的加剧。比如，2007年，全球城镇人口首次超过农村人口；2022年城镇化率为57.05%；预计到2050年，全球68.36%的人口将生活在城市中。

但是，这些变化是把“双刃剑”，在降低生育率、延长人均预期寿命之时，也在不断改变人们的婚姻和生育行为。

工业化、城镇化和现代化的推进，女性受教育程度的提高，非农就业机会的改善，使得人们尤其是女性工作与家庭责任之间的张力日益突出。再加上社会保障制度的完善，公共服务的扩展等，人们会有意识地控制生育数量，年轻人的结婚意愿、生育意愿减弱，故出生率也随之走低。

未来，人口负增长的国家将会越来越多，而这可能将是全球人口发展的总体态势。

人不是越多越好，也不是越少越好

人口问题是“国之大者”，它不仅事关全球人口的生活环境与健康问题，也事关国家的长治久安、民族的永续发展。人口越来越多，究竟是挑战还是机遇，不可简单地一概而论：人不是越多越好，也不是越少越好。

1960年，全球人口达到30亿时，国际社会对“人口爆炸”十分焦虑；在“80亿人口时代”，人们反而能更理性和客观地看待，这也反映了人类社会对人口问题的认识超越了仅仅关注“数字”的阶段。

人口规模及其增长速度，并非只是一个抽象的数字。它的背后是经济、政治、社会、文化、家庭、个人等方面的系统话题。

当前，全球人口发展面临比半个世纪前更为复杂的格局，既有很高的生育率，也有极低的生育率；既有很年轻的年龄结构，也有偏老的年龄结构；既有较低的城镇化国家，也有高度的城镇化国家。这些特点都前所未有，需要全球共同努力，积极应对、及时应对、科学应对、精准应对、综合应对。

比如，降低生育水平。非洲和部分南亚国家的生育率、死亡率和自然增长率都还较高，这不利于一个国家整体人口素质的提高、经济社会的快速发展和人民生活水平的改善。国际社会和国家内部需要为育龄妇女提供更全面、更优质的生殖健康服务，满足生育意愿较低之人的避孕节育要求。

又如，适度提高生育率、化解少子老龄化风险。2022年，65岁及以上人口占全球总人口的10%，预计到2050年将升至16%。因生育率和预期寿命差异，地区之间出现了史无前例的年龄结构差距：撒哈拉以南非洲人口的平均年龄仅为17.6岁，而欧洲则高达41.7岁。

很多国家面临少子老龄化问题，老年抚养比例升高、照护需求的增加，都会对社会医疗和养老保障体系形成冲击。

为此，既要尊重生育的传统价值，构建新型婚育文化，也要包容生育的多样化选择，不断优化家庭友好和生育支持政策。

之于中国而言，也应积极弘扬“甜蜜爱情、幸福婚姻、和谐家庭、美好生活”的新型婚育理念，致力将生育率提至更替水平，推动人口长期均衡发展以及与资源环境可持续发展。

再如，提升全球人口的素质。全球人口素质参差不齐，人才规模和人才质量高低不一。未来国与国之间的竞争，依旧是人才的竞争，既要从内部挖掘人才，也应调整人才标准，还应从其他途径吸引人才、留住人才。