提升宅家幸福能力 年轻人开始卷住商了

来源：《北京青年报》

作者：陈斯

如今，讨论一个年轻人的魅力值，除了情商、智商，住商成了最新的加分项。住商指的是能够提升宅家幸福感的能力。有人抓狂崩溃，有人却能怡然自得，差别就在于住商。

拥有自己的“家” 90后购房占比逐年提升

根据贝壳研究院的数据，在过去六年的时间里，全国重点城市购房者中90后的比例上升相对显著，大多数城市购房群体年轻化趋势明显。

从装修选择来看，目前主流的装修模式分别是：整装、全包装修、半包装修和清包装修。全程DIY装修虽然自主性高，但因为特别麻烦、专业门槛高，选择的人较少。

这其中，整装是近年来家装消费的一个新模式。整装，指装修公司根据消费者对家的整体装修需求，将设计、施工、辅料、主材、定制、家具软装等装修要素产品化，以平方米或整装报价，并作为合同责任主体负责售前、售中、售后的整体服务。简单来说，整装就是根据人们的要求，一站式解决所有家装服务，让人直接拎包入住。

它对应着当代人的装修需求——当代青年对理想家的打造是“既要又要”：既有自己的审美和个性化需求，又害怕麻烦而追求便捷轻松，所以想要寻求专业的团队来把控打造理想家的过程，避免踩坑。

在家装界，2021年被称为“整装元年”。虽然从数据现状来看整装并不是被选择比例最高的装修模式，但长期来看，在“懒却精”的需求下，整装这种简单、直接的消费方式将会成为趋势。

正如在“对你来说，家意味着什么”这个问题下人们的回答：“家是唯一一个具有主动权的、自己能完全被接纳的空间。”因此，他们希望家可以成为“一个完全按自己喜好支配的作品、生活舒适的保障”。

找机器代工 理想居住要有效率

《2022年轻人居家能力报告》显示，95后是更注重生活品质的一代，称得上是居家小能手了。而和谁一起住，显著影响年轻人“住商”。尤其是男生，住商起伏呈现出很大弹性。相较于独居，有伴侣的男生居家能力大幅提升，一个好对象成为提升住商的有效催化剂。

精致生活家分布最多的城市是哪里？数据显示，厦门以36.84%的比重拔得头筹。高住商人群排名前三位均为南方城市，北方的朋友感受到压力了吗？

住商再高，也逃不过家务。男女的愁心事各不相同：男生最讨厌酒足饭饱后却要洗碗，女生最受不了费劲清理马桶厕所。

那么，年轻人都用什么方法提升家务效率呢？超半数受访者希望用智能家居的方式解放双手。这一数据与《2022青年理想家报告》不谋而合。该报告显示，随着技术的发展和观念的改变，当代青年追求有效率的品质生活，因此他们希望利用设计和技术在有限空间、有限预算的前提下，实现家的功能升级，从而达到居住的体验升级。

这具体体现在两个方面，一是空间的高效利用，二是现代技术的充分使用。

为了提升居家生活效率，最多比例的受访者倾向于按照生活习惯设计生活空间和活动、行动路线。比如在占地面积不变的情况下把厨房打造成“U型厨房”，让洗菜、切菜、烹饪的动线更流畅，而不必反复腾挪。

在房价相对较高的一二线城市，房屋面积普遍较小，为了节约空间，让家看上去没那么拥挤，人们不太会按照生活习惯把物品摆放在外，更倾向于设置更多收纳空间。一屋多用、隐形收纳等技巧成了一二线城市的流行趋势。

找机器代工也是提升生活效率的重要方法。

在对于家的打理上，不同代际都希望自己能够参与其中。三分之一左右的人群选择“靠自己搭建美好生活，但不用做脏和累的活”，只有一成人选择“只管躺着享受和放松，其他什么都可以不做”。

但是相比之下，年龄越小越追求“精致懒”——把家务琐事交给机器代工，花更多精力在自己感兴趣的事上。33.9%的85后选择了“凡事亲力亲为，自己动手打造生活的每一个细节”，只有24.8%的00后会如此选择。

情感连接情绪抚慰 “放松”是对家的期待

关于年轻人住商的调查显示，居家时间变长，剁手频率变高了，超四成年轻人居家消费变多。相比于其他年龄层，00后更倾向于囤积物品，存货带来的安全感让断舍离成为过去。那些更能带来情绪价值的物品，也在内卷疲惫的时候成为00后的安慰剂。

同时，要想居家生活丰富，这些幸福好物不能少：投影仪、唱片机等娱乐设备成为排名第一的居家好物，家居服、睡眠袜等舒适衣物，也因适配家的温馨而高票上榜。

贝壳研究院的调查则显示，除了提高空间效率、追求智能技术、考虑需求变化，当代青年还期待，家是一个可以获得情感连接、情绪抚慰的地方。

无论是哪个年龄阶段的人群，“放松”这种状态都是他们对理想家的最大期待。

在“对你来说，家意味着什么”问题下，“放松”也是被提及的高频词。人们认为家是“充电桩”“避风港”“安全地带”“灵魂的出窍地”，家可以“回城回血”，可以“瘫倒躺平”，可以“卸下面具，是最放松的地方”……

分年龄来看，00后大多还在读书或初入职场，在心理上大多处于“孩子”的状态，他们更希望在家里获得“被爱”的感觉；95后、90后大多已经是“社畜”，在疲惫工作和应酬之后，他们分别希望自己回到家能被“治愈”和“包容”。

对于85后来说，他们的工作可能已经进入相对稳定的状态，自己也已经步入婚姻生儿育女，所以希望家是一个可以和家人共处、制造美好回忆的地方。

所有年龄阶段的受访者都希望家是一个可以和家人吃饭、观影、下厨的地方，但工作、学习则需要独立的空间。

相比之下，00后、95后更希望在家中和家人玩到一起，57%的00后和55.3%的95后希望可以和家人一起打游戏。90后和85后则更希望可以和家人一起运动和打扫整理。

此外，在对家“放松治愈”的期待之下，当代青年理想家的颜值追求是“简单美”：大概三分之二的受访者给家的颜值重要度打了8分及以上(满分10分)，但他们不太喜欢花里胡哨的风格，无论男女，超过一半的受访者希望自己的理想家是“现代极简风”。

为爱好腾挪空间 花式宅家大法凸显住商

居家时间变长，让花式宅家大法成为高住商的显著特点。烹饪美食、家务整理、看书学习，三大付出型活动成为高住商人群首选。看来，越勤勉，越自律，越容易获得居家快乐。

有趣的是，虽然有那么多精致生活家，但居家总是有惰性的，超半数年轻人的真实状态其实是“间歇性精致”，更多时间过得还是随心所欲一些。95后这一状态尤为突出，在不上不下的年纪里，他们常常野心勃勃，想在家里大干一场，但劲头一过就容易放弃。

“理想家”报告则认为，对于当代青年来说，家不仅是一个有效率、便捷舒适的空间，也是一个可以安放自我的地方。家除了要满足睡觉吃饭、放松娱乐这些常规需求，还要给居家上网课、居家办公、居家健身等多种需求腾出空间。

家要能实现“我”的生活方式和兴趣爱好。数据显示，超过一半的受访者希望家可以为运动健身创造空间，超过四成的受访者希望可以在家里养花养草，以及满足自己的小众爱好。

家还要能安放“我”的未来。

小到家具的摆放、墙的颜色，大到空间的分割预留，年轻人的理想家居有一定的灵活性，以应对未来可能会有的需求、可能会发生的变化。

相比之下，单身群体更多考虑自我的需求，会为生活方式或者兴趣、审美变化而考虑理想家的打造；恋爱中和已婚无孩的群体相对更多考虑家庭新增成员的到来；已婚有孩的群体更多考虑生活实际需求，比如因为疫情需要囤货、父母朋友来小住，因此希望预留空间方便应对短期的待客和储物。