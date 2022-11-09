莫让“无货源电商”成“割韭菜”噱头

来源：《工人日报》

作者：戴先任

伴随手机端拼购、短视频电商日渐火热，打着“零基础、低成本、月入过万元”口号的“无货源电商”模式吸引了不少人投资，然而，一些人交了培训费后却直呼被“割韭菜”。

据《工人日报》报道，记者调查发现，无货源网店模式不仅会导致商品质量参差不齐、商标侵权、客户投诉等问题，一些“无货源电商”的课程培训还涉嫌虚假宣传乃至诈骗。

现实中，什么行业赚钱，相应的培训也会火爆起来，尤其是一些宣称能“躺赢赚钱”的行业，更是迎合了不少人轻松“躺赢”的梦想。这让一些培训机构和不法分子从中看到了“商机”，在他们的大力宣传包装下，着实坑了不少人。

以“无货源电商”课程培训为例，一些人交了培训费后才发现“无货源电商”并不像培训机构所吹嘘的那么美好，“躺赢赚钱”的愿景更是遥不可及。

比如，有的花了几千元甚至上万元接受培训，花钱买来的网店却无人问津；而说是为接受培训的人提供技术支持，不过就是发一些网上开店的流程视频，但这种视频在网上不花钱就能搜到。从这个角度去看，所谓的“无货源电商”培训似乎与一些网络平台充斥的“刷单赚钱”广告是同样的套路。

如果仔细观察就会发现，所谓的“无货源电商”，其本质上就是“空手套白狼”，鼓励人们复制，还可能造成商标侵权、货源质量无法保证等问题。因此，近年来，各大电商平台加大对这方面的打击力度，防止低质的无货源模式无限扩张。

不过，随着手机端拼购、短视频平台的兴起，“无货源电商”再度成了一些人“割韭菜”的幌子。只是，“无货源电商”早就成了“人人喊打”的“过街老鼠”，要生存下去都会很困难，更不用说“躺赢”赚钱了。

但是，由于这类模式隐蔽性强，且分布分散，仍需要各地相关部门能够加大查处力度，增加违法违规成本，并整治各种违规培训的“变种”，查处一起，打击一起。

说到底，“无货源电商”培训，是“陷阱”而不是“馅饼”，对这种“躺赢”式骗人模式需要多措并举加大力度遏制。唯有如此，才能维护更多用户的权益。