越来越多的爬树课，爬的是啥？

来源：中国新闻网

近日，浙江省杭州市钱塘区学正小学开设爬树课上了热搜。据介绍，这门课一到六年级都有安排。钱塘区教育局表示，爬树课将在全区推广，未来让每一位学生都会爬树。

学正小学副校长刘时范表示，这门课十分受家长欢迎，他们甚至希望开设爬树亲子课，也去学学爬树。

爬树也是上课，其实早就不是新闻。

美国的康奈尔大学算是大学爬树课的鼻祖。2012年，厦门大学“攀树运动”课程开课。去年，杭州电子科技大学也开设了爬树课。

那么多学校开设爬树课是跟风吗？爬树课爬的是啥？

在记者看来，爬树课不仅顺应了孩子喜玩好动的天性，更是一项体力和智力结合的运动，并非传统意义上的体育课。

它看似和攀岩差别不大，但是两者也有区别。攀岩要三点固定，爬树则是通过绳索挑战不同的树，其中需要很多技巧，对于上下肢的力量、人体的协调性要求很高。哪里可以爬、哪里不能爬、从哪里爬，以及下一个落脚点在哪里，都需要考量。

爬树也让学生体会到挑战的快乐。刘时范表示，人爬到树上后登高望远，心情会不一样。有很多学生提到，爬到树顶时，感觉整个人都开心了不少。“爬树帮助学生了解自然、亲近自然，让他们换个视角看世界。”

甚至在面对突发灾害时，爬树课上学的技能也能帮助他们野外逃生。或许，这也是爬树课在国外风行的原因。

网友评论，“这个课非常完美，德智体需要共同发展”“就应该多一点这样的户外课，而不是天天刷题”。

在记者看来，网友表扬的不仅是这门课，还在于学校对体育课的态度。

以前，体育课被视为文化课的附庸，是可以被牺牲的。尤其在小学的课堂上，学生经常听到“体育老师请假了”这句话。他们忽视了体育锻炼也是教育中的重要一部分，导致小眼镜、小胖墩层出不穷。

但随着人们意识的改变，体育课的变化也正在快速发生。2022年6月，《中华人民共和国体育法》完成修订，新增了不少确保学生体育锻炼时间的内容，积极回应了人民群众对体育健康的新要求和新期待。

从政策的变化趋势看，学校里的“体育热”或许才刚刚开始。爬树课受热捧，也给当下以启示：体育课不仅仅是跑步踢球，应该有更多的选择，更要激发孩子天性和兴趣。我们也期待别样的、“多出汗”的体育课亮相。