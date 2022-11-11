掌掴男童的这一巴掌，打丢的何止教养与尊严？

来源：新京报

作者：赵清源

据新京报报道，两男童因抢玩具打闹致一方头部擦伤，受伤男童家长上门掌掴男童并推倒老人。11月8日，这起发生在南京市玄武区某小区的事件引发广泛关注。11月9日，据南京警方通报，涉事家长因涉嫌故意伤害被刑拘，案件正在进一步侦办中。

事发视频显示，打男童的这一巴掌打得太突然，不仅孩子没有想到，男童的爷爷也没有心理准备，这才发生推搡。孩子的医院检查结果显示“面部挫伤、（左）外耳挫伤”，孩子听力也受了一些影响，而孩子的爷爷则是“右侧腓骨上段骨折”。

从事发后家属道歉的视频来看，男童的爷爷已经被打得拄拐了。俗话说，打人不打脸。当着家长的面打人家孩子的脸，这可以说是“双重打脸”了。当然，这一巴掌把自己的尊严也打没了，把自己的面子也打没了，把孩子之间的友谊也打没了——据说这两个孩子平时关系很好。

孩子在一起玩，为了一些小事发生矛盾、争执是常有的事，这些矛盾，小的会引起孩子心中的不愉快；大的往往会演变为孩子之间的肢体争斗，造成身体的伤害。但在生活中，我们却经常看到一些家长为了维护自己孩子的利益“积极”平息矛盾，有的致使小矛盾变成大人之间更为剧烈的冲突……那么，孩子之间的矛盾真的解决了吗？面对孩子之间发生的纠纷、矛盾，家长要怎样处理和介入呢？

回答这些问题，我们先要问，孩子之间为什么会产生矛盾？多数是因为彼此的想法不同而在言语或行动中产生了摩擦，这些原因有的来自习惯，有的来自性格，有的来自教养，不论是哪一种，与想法不同的人相处，都是孩子成长必须经历的事情。

在经历矛盾、解决矛盾的过程中，孩子们会更深刻地认识世界、了解规则，获得与人交往的能力。如果家长在孩子之间发生争执时横插一杠子或者拉偏手，不但不利于解决问题，而且还会影响家长之间的关系，更重要的是不利于培养孩子健全的人格，使孩子变得自私狭隘。

在对待孩子间的矛盾冲突时，通常有这几种误区：护短，这样的行为不但会让小冲突升级为家长之间的纠纷，也会对孩子的身心发展起到不良的导向作用；过谦，为了息事宁人，在不问清楚原因的情况下，极力要求自家孩子谦让，结果不但没有解决问题，反而导致受委屈的孩子更委屈；代替，家长过度保护，剥夺了孩子自己解决问题的机会，也严重影响孩子身心健康的发展。

其实，家长心里应该清楚，冲突是孩子成长过程中的正常现象。儿童心理学认为，冲突能促进个体变化、适应和发展，尤其在社会认知的发展上。冲突不仅能提高孩子认知的发展，帮助孩子提高解决问题的能力，积累生活经验，而且有助于提高孩子的交往合作能力。

当孩子间出现冲突时，家长首先应当倾听孩子的叙述。处于矛盾中的孩子，此时一般也非常迫切地需要倾诉，倾听不但能帮助孩子平静自己的心情，也使孩子的倾诉需要得到了释放，有时候，在倾诉时，孩子会自己理清思路，明白道理。

处理孩子间矛盾的方法，没有一定之规，家长应当本着培养孩子能力的原则，为孩子的长远发展着想，采取相应对策，尽量给孩子解决问题的时间，必要时给予正确的指导。

总之，家长要当孩子的退路，即提供建议与指导，提供保护与支持，教孩子学会如何正确认识自我、如何处理人与人之间的关系、如何合作与忍让，而不是像南京这位家长一样，冲锋在前，大打出手。

而且，家长应该成为孩子的榜样，优化自己的人格，给孩子以良好的熏陶和感染，以培养孩子诚实、乐观、开朗、团结协作、热情友好的优秀品质。