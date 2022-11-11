江歌遗体照片泄露，是谁在挑动舆论的神经？

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

江歌案突然又起波澜。近日，有网友在社交平台发布疑似江歌遗体局部的照片，并配文：“辟谣：双手没有严重受伤。双手并非网络造谣的受伤严重，实际手部的刀伤少而浅，特此辟谣。”照片包括江歌双手的受伤情况、江歌颈部创伤情况等。

对此，江歌母亲江秋莲表示，“我的愤怒已经无法用语言表达了。”确实，在社交媒体公开发布遗体照片，不仅是对逝者的冒犯，也是对公共道德底线的挑战。不光江歌母亲难以接受，不少网友也在评论区内留言，严厉谴责这一恶劣的行为。

该账号发布上述信息，或许是想要通过所谓的“辟谣”，在网络空间掀起一场更大的舆论风波，达到一定目的。众所周知，江歌案“本案”在日本已经一审宣判，凶手陈世峰被判刑20年。而在国内，江歌母亲与被告刘暖曦（原名刘鑫）生命权纠纷案也已经一审宣判，因为刘鑫上诉，目前二审仍在审理过程中。

也就是说，江歌案尚未尘埃落定，最终的结果还要由法律来裁决。网络空间内的争吵和撕扯非但无关事实真相，而且只会给当事人平添更多痛苦，给法院依法审判带来干扰。如果知情人掌握了所谓的“内幕”，完全可以提供给法院或当事人，但是该账号偏偏不走正常的法律渠道，执意要在社交媒体上挑起事端，显然有挑动舆论之嫌。

果不其然，社交媒体上已经出现了各种杂音，江歌母亲和刘鑫各自的支持者在网上相互指责，再次造成舆论场的撕裂和对立。然而，情绪不能代替法律，舆论更不等于真相，所谓的“辟谣”，本身也要接受法律的审视。必须明确，只有法治才能保障正义，只有正义才能给予安慰。

应该注意到当下一种不良的倾向——现实生活中遇到矛盾冲突，总有人不是第一时间找法律，而是喜欢到网络空间里“写小作文”“爆黑料”，意图把对方搞臭搞倒，达到挑动舆论的目的。这类做法不仅常常浪费公共资源，而且正在让网络舆论场变得极端化、非理性化。对此类行为，我们应该保持警惕和清醒。

更关键的是，江歌案是不公开审理的刑事案件，涉及当事人个人隐私。对不公开审理的案件，即便是已经审理完毕、作出判决，相关人员仍然不能泄露案件中不应当公开的信息。到底是谁在网上发布江歌遗体照片，目前尚不得而知。但在真相未明之前，广大网友也不该轻易“站队”，加入无谓的网络骂战。

不管这个发布者到底是谁，其泄露案件信息和挑动舆论的行为，都是性质恶劣的。目前，江歌母亲已经报警，相信真相很快就会水落石出，任何挑战法律的行为，都不会逃脱法律的惩罚。

