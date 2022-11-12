“扫一下码”说晚了，后果有这么严重？

来源：澎湃新闻

作者：与归

据中国媒体报道，黑龙江一奶茶店服务员11月10日对进店“顾客”说“欢迎光临，扫一下码”，被对方批评“说晚了，第一句就应该说扫码”。随后“顾客”亮明身份，系市场监管局工作人员，三人认定该奶茶店执行防疫要求不彻底，不扫码不验码，掏出封条勒令奶茶店关门。

说实话，如果不是亲眼看到报道的高清画面，听见如此清晰的对话，还真不太敢相信。必须先说“扫码”，再说“欢迎光临”，真的有这样的明文规定吗？还是现场的工作人员一时兴起自认为的？这一点，首先就值得质疑。

但不管怎样，要求餐饮店必须先说“扫码”，未免有些吹毛求疵、过度执行了。道理很简单，顾客进门，服务员第一句喊出“欢迎光临”，这可能是服务行业上百年的规矩（可能叫法不同，但一定有这句欢迎的话）。如今，哪怕是在疫情防控的特殊时期，这句话非得后置吗？恐怕没有这个必要。

甚至，有没有想过，见到顾客脱口一句“欢迎光临”，可能就是服务行业人员的肌肉记忆，是下意识的问候？这要改起来，也不是一时半会能够整齐划一的。不瞒大家说，我还真在心里试着默念了几遍“扫一下码，欢迎光临”，那感觉就像是，这并不是一家奶茶店，而是一家二维码店，店的名字叫“扫一下码”。

这条信息很快就在朋友圈刷了屏，人们大都发出了难以置信的表情。我注意到，从第一位走入镜头的男子进店，到他以命令式的口吻说出“今天关门”，仅仅只有48秒的时间。48秒，便断绝了一家店一天的营生，且还不知道什么时候能再开张，这种突发性和不确定性，对于一家奶茶店来说，是相当大的麻烦和损失。

国务院联防联控机制11月11日发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》，明确指出严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类“层层加码”行为。

因为晚说了十来秒“扫一下码”，就被勒令关门，这恐怕很难说不是“层层加码”。

疫情之下，中小微企业，尤其是餐饮业的难，我们有目共睹。餐饮业是促消费的主战场，也是中小企业最集中的行业之一，是吸纳劳动力就业的重要渠道，同时也是受疫情影响最严重的行业之一。从这个视频中也可以看出来，此时此刻这家奶茶店里，除了一位服务员，就是几名市场监管局工作人员了。而且，后者也不是来消费的。

防疫工作人员也好，其他职能部门的执法人员也罢，在开展工作时，一定要多一些换位思考，多一些人文关怀，想一想随口的一个决定对商户意味着什么。