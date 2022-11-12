百亿补贴千亿货值都不见了！“双11”的楼市有点安静

来源：每日经济新闻

今天“剁手”买房了吗？

《每日经济新闻》记者注意到，天猫好房、贝壳、58安居客等购房平台早已提前推出针对“双11”的优惠活动，也有不少房企通过自有购房平台推出“双11”促销活动。

不过，今年中国楼市“双11”的促销动作和往年动辄“千万级”的购房优惠相比，少了些热闹氛围，更多的似乎是一种习惯之下的规定动作。

平台活动早已开始

针对今年的“双11”，不少专业购房平台率先推出各类优惠活动。

天猫好房推出“回血双11”活动，10月20日便开启新房、二手房会场回血补贴秒杀报名，中奖人可获最高18888元（人民币，下同，约3647新元）购物账单报销。

新房销售方面，11月1日，天猫好房正式上线以“回血双11”为主题的新房活动会场，能够提供看房大礼包、双11惊喜特惠日房款直减、11111元成交礼金每周秒杀等权益。

乐居控股集团副总裁、天猫好房新房事业群城市管理中心总经理周天凤11月10日通过书面方式向《每日经济新闻》记者表示，惊喜购房节主要是为开发商直营店铺提供看房、购房、案场和推广四大类惊喜和11项举措，帮助开发商企业抓住年终大促的营销良机。

二手房方面，天猫好房也提供了参与红包抽奖，店长推荐馆、佣金特惠馆、心选好房馆、品质好房馆和交易服务馆等服务，还主推了买房佣金低至1%的活动权益。

《每日经济新闻》记者获取的一份天猫好房独家数据显示，截至10月31日，平台收到新房、二手房和租房的回血报名人数360万余人，为商户创造商机线索56万条，品牌曝光达8.6亿次。租房领域，覆盖城市59座，参与商户超过2600家，累计房源数58万套，喵屋汇会员数突破1300万人。截至11月10日，新房方面，参与地产品牌172家，近4万人在线领用“看房惊喜”券，首轮“超级秒杀”超10000人参与。

贝壳相关工作人员介绍，11月14日起贝壳每天海量放送新房限时vip2000元成交礼金，还有每周二手成交抽奖等，北京、广州等城市还将推出大折扣优惠特价房秒杀。

另外，京东房产旗舰店中推出万元补贴的成交礼金；58安居客正在进行安居特惠节活动，大批房源都被贴上了活动的标签。

房企各种冲冲冲

今年房企“双11”的促销优惠方式也贴近电商平台模式。

北方区域，远洋在其自有小程序置业远洋中推出“远洋宠粉节plus”活动，涵盖粉丝特权plus、专享惊喜plus、加粉好礼plus、置业特惠plus、铁粉福利plus等。此外，还对推荐到访经纪人和业主经纪人进行现金奖励。

金茂北京则在“双11”前夕推出“要要要要”宠粉节，进行了“金茂北京膨胀计划”，首开•金茂望京樾、西山金茂府、金茂长安悦等楼盘将进行暖心礼包等活动。

华南区域，广东保利计划“双11”当天在线上平台推出千套特惠房源，活动期间“买一卖一”客户提供放盘证明可享受2万元换房补贴，也可以申请最长一年小贷贴息及手续费减免。同时，还有最长11个月首付分期，可书面申请1个月无理由退房。

合景泰富联动40城160个项目，开展“大派甜头，11兑现”购房节，利用数字化营销平台一合好房，开展专属特惠房秒杀、“双11”专属保底价承诺、“7天无理由”退房行动、1.5倍佣金激励等“双11”购房活动。

旭辉华南多个楼盘都推出全民营销佣金奖励，最高5万元/套（税前）或推荐成交佣金为房款总价3%。个别精选房源8.5折，送20年车位使用权，还有限量一套的一口价房源最高优惠81万元；东莞旭辉项目则推出安家补贴40万元/套起。

深圳龙岗大运片区还有新盘选定在“双11”当天开盘，推出9.6折优惠，71平方米房源总价再直减12万元，81平方米房源直减18万元。

西南区域，围绕“双11”，直播、特价、补贴等成为关键词，不少房企项目竞相推出各种福利让利购房者，以期拉动成交。

万科西南公司推出“五重惊喜好礼”，购房最高享受2%优惠，推荐成交最高享5万元/套奖励，购买度假资产除了能限时享受2%优惠外，还能另外获得1万元的补贴福利；针对老业主复购，还有专享2%的优惠。

保利四川则在近期针对业主推出了“无忧换房节”，包括业主专享购、业主无忧购、业主欢乐购等十重好礼，如首付分期低至5%并享受1年超长分期，业主及直系亲属再购享额外9.9折，最高还有1万元物业费补贴等。

招商蛇口成都公司联合旗下未来公园、天府玺、雍景府等6个项目推出“双11回血”活动，不仅有成交砸金蛋、限时2%购房优惠券、直播互动赢小家电、文创产品等，在粼江樾&依山樾直播间还能抢购特惠房源，指定房源总价额外享11111元优惠，到访还能抽取伴手礼。

龙湖重庆推出限时（11月4日-11月20日）签约返2.5%珑珠福利，新城西南推出“双11福栗君大战”，碧桂园四川区域推出5城12盘“惊喜连连”，中交重庆推出“五彩购房节”，纷纷放送购房送家电、每日特价房源、购房定金翻倍等花式福利。

据《每日经济新闻》记者不完全统计，目前西南区域已有超过30家房企加入到“双11”促销活动中。

优惠少了，噱头多了

不过热闹之余，记者也关注一些“冷”现象。

首先，今年的房产“双11”并没有往年的声势大，“百亿补贴”“千亿货值”等现象不见了踪迹，有的只是一些常见的成交礼金等。甚至在某些平台和房企的APP中，“双11”活动的入口也并不明显，如京东房产的入口甚至在京东APP上难寻踪迹，需要去搜索框查找关键字才可以看到相应活动。

其次，不少购房平台干脆就没有推出“双11”活动，有的只是象征性地制作了下相关页面。至少有三家购房平台相关人士近日通过微信告诉《每日经济新闻》记者：“今年我们没有进行太多的‘双11’活动，没有什么细节能够提供。”

“我们目前从开发商那里谈不到太大的优惠，考虑到回款又是一个问题，所以今年就没有进行大规模的‘双11’活动。”某房地产经纪平台的工作人员11月9日通过微信告诉《每日经济新闻》记者，“我们总部层面今年没有太多‘双11’的动作，只是地方项目层面可能和开发商有些活动，规模也不大。”

记者也在一些购房平台的页面上看到，往年动辄房企的“旗舰店”已经不太容易找到，取而代之的是一个个具体的地方项目页面。

另一方面，房企们也在打造自己的线上营销，某房企相关工作人员告诉记者，“今年我们和经纪平台的合作少了，我们有自己的营销团队。”早在两年前，某TOP10房企相关人士曾告诉《每日经济新闻》记者，“我们其实是愿意自建小程序等营销平台的，自建的好处非常明显，可以获取真实有效的数据，和平台合作则会受制于人。”

11月9日，和房企有直播合作的某平台中层管理人士孙然也通过微信告诉《每日经济新闻》记者，与过去两年相比，房企跟其平台直播等合作的体量在下降，一方面房企预算销售紧缩，另一方面房企如今也更愿意在自身的平台上进行宣传拓客。“‘双11’更多是个噱头，线上本身就是一个展示或者‘杀客’的渠道。愿意通过线上成交或选定的，也基本都是本就有意向的客户，只是被线上的优惠直接吸引。”