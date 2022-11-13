“买真退假” 这种“羊毛”不能薅

来源：法治日报

2020年初，还在上大学的小东加入了一个大学生兼职QQ群。群主“七王”在群里介绍一些刷单赚佣金等简易的线上兼职工作。尝到甜头的小东看到群主“七王”的一条消息，“想要赚大钱，请进VIP群‘七王府’，名额有限，报名从速！”小东毫不犹豫缴费加入了VIP群。

在这个群里，群主细致传授了利用某网购平台极速退款机制漏洞“空手套白狼”的妙招。从第一个价值两百多元的小米手环开始，小东以收到商品后直接申请“七天无理由退货”，但寄回空包装的方式，“买”到了心仪的物品。直到有一次，他在该网购平台购买了一部5000多元的手机，退回空包后钱一直没有退回来。

“七王”告诉他，该网购平台的退货管控措施开始严格起来了，不要再直接退空包，可以到别的购物平台买一些同类假冒商品寄回，同时又指导他借用同学、朋友、家人等多个账号间歇性购买，提高退款成功率。

就这样，从2020年6月至2021年9月，小东以非法占有为目的，从该网购平台骗取正品鞋等物品共计30余件，或留作自用，或在二手平台上出售，涉案金额共计人民币3万余元。

2021年底，浙江省湖州市公安局接到该网购平台湖州退货仓的报案后开展立案侦查，查实涉案人员共计70余人，范围涉及全国多个省份，涉案总金额高达500万元以上。其中，有5名犯罪嫌疑人犯罪金额达20万元以上。

鉴于涉案人员多、时间紧、任务重，湖州市吴兴区人民检察院第一时间成立专案团队，一方面提前介入、引导公安机关补充企业运营机制、退货清单关联性、退货核验流程等关键证据；另一方面，与公安、法院多次协商沟通管辖权、证据标准、构罪依据等系列问题，统一办案标准。办案中，承办检察官积极开展追赃挽损工作，促成犯罪嫌疑人退赃退赔70余万元。

为提高社会效果，加强法治宣传教育，2022年7月12日，吴兴区检察院针对该系列诈骗案中的小东等十余人举行公开听证会，邀请区人大代表、政协委员以及人民监督员参加。

“他们大部分都是学生，犯罪情节较轻，社会经验不足，法律意识不强，认罪态度良好，也积极退赔，可以适用认罪认罚从宽制度，给予他们改过自新的机会。”一名人大代表发表了评议意见。最后，与会人员达成共识，一致同意检察机关的处理意见，对小东等十余人拟作不起诉处理。小东当场表态“没想到贪小便宜竟触犯法律，今后我一定引以为戒，加强法律学习，感谢检察机关从轻处理”。

依据小东提供的线索，公安机关逮捕了“七王”王某，就此以大学生兼职为名的七王群解散了。

“这家网购平台遭遇退货诈骗已不是一朝一夕，钻空子的‘消费者’越来越多，平台损失也越来越大，这跟平台退货机制存在漏洞密切相关。”为帮助企业堵塞漏洞，彻底解决监管难题，10月18日，吴兴区检察院副检察长周寅行带领办案团队在多次走访调研后向企业制发检察建议，从进一步压实主体责任、规范账号注册登记制度、完善退款机制、严把退货质检关口、提高证据保全的敏感性、规范运营机制等多方面提出改进意见，从而提升企业风险防范能力。

10月31日，企业相关负责人专程带着锦旗来到吴兴区检察院表达感谢之情，并表示企业正在积极研究改进措施，加强监管人员配备，进一步优化退换货审核及监测机制，以此规避后续风险，确保企业运营安全。

检察官提醒，“‘买真退假’看似只是简简单单的占小便宜行为，实际上是以非法占有为目的、以虚构事实、隐瞒真相为手段，骗取网购平台的财产，一旦达到一定数额，即触犯刑法第二百六十六条规定，构成诈骗罪，所以这样的‘羊毛’不能薅。消费者在进行网络交易时，应遵守诚实守信原则，遵纪守法，不可心怀侥幸心理，贪小失大，为一己私利走上违法犯罪道路。”