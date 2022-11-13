直击中国金鸡百花电影节：银幕女性更多元

来源：中国新闻网

第35届中国电影金鸡奖的“最佳女主角”在12日晚间揭晓。67岁的奚美娟以《妈妈！》中罹患阿尔茨海默症的女儿冯济真角色，成为最佳女主角热门人选。

该片导演杨荔钠直言，奚美娟在我心里已经是最好的演员，“《妈妈！》证明了女演员在任何时候都充满光芒，别轻易给女演员下定义”。

事实上，本届中国电影金鸡奖收到各片种报名168部，体现了开阔的视野，而最佳女主角所提名奚美娟、倪妮、杨秀措、王丹妮、杨恩又几人中，既有老戏骨也有初露锋芒的新人，其中还有年仅10岁的小演员，彰显了中国电影生生不息的力量。

12日在厦门举行的中国金鸡百花奖配套子活动——“她力量”女性影视论坛上，多位影视界人士达成共识：中国女性电影正朝着多元化发展。

历数杨荔钠的女性三部曲，到去年热映的《我的姐姐》《关于我妈的一切》，再到引发风潮的“大女主”电视剧《梦华录》《摇滚狂花》，中国电影评论学会秘书长胡建礼认为，中国女性电影从单一化走向多元化，女性形象从相对弱势走到性对强势，塑造出更丰富多彩、个性更鲜明，更多元的女性形象。

“以女性的视角讲述女性个体故事、展现女性情感、表现女性成长的影视作品越来越多，也体现中国女性意识的觉醒。”胡建礼说。

上海电影艺术学校电影制片厂厂长郁康淳坦言，《妈妈！》选择母女作为双女主，是“一个非常大胆很有勇气的决定”。他认为对标国际女性电影的蓬勃发展，中国女性电影在题材、类型、角色塑造等方面无疑都有可以提升的空间。

“让每个年龄段的女性都有戏可演，在时尚女性之外，让女企业家、女科学家、女运动员、女革命战士都成为主角。”郁康淳说。

谈及女性电影的多样化发展，业界认为，可以不妨在“类型化中找到立足点”。

“‘女性’被限制在性别框架里，要放到更广阔的视域去，用不同类型片去展现。”万达影视传媒有限公司总经理尹香今指出，目前女性电影多为女性励志类型、女性冒险探险和女性困境三大题材，或可选择女性悬疑犯罪题材，通过故事展现女性困境和生活。

“从杨紫琼的大动作片到贾玲、马丽在合家欢类型中找到立足点，启示我们不妨在不同的类型中把市场化扩大。”尹香今说，女性电影票房需要“找到一定的方法论，把更多女性观众、把男性观众也吸引到电影院来”。

尽管《妈妈！》并没有被自我强调为“女性电影”，但该片剧组女性占比非常高，不仅导演、制片是女性，连摄影师、造型设计都是女性。奚美娟此前表示，这些女性电影人，不光是情感细腻，技术上也非常强大，“这样的创作氛围让人看到女性电影人的力量在不断壮大。”

杨荔钠执导《春梦》《春潮》和《妈妈！》，形成独特的电影序列，被称为她的“女性三部曲”。杨荔钠说，米兔运动并不是浪潮，是对自身命运的关照，“我们一直在寻找女主角，无论她重不重要小不小众，在当下做这个探讨是有意义的。”

“性别被完全忽视的社会，才是性别平等的社会”，厦门大学电影学院副教授杨玲说，让电影多样化，指的不单是女性作品多样化，而是整个影坛更多样化。