卡塔尔世界杯倒计时！我们可以期待什么？

来源：中国新闻网

四年一度的世界杯盛宴将在卡塔尔海湾球场正式上演。这座球场设计的灵感来源于当地游牧民族所使用的帐篷，极具地缘文化特色。

可以预见的是，当世界杯第一次来到海湾地区，一定会有许多与以往不同的文化碰撞，带来全新的体验。

除此之外，哪支球队将引领世界足球的新格局？梅西、C罗、莫德里奇等老将们的“最后一舞”将是怎样的画面？亚洲球队能否创造奇迹……10天后的世界杯，有太多可以期待的看点。

他们的“最后一舞”

卡塔尔世界杯注定将是充满离别意味的。37岁的C罗和莫德里奇、35岁的梅西、34岁的布斯克茨……

在世界杯赛场上，他们留下了太多无法磨灭的记忆。那个一己之力挽救葡萄牙的C罗、“生死时刻”用尽最后一丝力气的莫德里奇、与大力神杯擦肩而过的梅西、西班牙黄金一代成员布斯克茨。

当然，还有34岁圆梦的金球奖得主本泽马，拿下上届世界杯季军的比利时黄金一代，穆勒、诺伊尔等德国队2014年夺冠成员，也都大概率走到谢幕时。

他们能否跨越时间的沧海，实现未完成的梦想？抑或是一个体面的告别？在一切皆有可能的绿茵场上，没人能猜出故事的走向。

谁将引领世界足球格局

上届世界杯，众星云集的法国队将防守反击发挥得淋漓尽致，最终捧得大力神杯。2014年巴西世界杯，德国队则是在自己“钢铁机器”般的DNA中，融入了些许细腻，最终强势登顶。2010年南非世界杯，西班牙队靠着华丽的传控，极具统治性地拿下冠军。

2022年的卡塔尔世界杯，谁将会引领世界足球的格局？与往届不同的是，这或许是悬念更多的一届世界杯，没有一支球队能够展现出近乎断层的冠军相。

南美双雄巴西、阿根廷，以及英格兰、葡萄牙、法国等传统强队都具备着夺冠的实力。到底谁能笑到最后，只有比赛打响才能见分晓。

亚洲球队能否创造奇迹

对于亚洲球队来说，这届世界杯的分组有些“不友好”，日本队陷入西班牙和德国队的“死亡之组”，韩国队与葡萄牙、乌拉圭同组。对于亚洲足球来说，这是挑战，亦是证明自己的机遇。

相比之下，伊朗与东道主卡塔尔的分组形势较好，前者与英格兰、美国、威尔士同组，鉴于第一档的英格兰队近期状态并不好，美国与威尔士队的实力也都不占据绝对优势，伊朗完全有机会力拼一个出线名额。

而东道主卡塔尔虽然是首次参加世界杯，但作为2019年亚洲杯冠军，还是具备一定实力，完全有机会与厄瓜多尔和塞内加尔争夺一个出线名额。

将会有怎样的文化碰撞

世界杯时隔20年重新回到亚洲，也是首次在海湾地区举办，外加首次在北半球冬季举行，从文化的碰撞来说，一定将会有很多的新意。

让我们一起期待卡塔尔世界杯！