世界杯读秒 酒店民宿抢先蹭流量

来源：北京商报

距离世界杯仅剩一周左右了，一些中国旅游商家也趁势蹭起了热度。11月14日，据携程发布数据，世界杯期间，平台影音房预订量相比去年同期增长超1倍。北京商报记者还发现，不仅仅是OTA，一些酒店、民宿也趁着世界杯做起了营销，部分民宿还推出了“足球主题房”。伴随旅游淡季的到来，旅游商家也在想办法引流，吸引人气。

酒店：主题房+餐陆续上线

2022卡塔尔世界杯倒计时1周，不少酒店的观赛产品已经准备好了。

“其实对于我们球迷来说，到酒店看球赛就是为了一种氛围，自己一个人在家看球赛，等球进了也没有一起欢呼庆祝的同伴，但是在酒店就不一样了，球迷们可以相互分享喜悦。”今年准备预订酒店看球赛的王先生激动地说道。

为了方便球迷观赛，一些酒店推出了相应的主题产品。“万达酒店及度假村也是今年卡塔尔世界杯的官方合作伙伴，围绕着‘在酒店观赛’这一新体验，酒店设计了丰富多样的互动玩法和产品。”万达酒店及度假村市场营销中心总经理王鑫介绍道。“按照过往酒店预订情况来看，基本上在世界杯开赛的前两三天预订量会达到一个小高峰，随着赛事的开启，在一些热门比赛的当天预订量也会出现较大增长。”

无独有偶，北京嘉里大酒店也即将推出足球主题活动与产品。北京嘉里大酒店的相关负责人表示：“我们酒店也会推广足球之夜活动，包括推出餐饮、酒水等优惠套餐，比如在每天的赛事期间可以畅饮百威啤酒及店选葡萄酒2小时；还有相应的百威、健力士、金酒等优惠套餐。此外，还有每日竞猜及幸运大转盘足球之夜活动。”

针对与世界杯进行“联动”的目的，王鑫说道：“借助万达酒店作为世界杯官方合作伙伴的这一身份，将万达酒店及度假村的品牌传播出去，并通过策划一系列世界杯主题营销活动来提升酒店经营的业绩。”

民宿：包小院看球咨询量大增

拥有适合多人同时观赛的小院、别墅等房型的民宿商家，也纷纷嗅到了世界杯给他们带来的商机。

北京铁柱的客栈老板丁梦媛告诉记者：“我们现在也正在为世界杯期间做准备，比如会把独栋别墅包装成足球主题的样式，加一些相关元素的海报等，并且还会在世界杯期间送房间代金券等活动。另外，看球少不了啤酒，所以我们还准备推出啤酒畅饮的活动。”

同样的情况也发生在芦庐·宿。“我们每个民宿都配备了高清投影，可以让游客观看比赛直播，同时，为加大曝光率我们也报名参加了部分平台世界杯特色的标签展示。”芦庐·宿创始人文玉祥进一步说道，“因为看世界杯的人群男性居多，所以我们在世界杯期间更新夜宵，推出了更加符合男性的饮食套餐。”

谈到世界杯期间的房价，丁梦媛表示：“有不少客人希望在世界杯期间组团入住，所以我们会对一个小院进行整租，当然房价可能会比平时工作日略有增长，增加幅度大概是600元到800元左右。”丁梦媛继续说道，“因为疫情的影响，预订量还是比较少，但是最近的咨询量在逐渐增多。”

平台：影音房预订增长超一倍

携程数据显示，11月20日-12月18日，携程影音房产品(以下统称“影音房”)预订量相比去年同期增长超1倍，相比今年1-10月的产品预订增速高出六成，影音房整体预订均价同比去年微降。四成用户提前1个月预订心仪的影音房。

与去年相比，世界杯期间的影音房预订中，度假型城市的影音房产品成为用户的首选。从影音房预订的热门城市来看，携程数据显示，11月20日-12月18日，厦门市的影音房预订量同比增长超过12倍，预订规模和预订增速领跑全国。

北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云指出，借力世界杯的流量也能够反映出，旅游企业能够快速捕捉到市场消费需求的反应，对于各企业来说，肯定要及时把握住各种消费热点，然后针对消费热点去提供相应的产品和服务，这本身也是企业常态化的营销行为。

“此时，旅游企业应该抓住这个热点，配合去做相关主题环境的设置、氛围的营造以及球迷之间的互动等，更充分地为这些球迷提供满足他们需求的产品。”吴丽云谈道。