全球人口达到80亿！这些你需要知道......

来源：中国新闻网

联合国《世界人口展望2022》报告预计，全球人口在今天达到80亿。打开这份报告，我们还能知道些什么？

——从70亿到80亿，用了多久？

11年。根据此前联合国人口基金会的统计，全球人口在2011年10月31日达到了70亿。世界人口从70亿增长到今天的80亿，用了11年零半个月。

——全球最多会有多少人？

约104亿。根据联合国最新预测，到本世纪80年代，全球人口将达到约104亿的峰值，并保持这个水平到2100年。

不过，不同的研究机构给出的数据也存在差异，例如美国华盛顿大学健康指标与评估研究所2020年的一项研究显示，全球人口将在2064年达到峰值，但不会达到100亿，且在2100年将减少至88亿。

——现在，全球哪里人口最多？

亚洲。2022年，人口最多的两个区域都分布在亚洲：其中东亚和东南亚有23亿人口(约占全球人口29%)，中亚和南亚有21亿人口(约占全球人口26%)。

——印度人口要超过中国了？

快了。中国和印度各有超过14亿的人口，分别占上述两个区域人口的大多数。印度预计最早将于2023年成为第一人口大国，并在2050年达到约16.7亿。

——哪里新增人口更多？

联合国预计，到2050年，全球新增人口中超过一半将集中在刚果(金)、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚8个国家。

——人口还会继续增长吗？

是的，但增速正在放缓。世界人口在1962-1965年期间的增长率为每年2.1%，此后增速急剧下降，2020年不到1%。到2050年，全球人口年增长率可能会下降到0.5%左右。

此外，2021年，全球人口平均生育率为2.3，即平均每名妇女一生生育2.3个孩子，而在1950年，生育率的数值为5，预计2050年将下降到2.1。

——人们的寿命如何？

全球的平均预期寿命持续增加。2019年，全球平均预期寿命为72.8岁，比1990年时增加了9岁；到2050年，预计平均预期寿命将达到77.2岁。

不过，持续增加的预期寿命与下降的生育率叠加，将加剧人口老龄化，65岁以上人口占总人口比例，2022年为10%，到2050年将升至16%。

——联合国怎么说？

联合国秘书长古特雷斯在《80亿人口，一个人类》中表示，人类大家庭在日益壮大的同时，也面临着日益严重的不平等问题。如果不解决这些问题，世界上将充满紧张和不信任、危机和冲突。

他还援引圣雄甘地的话说，“世界上的东西足以满足每个人的需要——但不足以满足每个人的贪欲。”