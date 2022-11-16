戳中泪点的“婚宴应办尽办”

来源：澎湃新闻

作者：土土绒

“婚宴应办尽办”，上了热搜。11月14日，合肥市疫情防控工作视频会明确提出：婚宴应办尽办，“这是新人的大事，也是全市的喜事”。与此同时，倡导婚事新办、喜事简办，不搞大操大办，响应“光盘行动”。而且，相关防疫措施一条都不能少。

但这足以让人心头一暖。疫情以来，看到过很多劝阻办婚宴的，似乎还是第一次看到提倡办的。很多人起初还以为自己看错了新闻，确认后，内心不由得百感交集。

今年上半年，我的一位同事正打算办婚宴，请柬都发出去了，碰上了疫情，只能紧急叫停，无限期推迟婚期。但他们还算幸运的，夏天的时候形势好转，赶紧把婚礼办了，总算完成了一桩人生大事。

我还听说有一对情侣，因为长期分居两地，在筹备婚礼的过程中分了手。其中的曲折与辛酸，外人恐怕难以想象。

很多人也许会说：婚礼办不办，有什么要紧的？疫情防控难道不比办婚宴重要吗？确实，在合肥这条新闻的下面，有人激动地“给合肥点八百个赞”，也有人表示，“现在看到应办尽办还有点不适应”，建议“非必要不办”。

但是，什么是“必要”的？从什么角度来理解“重要”？很多时候，我们都在强调顾大局，强调忍一忍，似乎有很多事都是非此即彼、不可兼得的存在。而在这种思维模式之下，每个人看起来平庸、浅薄、不重要的日常生活，往往是最先被要求放弃的。

事有轻重缓急，为了某个更重要、更紧急的目标，我们确实可以也应该暂时改变习以为常的生活。但是，我们可能都忽略了“日常生活”的重要性。

在城市管控期间，人们的生活按下了暂停键，习以为常的生活规律被打破。这时，“日常”的“可爱”忽然凸显出来。“没想到我会有梦到在办公室上班，醒了还特高兴的一天。”“第一次觉得每天能够背着书包上学的日子是幸福的。”人们怀念着普普通通的上班、上学生活，无非就是对“日常”的怀念和回味。

在结束居家上班之后，我来到办公室的第一件事，就是和同事们一起点一杯奶茶，庆祝恢复上班。在此之前，谁又能想到，我们会这么热爱通勤、上班呢？疫情之前，多少人曾向往过居家上班啊。

其实，这也并不奇怪。虽然很多人喜欢在变化中寻求激情，但正是规律的、持之以恒的日常生活，给了我们最深沉的安全感。起床、上班、下班、一日三餐……这些事情似乎琐碎而不值一提，但它们可以预期，可以依赖，与我们深切相关。

亚里士多德说：“每天反复做的事情造就了我们。”平凡的日常生活，或许和那些重大历史事件同样重要。远方的旅行，结婚时的喜宴，朋友隔段时间的小聚，如果这些事情都没有了，那么人生必然会失去大块的色彩。如果日常生活长期被打乱，那么人生必然也会陷入混乱。

这两年来，“烟火气”成为热门词汇。其实，这也是一种对“日常”的呼唤。逛个街、吃点小吃，不是多么重要的事情，但也绝对不是不重要。日常琐事是我们生活的一部分，也是我们自己的一部分。正是日常生活建构起了我们经验的大厦，而经验的大厦则构成了我们的处世法则。

其实，“日常”本不必用来怀念，因为谁说做好疫情防控，就一定要牺牲日常生活呢？疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，我们一直提的就是统筹兼顾，而不是只顾一端。最近，国家再次强调严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理等各类层层加码行为，也是在最大限度维护人们正常生活的权利。

在这样的语境下，倡导“婚宴应办尽办”格外难能可贵，它表现出了浓浓的人情味。是啊，在谈了一场认真的恋爱之后，谁说婚礼不是人生大事？不光是办婚宴，构成我们日常生活的每一个细节，都同样重要。是时候了，让我们找回办婚宴的喜气，也找到回到日常生活的底气。

