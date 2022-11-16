来源：音乐先声

作者：丁茜雯

东亚文化正在悄悄“入侵”拉美音乐。

截至到上个月底，智利歌手Polimá WestCoast和Pablito Pesadilla合作的《Baby Otaku》自今年9月以来在TikTok爆红成为热门歌曲后，仍在持续不断地掀起余韵，迄今已被使用超过320多万次。

有意思的是，该歌曲名意为“小宅男”或是“御宅族宝贝”，源自日本宅文化，同时也使用了大量的东亚元素来讲述一个俗套的男追女爱故事。像是日本游戏《街头霸王》、韩国卡通人物“中国娃娃”Pucca、动漫《龙珠》里的人物贝吉塔和孙悟空等，都出现在歌曲意象里。

放眼整个拉美地区，这种现象也早已见怪不怪，越来越多的拉美音乐人开始将东亚文化融入其作品之中。甚至可以说，东亚文化也正在影响着拉美音乐的发展进程。

东亚文化正在“入侵”拉美音乐

实际上，拉美音乐早已算是“混血儿”，有着吸纳其他文化加以利用的天赋。

拉美地区主要涵盖拉丁美洲、南美洲、北美洲等地，人种方面也复杂多样，这也导致在音乐文化上，形成了多元混合。其传统的音乐文化，便是以欧洲音乐、黑人音乐、印第安人音乐为主，而由这些交杂影响出来的拉美音乐，也就完成了一定的混血化。

其中，受影响较大诞生出的细支分类拉丁音乐，则成为风靡全球的流行音乐种类，Shakira、Juanes、Bad Bunny等拉美歌手成为当代拉丁音乐的代表人物。

而面向东亚市场，拉美音乐人们也并非“生手运作”，在近些年来也不断地借鉴和使用带有东亚各国特色的内容，填充其音乐作品。

智利歌手Polimá WestCoast便是十分热衷于此，专辑封面、MV、歌词等均受到东亚文化影响。除《Baby Otaku》外，Polimá WestCoast在今年9月又趁热打铁携手哥伦比亚歌手J.Balvin发行了单曲

而享誉国际的波多黎各歌手Bad Bunny，则是走在了拉美文化与东亚文化融合的新前沿。他在2021年发布的《Yonaguni》不仅以日本岛屿“与那国岛”命名，还在歌曲中尝试吟唱日语歌词，MV中也出现日式居酒屋、寿司、宝可梦纹身等。同时，他也为自己打造了一个仿日本青春电影画风的樱花树下动漫形象，眉眼之中也已尽然是东亚特征。

最为内地听众熟悉的哥伦比亚歌手Shakira，也曾在2020年与波多黎各歌手Anuel AA联手发行歌曲《Me Gusta》，在MV中化身日本艺妓的形象，并穿插不少樱花、日本成人杂志等内容，借用这些破格的东亚元素来吸引关注。

值得一提的是，拉美音乐人也并不是单向输出，反而还获得了一定的“双向奔赴”。去年，喜欢皮卡丘的“二次元”哥伦比亚歌手J Balvin就与日本《精灵宝可梦》25周年庆合作，为其制作了一首纪念单曲《Ten Cuidado》。歌曲不仅有魔性的“皮卡丘”电音流窜其中，J Balvin也化身宝可梦主角“小智”与皮卡丘、喷火龙等角色形象互动，这首歌曲也收录在了《精灵宝可梦25周年音乐专辑》之中。

除此之外，Ozuna、Rauw等拉美音歌手也在近两年多有杂糅东亚文化的音乐作品产出，樱花、K-Pop、地标建筑、中国功夫等也是常用元素。

看上去像是风马牛不相及的两条平行线，却能够相得益彰融合，说到底拉美音乐本身的“混血”基因固然重要，但拉美音乐人的参与尝试，也是关键所在。

为何东亚文化在拉美深受青睐？

事实上，从16世纪初开始，东亚各国赶赴拉美地区的“亚洲移民”就已存在。

这些“亚洲移民”多以劳工为主，带去了原有故土的生活习惯、音乐、美食、语言等，也在一定程度上影响了拉美文化的交织。随着全球化及互联网时代的发展，足够标新立异的东亚文化也成为拉美新一代歌手的重要灵感来源。

相比于拉美本土，东亚文化所展现出来的视听美学，有着超现实与古老传统兼具的神秘感，以及意境为主的含蓄之美与创新性。

东亚文化所展现的创新性也是令拉美地区最感兴趣的，直接的例子便是最为受欢迎的动漫。东亚尤其日本动漫展现出的脱离现实之外的想象，不管是设定还是外观，都有类似于平行宇宙一般的视觉效果，这也给了拉美音乐人大量的想象空间与启发。Rosalía就曾表示，日本动漫对于其音乐作品而言是一个“幻想”，是极具吸引力的、不同的美学准则和格式定律。

日本游戏也是如此，在“CEDEC 2022”游戏开发大会上，日本咨询公司LUDiMUS的CEO佐藤翔就表示，拉美地区对于日本电竞游戏《街头霸王》系列十分狂热，达到人均玩转的程度，多米尼加的电竞选手就曾在2017年《街头霸王V》比赛上打败日本顶尖选手。

这也就不难理解，Polima WestCoast为何会在《Baby Otaku》中以《街头霸王》游戏角色“春丽”来阐述关于爱意的描写。

同时，东亚文化一定程度上也在影响着拉美音乐的创作风向。Polimá WestCoast起初发布《Baby Otaku》时，并未掀起太多水花，直到9月拉美地区的动漫迷开始仿照其创作MV添加自己喜欢的动漫角色，这首歌曲也作为BGM被传播。

数据对比显示，YouTuber“MarinoSaurio”在9月18日发布一段该歌曲作为配乐的动漫角色视频，在4天之内获得了超过30万的播放量，另一支加入角色舞蹈动作搭配该歌曲的视频则获得了超2100万的播放量。同样的，《Yonaguni》至今仍是Bad Bunny在Spotify上播放量最多的歌曲，《KAWAII》也被公认为是J Balvin迄今为止品质最强的合作曲，流行度远超其他。

此外，亚洲地区人口数量庞大。相比于拉美地区不足5亿人口，仅东亚便有着超过16亿人，占据全世界的四分之一。因此拉美音乐人所能开拓的受众圈层也是十分可观，如若引发东亚粉丝群体关注，所带来的音乐消费、数据等也将会是极为重要的一笔名利来源，这也是其所热衷掺杂东亚文化的原因之一。

以秘鲁歌手Sebastián Llosa为例，作为一个籍籍无名的音乐人，其在今年5月发布歌曲《Alguien Más》尚属“无人问津”，但由于该歌曲与韩国快抒情歌曲十分类似也吸引了不少K-Pop听众关注，不仅在Spotify收听数超800万，还在YouTube上也获得了640万的播放量。在此时机下，Sebastián Llosa也一跃位居秘鲁歌手知名度一位，成为TikTok上最受欢迎的拉美歌手之一。

结语

当然，文化融合很多时候也是相互的。

在拉美音乐人热衷于吸纳东亚元素的同时，以K-Pop为代表的国际性热潮也在积极融合世界各地的音乐文化，其中就包括拉美音乐。

像是男女混声组合K.A.R.D，自出道以来频繁使用西语作为歌词，曲风也是以Reggaetón为主，成功打入智利、巴西等拉美国家开启拉美地区巡演；而将西语与韩语进行融合的Super Junior则凭借一曲《Lo Siento》成为第一个打入Billboard 拉丁分类榜单的K-Pop歌手。现今，K-Pop也在趁着西语风火遍全球的东风，积极将拉美音乐融入概念之中，比如NMIXX的《DICE》、LE SSERAFIM的《ANTIFRAGILE》等。

而拉美音乐人的目光也不仅仅是放在东亚，随着TikTok、YouTube等社交媒体将全球市场拉齐，泰国LGBT乐队4MIX也在拉美视野引发关注，东南亚或许也将成为其新的“灵感”来源。

毕竟，取精华融合并为己所用也是一条比较有效的传播公式。而在未来，拉美地区也许也会成为东亚音乐人的另一个火热开垦之地。