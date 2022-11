推特易手后的言论界线

来源:明报

作者:梁家权

扰攘多时,世界首富马斯克(Elon Musk)终在10月尾成功收购社交媒体Twitter。但在他接手后的短短两个多星期,Twitter却连番出现地震式变动甚至乱象。首先是撤换现有管理层,由马斯克亲自担任首席执行官;然后是引入自己在Tesla等公司的亲信,进驻Twitter。另外,马氏亦急于改革Twitter的营运模式,推出“蓝剔”订阅制,结果导致涌现大量假账户,被迫暂时煞停计划。而最受舆论关注的是,马斯克宣称Twitter面临巨大财政危机,要裁减一半员工,否则公司可能破产。Twitter在易手后不久已出现翻天覆地的转变,正正反映马斯克本身的枭雄性格,以及一贯出人意表的行事作风。

除了上述的人事和营运模式改动,其实不少评论亦关注Twitter在“狂人”马斯克旗下,将会变成一个怎么样的资讯媒介。马斯克本身是Twitter用家,多年来经常批评它的言论审核(content moderation)政策,限制了他心目中的言论自由,不讳言收购Twitter的其中一个主要目的,是希望消除这些限制,令Twitter成为一个畅所欲言的自由平台。就此,马斯克在成功收购后,扬言“小鸟自由了”(the bird is freed;作者按:Twitter的公司标志是一只小鸟)。这句豪言壮语,令人预期马斯克必定会大刀阔斧,拆除他认为不应存在的言论规限。

马斯克以“言论自由绝对主义者”自居

不过,马斯克的言论自由观是相当有争议的。马斯克曾自称自己是一个“言论自由绝对主义者”(free speech absolutist),认为媒体只须符合法律的基本规定,不应额外限制言论,因而十分讨厌数码平台审核言论。例如,他曾批评Twitter永久关闭美国前总统特朗普的账户,另外亦质疑Twitter制定保护变性人士免受言论骚扰的政策,以及处理假新闻的手法。故此,马斯克收购Twitter,得到不少右翼和保守派人士支持。

一直以来美国不少右翼和保守派人士,都极力批评主流社交媒体审核言论,名为保障人权,实质是政治打压,背后充满针对他们的政治偏见。是故他们近年纷纷转移到一些另类社交媒体,如Gab和Parler。不过,这些平台却被发现充斥大量假资讯、阴谋论和仇恨言论。在马斯克主政下,Twitter的言论环境会否与这些平台趋同,值得关注。

联合国欧盟促Twitter保障人权遵从法规

有鉴及此,不少国际组织、政府、人权专家和公民组织就相当担心,认为马斯克对Twitter的言论审核制度拆墙松绑,反会令人权受损。在Twitter被收购后数日,联合国人权事务高级专员就发出公开信,呼吁马斯克须以保障人权为管理Twitter的核心宗旨。

具体而言,联合国人权专员提出6点基本原则,当中有3点关乎言论自由:(1)“保障全球的言论自由”,Twitter须根据法律,以最大程度捍卫表达意见的自由和保障隐私;(2)不过,“言论自由不是无限制的通行证”(free speech is not a free pass),Twitter有责任避免放大侵害他人权利的内容,例如有害的假资讯;(3)另外,“一些煽动歧视、敌意或暴力的仇恨内容,不应在Twitter出现”,Twitter应继续执行内容审核政策,杜绝相关内容。虽然人权专员没有在信中直接批评马斯克,但明显是不认同他的绝对主义式言论自由观,希望发出提醒。

另外,欧盟也有回应,其内部市场专员布雷顿(Thierry Breton)在Twitter回应马斯克的“小鸟自由了”言论,表明“在欧洲,小鸟会以我们的规矩飞行”(in Europe, the bird will fly by our rules)。这里所指的规矩,是欧盟在今年通过、预计2024年正式实施的数位服务法案(Digital Services Act)。这部法案旨在保障欧洲拥有一个安全和负责任的网上环境,规管范围涵盖数码中介服务(如网络服务供应、网址注册)、寄存服务(如云端)、一般网上平台,以及超大型网上平台(如Twitter、facebook等社交媒体)。不同类形和规模的数码服务,有不同程度的规管。由于超大型网上平台拥有最多用户和最具影响力,故面临的法律要求最多,这包括要求它们更积极应对不良和非法内容、提升营运的透明度和问责度等。

由今年初传出Twitter会被收购,到最后易手,外界一直关注马斯克所信奉的言论自由观,会否与欧洲法规产生冲突,而令平台在欧洲发展受阻。虽然马斯克由始至终反复强调,Twitter会遵从欧洲法规,惟这都未能够平息质疑。本文开首提到,马斯克接手Twitter后,就宣布大量裁员。鉴于美国经济呈疲弱势头,当地科网业近期出现大量解雇潮,Twitter也不例外。但无独有偶的是,许多被裁的Twitter员工是来自负责人权保障、无障碍体验(即帮助残疾人士使用平台)、机器学习道德、提升公司问责和透明度,以及公共政策(这包括负责核实政治人物账户的员工)等团队。随着各地政府对数码平台治理要求日渐增多,科网公司理应要加强相关的人力投资,但马斯克却反其道而行,令人质疑他讲一套、做一套。

Twitter的经济和政治风险

当然,我们也不能完全否定,马斯克或许真的是因为财政原因,不得不裁退相关员工。惟有论者就认为,如果按经济逻辑行事,马斯克裁减负责人权和内容审核事宜等员工,是极为不智的,因为如果平台放松内容标准,将会导致大量不良资讯滋生,吓走用家和广告商,最终Twitter反会蒙受经济损失。

马斯克入主Twitter后,除了让人猜测公司营运模式的转变,其跨国大亨的身份,亦为Twitter惹来不少政治争议。不少论者关注,马斯克会否因为要兼顾在世界各地的商业利益,而影响Twitter的言论政策,甚至利用该平台的影响力,为其商业帝国服务。

另外,从马斯克介入俄乌战事到近期有关两岸冲突的表态,都反映他不是一名纯粹商人。上星期,美国总统拜登当被问及马斯克的跨国业务(包括Twitter、SpaceX和Tesla等)会否影响到国家安全,就表示马斯克跟其他国家的关系是值得被检视的。一旦美国当局视马斯克为国家安全威胁,Twitter的言论空间也必然会被波及。

从上述讨论可见,Twitter的营运受到多方因素影响,这既包括马斯克个人的意识形态,也有商业考量、政治压力,以至具体法规要求等。未来Twitter的言论界线如何划界,端视乎各项因素之间的角力。事态才刚刚开始,我们只能拭目以待。

作者是香港树仁大学新闻与传播学系助理教授