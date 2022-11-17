推特易手后的言论界线

来源：明报

作者：梁家权

扰攘多时，世界首富马斯克（Elon Musk）终在10月尾成功收购社交媒体Twitter。但在他接手后的短短两个多星期，Twitter却连番出现地震式变动甚至乱象。首先是撤换现有管理层，由马斯克亲自担任首席执行官；然后是引入自己在Tesla等公司的亲信，进驻Twitter。另外，马氏亦急于改革Twitter的营运模式，推出“蓝剔”订阅制，结果导致涌现大量假账户，被迫暂时煞停计划。而最受舆论关注的是，马斯克宣称Twitter面临巨大财政危机，要裁减一半员工，否则公司可能破产。Twitter在易手后不久已出现翻天覆地的转变，正正反映马斯克本身的枭雄性格，以及一贯出人意表的行事作风。

除了上述的人事和营运模式改动，其实不少评论亦关注Twitter在“狂人”马斯克旗下，将会变成一个怎么样的资讯媒介。马斯克本身是Twitter用家，多年来经常批评它的言论审核（content moderation）政策，限制了他心目中的言论自由，不讳言收购Twitter的其中一个主要目的，是希望消除这些限制，令Twitter成为一个畅所欲言的自由平台。就此，马斯克在成功收购后，扬言“小鸟自由了”（the bird is freed；作者按：Twitter的公司标志是一只小鸟）。这句豪言壮语，令人预期马斯克必定会大刀阔斧，拆除他认为不应存在的言论规限。

马斯克以“言论自由绝对主义者”自居

不过，马斯克的言论自由观是相当有争议的。马斯克曾自称自己是一个“言论自由绝对主义者”（free speech absolutist），认为媒体只须符合法律的基本规定，不应额外限制言论，因而十分讨厌数码平台审核言论。例如，他曾批评Twitter永久关闭美国前总统特朗普的账户，另外亦质疑Twitter制定保护变性人士免受言论骚扰的政策，以及处理假新闻的手法。故此，马斯克收购Twitter，得到不少右翼和保守派人士支持。

一直以来美国不少右翼和保守派人士，都极力批评主流社交媒体审核言论，名为保障人权，实质是政治打压，背后充满针对他们的政治偏见。是故他们近年纷纷转移到一些另类社交媒体，如Gab和Parler。不过，这些平台却被发现充斥大量假资讯、阴谋论和仇恨言论。在马斯克主政下，Twitter的言论环境会否与这些平台趋同，值得关注。

联合国欧盟促Twitter保障人权遵从法规

有鉴及此，不少国际组织、政府、人权专家和公民组织就相当担心，认为马斯克对Twitter的言论审核制度拆墙松绑，反会令人权受损。在Twitter被收购后数日，联合国人权事务高级专员就发出公开信，呼吁马斯克须以保障人权为管理Twitter的核心宗旨。

具体而言，联合国人权专员提出6点基本原则，当中有3点关乎言论自由：（1）“保障全球的言论自由”，Twitter须根据法律，以最大程度捍卫表达意见的自由和保障隐私；（2）不过，“言论自由不是无限制的通行证”（free speech is not a free pass），Twitter有责任避免放大侵害他人权利的内容，例如有害的假资讯；（3）另外，“一些煽动歧视、敌意或暴力的仇恨内容，不应在Twitter出现”，Twitter应继续执行内容审核政策，杜绝相关内容。虽然人权专员没有在信中直接批评马斯克，但明显是不认同他的绝对主义式言论自由观，希望发出提醒。

另外，欧盟也有回应，其内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）在Twitter回应马斯克的“小鸟自由了”言论，表明“在欧洲，小鸟会以我们的规矩飞行”（in Europe, the bird will fly by our rules）。这里所指的规矩，是欧盟在今年通过、预计2024年正式实施的数位服务法案（Digital Services Act）。这部法案旨在保障欧洲拥有一个安全和负责任的网上环境，规管范围涵盖数码中介服务（如网络服务供应、网址注册）、寄存服务（如云端）、一般网上平台，以及超大型网上平台（如Twitter、facebook等社交媒体）。不同类形和规模的数码服务，有不同程度的规管。由于超大型网上平台拥有最多用户和最具影响力，故面临的法律要求最多，这包括要求它们更积极应对不良和非法内容、提升营运的透明度和问责度等。

由今年初传出Twitter会被收购，到最后易手，外界一直关注马斯克所信奉的言论自由观，会否与欧洲法规产生冲突，而令平台在欧洲发展受阻。虽然马斯克由始至终反复强调，Twitter会遵从欧洲法规，惟这都未能够平息质疑。本文开首提到，马斯克接手Twitter后，就宣布大量裁员。鉴于美国经济呈疲弱势头，当地科网业近期出现大量解雇潮，Twitter也不例外。但无独有偶的是，许多被裁的Twitter员工是来自负责人权保障、无障碍体验（即帮助残疾人士使用平台）、机器学习道德、提升公司问责和透明度，以及公共政策（这包括负责核实政治人物账户的员工）等团队。随着各地政府对数码平台治理要求日渐增多，科网公司理应要加强相关的人力投资，但马斯克却反其道而行，令人质疑他讲一套、做一套。

Twitter的经济和政治风险

当然，我们也不能完全否定，马斯克或许真的是因为财政原因，不得不裁退相关员工。惟有论者就认为，如果按经济逻辑行事，马斯克裁减负责人权和内容审核事宜等员工，是极为不智的，因为如果平台放松内容标准，将会导致大量不良资讯滋生，吓走用家和广告商，最终Twitter反会蒙受经济损失。

马斯克入主Twitter后，除了让人猜测公司营运模式的转变，其跨国大亨的身份，亦为Twitter惹来不少政治争议。不少论者关注，马斯克会否因为要兼顾在世界各地的商业利益，而影响Twitter的言论政策，甚至利用该平台的影响力，为其商业帝国服务。

另外，从马斯克介入俄乌战事到近期有关两岸冲突的表态，都反映他不是一名纯粹商人。上星期，美国总统拜登当被问及马斯克的跨国业务（包括Twitter、SpaceX和Tesla等）会否影响到国家安全，就表示马斯克跟其他国家的关系是值得被检视的。一旦美国当局视马斯克为国家安全威胁，Twitter的言论空间也必然会被波及。

从上述讨论可见，Twitter的营运受到多方因素影响，这既包括马斯克个人的意识形态，也有商业考量、政治压力，以至具体法规要求等。未来Twitter的言论界线如何划界，端视乎各项因素之间的角力。事态才刚刚开始，我们只能拭目以待。

作者是香港树仁大学新闻与传播学系助理教授