调查：95.8%受访职场人士觉得“入对行”对职业发展重要

来源：中国青年报

当下正值中国大学生就业季，很多大学生都会慎重选择就业岗位和行业。行业选择对于职业发展的影响到底有多大？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对2001名职场人士进行的一项调查显示，95.8%的受访职场人士觉得入对行对个人职业发展重要。选择行业时，受访职场人士主要考虑发展前景、工资薪酬和兴趣爱好。

95.8%受访职场人士觉得入对行对个人职业发展重要

北京银行某分行大堂经理陈川(化名)，本科学的是金融专业，毕业之后考入银行，从柜员做起，现在26岁。“有些后悔本科一毕业就出来工作，放弃了考研重新选择专业的机会”。

“我现在怀疑自己算不算入对行了。因为从刚毕业到现在，运营的工作做得游刃有余，但却好像没有太大的建树。想要尝试一些新的东西，想利用业余时间学习设计或编程之类的技能，都没有实现。但在这个行业，节奏如此之快，总觉得自己快要被淘汰了，不知道往后还能不能跟得上时代的浪潮。”广州某互联网公司职员孙晶说。

调查显示，95.8%的受访职场人士觉得入对行对个人职业发展重要，其中46.6%的人觉得非常重要。

陈川认为入对行对个人职业发展重要，但也不绝对，对与错的区分其实并不是十分清晰，“比如：有的行业自己不喜欢但很适合，做得很好，有的行业自己喜欢但做得不是很顺利，只是靠着一腔热情往上冲”。

选择行业时大家会考虑哪些因素？调查显示，排在前三位的是行业的发展前景(71.7%)、工资薪酬(64.0%)、个人兴趣爱好(50.9%)。其他还有：所学专业(46.8%)、福利待遇(41.9%)、晋升空间(38.9%)、工作是否稳定(30.4%)、社会地位(28.1%)、同行业人才的水平(20.2%)等。

“我在大学阶段通过学生工作、社团还有社会实践的机会，体验了很多行业的工作，对一些行业形成了初步认识，对自己能否适应也有些了解，此外也会考虑行业现状和未来发展空间。”湖南长沙教师林静男当初选择加入教育行业，主要出于对行业的兴趣，以及“自我感觉比较适合”。

“求职时互联网是很热门的行业，但我学的是文科类专业，没办法选择技术类岗位，最后就只能选择运营、编辑类的岗位。这个行业也存在不太稳定、福利保障不够完备等问题。”孙晶说。

陈川认为，选择工作时比较重要的是专业对口以及院校所带来的潜在人脉，“我本科学的就是金融专业，银行是一个比较好的就业选择。因为所在的学校也是财经类院校，有很多校友、同学会在金融、银行系统发展。行业的整体发展、薪酬、工作压力、是否稳定等，也是我选择行业会考虑的方面”。

如果发现所在行业不适合自己，24.2%受访职场人士会坚定转行

如果发现所在行业不适合自己，24.2%的受访职场人士会坚定地转行，58.8%的人表示有合适机会就转行，13.7%的人持观望态度，仅3.3%的人表示不会。

中国政法大学商学院教授、中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任王霆说，当下大学生在就业的过程中，确实会存在一入职场就感觉不适应的情况，会产生是不是入错行这样的疑问。各行各业都是在为社会作贡献，都能发挥年轻人应有的价值，最关键的就是要静下心来，兢兢业业做好每一项工作，对未来的职业有很好的规划。

“当职场年轻人出现了想转行的想法，觉得所选择的行业不适合自己，我建议先不要急于作出选择，应该先和这个行业里的一些资深员工交流。”王霆说，现在很多好的企业，在大学生入职以后，除了配“动手导师”外还会配“思想导师”，帮助大学生在适应期作好职业规划，让他们对这个行业的发展有更加坚定的信心，更好地提升职场能力。

如果要转行，在职业发展的哪个阶段更合适？调查中，17.1%的受访职场人士觉得什么阶段都可以转行，32.2%的人认为在工作两年内转行合适，30.8%的人认为在工作三到五年转行合适，16.1%的人认为工作5到10年转行合适，3.2%的人认为在工作10年以上转行合适，0.6%的人认为哪个阶段都不合适，不会转行。

林静男觉得，如果想要转行，可以在刚入职不久，还来得及改变或者说改变要付出的代价还不是很大。也可以通过现在的行业尽可能了解其他行业的信息，对于另一个行业有了较为充分的了解后再考虑转行，这样不至于盲目。

王霆说，在转行的时候，可以咨询相关的人才服务机构，他们可能会提供一些人才测评的工具，帮助需要转行的年轻人对自我的职业兴趣、职业倾向、职业气质、职业能力做系统测评，更准确地知道适合的职业方向，同时又能了解多方的职场信息。在综合考虑以后，再作出转行的决定，避免再次入错行。