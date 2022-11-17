为什么很多父母不会倾听

来源：中国青年报

10时，广西(南宁)12355青少年服务台的电话响起，接线员钟言言刚拿起电话，便听到了一个女生带着哭腔的声音。她调整语调安抚电话那头的女生：“你先不要激动，慢慢说，我在呢。”

女生逐渐平静，道出了原委。原来，这是一名在学校遭受语言暴力的高中生，在得不到父母理解的情况下她想到拨打心理咨询热线求助。近40分钟的通话过程中，大部分时间是女生在诉说，从她在学校被孤立的状态，到埋藏在心底的梦想和秘密，接线员一直耐心地倾听着。“可能她本来就没有想让我给出具体的建议，只是想找一个人聊聊天。”钟言言说。

这样的故事，在广西(南宁)12355青少年服务台接到的来电中并不是个例。据广西(南宁)12355青少年服务台专员、心理咨询师李潇洁介绍，2021年，根据“省域统筹一体化”“线上线下相结合”的原则，共青团广西区委与共青团南宁市委共建广西(南宁)12355青少年服务台，目前面向广西全区各地市青少年提供心理、法律咨询服务。来电求助的青少年中，高中生(15-18岁)和初中生(12-14岁)是占比最高的群体。

家长总是听不懂我在说什么

广西(南宁)12355青少年服务台的专家志愿者、公益心理咨询师李耕岩表示，来电中学生主要关注人际关系、亲子关系、个人成长方面的问题。很多通过电话求助的青少年的主要需求是被理解和倾听。在他看来，没有评判、没有打断、没有建议的陪伴式倾听，是特别好的疗愈过程，可以有效帮助青少年释放压力与减轻焦虑。

11月3日下午，李耕岩转接到了一名高二男生的来电。这名男生因抑郁症正在住院治疗，他告诉心理咨询师，这个电话是用爸爸的手机打的。当着父亲的面，男生直接将肚子里的苦水倒出，直言自己无法理解爸爸的教育方式。

“他总是听不懂我在说什么。”男生满腹委屈，“甚至有时候根本没在听我说话。”当李耕岩问男生是否需要帮助时，结果对方表示只是想宣泄下情绪。李耕岩把男生的这种释放情绪的行为比喻成“倒掉一盆脏水”，因为捧在手里太重了，把它倒掉就好了。

亲子双方在成长的方式和期待值上产生冲突

在12355做了十几年的心理咨询，李耕岩能感知电话线那端的复杂情绪。他认为，孩子确实应该被好好倾听，但很多家长也并非刻意忽视孩子的想法。从本质上说，家长的目标和孩子的诉求基本是一致的，只是双方在成长的方式方法和期待值上产生了冲突。

韦金妮是广西(南宁)12355青少年服务台专门处理亲子关系心理个案的专家志愿者。有一次，服务台的接线员说有个家长想做咨询，但韦金妮接通后却听到一个小男生的声音。“孩子说是妈妈把电话甩给他的，还说自己刚被妈妈揍了一顿。”原来，这个四年级的男生因刚转学跟不上学习进度，家长想在校外培训机构给他报个一对一辅导班。孩子表示想报大班，说能自己更放松地听课，还能省钱，但他妈妈坚持认为一对一才有效果。

“实际沟通后发现问题并没有出在孩子身上，这个孩子虽然在家长看来有点调皮，但他这种调皮和活泼是符合其年龄特征的，只是不符合父母对于孩子在纪律和学习方面的期待。”韦金妮希望家长能把孩子当成一个独立的个体看待，当成一个朋友来相处，学会了解并理解孩子的想法。

如今有些家长学历水平比较高，对教育也越来越重视，但为什么好像还是学不会倾听孩子的声音呢？韦金妮认为，这跟这一代家长的成长经验有关系。专家志愿者接触到的大部分家长都处于30岁到50岁的年龄段，他们自小的成长环境相对高压，没有得到父母太多的倾听，导致他们为人父母后也容易忽略掉自己孩子的心声。这部分父母在相对严格的要求下走上了更高的社会阶层，认为自己是从中获益的，就觉得这种要求放在孩子身上也是适用的。

李潇洁告诉中青报·中青网记者，出现心理障碍的孩子，不少都是家庭教育出了问题。对于很多青少年来说，被陪伴、鼓励、引导，是心理上最大的需要，很多心理问题的背后是父母聆听姿态的缺席。“表面上看一些问题产生于家庭之外，但如果家庭成员能够给予孩子足够的支持，那他就有勇气有能力去应对外界的矛盾。”

两代人要适当划清生活边界

中国科学院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》显示，中国青少年抑郁检出率为24.6%，18岁以下的抑郁症患者占总人数的30.28%。现实而残酷的数字背后，反映出青少年正在遭遇的心理危机。尤其是这几年的疫情，对人们的学习、工作和生活产生了很大影响，也让不少孩子产生了焦虑不安的情绪。

李耕岩同时在南宁一所高中从事学生心理工作，对于疫情下青少年的心理问题并不陌生。他发现，孩子因疫情在家上课后亲子冲突变得频繁，特别是在听课、写作业等方面极易产生分歧。无论是在学校还是在12355平台，他都听到了越来越多孩子的求助。有些孩子直言自己因疫情居家上网课时，几乎没有休息的时间。“前一秒钟我还在做数学题，当我稍微休息一下拿起手机，还没开始玩呢，爸爸就进来说我整天玩手机，我觉得自己好冤枉。”

如何在疫情封控下与孩子健康地相处，也是许多父母的一块心病。很多家长忍不住跟李耕岩吐槽：“你知道吗？在家我觉得比上班还辛苦，见到孩子一天到晚都在玩手机，真的好堵心！”

对此，李耕岩给出的建议是，家长和孩子在家中适当要划清生活边界，让彼此都有充分的心理空间。从时间上看，可以划分出大家一起学习工作、吃饭、做游戏等活动的时间，比如在吃饭时间就只谈论菜好不好吃，而不评价孩子的学习；从空间上看，一家人尽量每个人待在自己的房间里，允许关门且不被随意打扰。

为了更好地化解家庭教育的难题，广西(南宁)12355青少年服务台的工作人员还利用业余时间，向家长们推荐家庭教育的活动课程。“周末的时候，有很多孩子会来南宁市青少年活动中心上兴趣班，家长经常在外面等候。我们就会上前告诉他们，有空可以来听听我们平台的案例。”11月10日，广西(南宁)12355青少年服务台还联系了南宁广播电视台进行了心理健康科普活动。

据了解，目前广西(南宁)12355青少年服务台有228名团队成员，包括团干部、接线专员、青少年社工和专业志愿者。在提供心理咨询服务的同时，该平台还积极链接社会资源为青少年提供心理健康、法治宣传、青春自护、家庭教育四大板块的服务。

下一步，作为区市共建的服务总台，广西(南宁)12355青少年服务台将加强区域统筹指导和基层服务阵地建设，更好地发挥服务青少年成长的专业作用。“比如我们这个热线目前是保证12小时人工接听，以后还需要保证24小时，那就需要更多人力物力的投入。心理咨询工作也离不开任何一个环节的支持，希望教育局、卫健委、社区等部门能够合力，为青少年健康成长保驾护航。”李潇洁说。