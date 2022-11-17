孩子被欺负 家长应该怎么“掺和”

来源：北京日报

一则“孩子之间闹矛盾，家长掌掴对方小孩并推倒老人”的新闻，最近引起了社会的广泛关注。幼儿之间时常会发生冲突，家长心疼孩子吃亏，想要讨个说法，这是人之常情，同时也有家长因为自己孩子爱动手惹上麻烦而头痛不已。其实如何与他人化解冲突，是孩子在成长过程中学习人际交往的一门重要功课，同时也是父母的一门重修课。在孩子之间发生冲突后，家长正确处理这个矛盾，不仅可以减轻冲突对孩子的负面影响，还能够帮助孩子增强人际交往能力。

幼儿为何常有肢体冲突

需要指出的是，攻击行为是人的一种本能，当个体感受到威胁，就会通过对外攻击来保护自己。成年人由于前额叶皮层发育成熟，有比较好的控制力，会调整内在的冲突，并采用合理的应对方式去处理自己的不安，幼儿却很难做到。

首先，幼儿正处于“自我”时期，只能考虑到自己的需要，一方面容易因为对方不能满足自己的需要而出现攻击行为，另一方面也不容易意识到攻击行为对别人所造成的影响与伤害。

其次，幼儿的语言表达能力还未完善，不能清晰表达自己的想法和感受，因此在遇到挫折或困难时更容易通过肢体行为来表达不满、愤怒等情绪。

第三，幼儿可能会通过“打一打”等方式与其他孩子互动，下手却不知道轻重，对方感受到疼痛与威胁后，往往会打回去进行自我保护，这样就形成了互相打斗的局面。

第四，环境因素也会影响孩子的暴力行为。如果孩子的生活环境中充满了暴力，或者经常看到一些暴力画面，那么孩子很可能会模仿这些行为，并认为这是解决冲突的正确方法。

一般情况下，前三个因素导致的暴力行为在家长的正确引导下，会随着孩子年龄的增长而不断减少，然而不良的环境会不断强化孩子的暴力行为，是需要特别注意和避免的。

经受或目睹暴力都会受伤

前文提到的新闻事件实际上体现的就是环境因素中的暴力。当事人鲁某某在知道孩子“被欺负”后，没控制好自己的情绪，与对方家庭发生冲突，做出了不理智的伤害行为。而在一旁全程目睹暴力过程的鲁某某孩子，会感到害怕，甚至可能比当初跟同学发生冲突时更惊恐，毕竟这是成年人的暴力场景。如果孩子知道爸爸为自己出头会承担法律责任，其内心也会背负内疚和自责，不利于心理健康。

新闻事件中另一位小男孩在家中被外人攻击，且看到爷爷为保护他被推倒受伤的场景，所受到的心理冲击可想而知。一方面，他会产生恐惧情绪，安全感严重受损；另一方面，自觉闯了“大祸”而惶惶不安，不知所措。本是两个孩子之间的冲突，升级为两个家庭的矛盾和刑事案件，这场争斗没有赢家。

暴力，无论是来自家庭中的暴力举动还是校园中的欺凌，都会对孩子的身体和心灵带来双重伤害，而且这种影响会比较持久、难以平复。在长期暴力环境下，孩子可能有胆怯、畏缩、自卑、孤僻、敏感、没有安全感等表现；相较其他孩子更易出现抑郁、焦虑情绪；可能对自我的评价很低，没有自信，认为自己不受欢迎或不被接纳；在行为上可能会回避人际交往，或者与人相处时常有一些攻击性行为与言语，以及出现厌学、自我伤害等行为。

需要注意的是，暴力不仅体现在行为上，有时候语言暴力更具有杀伤力。暴力的语言包括吼叫、尖锐刺耳的声音，指责、批判、贬低、嘲讽、诋毁等言语(如“你怎么这么笨”“你什么都做不好”“你看看别人，再看看自己”)，以及伴随着这些语言的凶恶表情和暴力举动(如拍桌子、摔东西等)。

除了这种激烈的暴力之外，冷暴力对孩子的影响也非常大，如家长忽视孩子的感受、对孩子漠不关心和冷淡，或者孩子在学校里遭到轻视、疏远和排挤等。

听闻“被欺负”家长怎么办

听闻孩子“被欺负”，去打对方孩子不对，不去过问也不对，那家长应该怎么办呢？我们建议家长分三步走，争取用良性方式解决问题。

1.控制好情绪

当家长知道孩子被打伤，一定会有愤怒的情绪，然而，如果情绪过于激动或者因情绪而出现了过激行为，则会有一些负面的结果。比如，孩子之间的冲突是因打闹产生的小矛盾，本不是一件多大的事，所谓的“被欺负”实际上是家长给这种打闹行为赋予的评判。如果家长反应过度反而会让孩子感到害怕，认为这是一件非常可怕的事情，或者自己受到了一种极大的伤害。这样一来，孩子会对人与人相处发生的冲突过于敏感和担心。

另一方面，家长的暴怒，会让孩子感到恐惧和担心，以后再遇到这种事就不敢告诉父母了，父母也就失去了了解孩子的机会。有的家长情绪激烈，还会怒其不争，通过质问孩子“为何不好好保护自己”“怎么这么懦弱”“为什么不打回去”等责备语言来表达自己的关心。尽管家长的初衷是心疼和关心，但孩子体会到的是指责，这样会让孩子误认为是因为自己笨、弱小才挨打，不利于建立自信。尽管内心愤怒、难过，家长也要尽量维持一个稳定的情绪，真正成为孩子遇到困难时的避风港。

2.借助老师的力量

老师在孩子心中是非常有力量的形象，当孩子与同学发生冲突，家长在听闻此事的第一时间应与老师沟通，了解相关情况，并请老师出面调解。老师经验丰富，可以有效帮助双方化解冲突，教导他们如何正确相处。

3.和对方家长沟通

幼儿这个群体是无法对自己的行为负责的，当他们发生冲突，家长可以和对方家长进行沟通，协商解决矛盾。如果家长单独质问或教训对方的孩子，就非常容易导致冲突升级。

面对冲突孩子可以做什么

当孩子被欺负，家长必须关心孩子的感受，也不可小题大做，以免增加孩子的心理压力，重要的是要积极引导孩子学会面对冲突，学习人际交往的技能。

及时告诉家长

当孩子和小朋友发生冲突后，如果感到委屈或害怕，要及时告诉父母。与此同时，父母要给予重视，让孩子感到被重视和呵护，父母的关爱是对孩子最好的疗愈。家长要告诉孩子，无论在外面经历了什么，爸爸妈妈都会保护他们。今后再发生类似事情，孩子便不会过于慌乱，不会觉得像天塌下来一样可怕，会更加敢于面对外界冲突。

正确认识暴力

幼儿时期很容易出现肢体冲突，父母应该帮助孩子充分认识到这一点，不过分强调发生冲突是特别不好的事情，进而减轻他们的心理压力；也不让孩子有“是我不好，我弱小，所以别人打我”这样的误解。但是，必须让孩子意识到暴力行为不是受欢迎的正确举动，遇到分歧可以选择其他更合适的方式进行处理。从另一个角度来说，家长还可以利用这个冲突事件，教给孩子化解人际矛盾的方法。

学会寻求帮助

家长需要帮助孩子学会如何应对暴力行为：一是遇到任何困难都要告诉家长，一起来面对；二是在校园里第一时间寻求老师的帮助；三是告诉孩子，如果对方经常有暴力举动，就要注意远离这样的孩子，做好自我保护；四是鼓励孩子当场制止对方的暴力行为，比如可以大声说：“你伤害到我了，必须马上住手，否则我会告诉老师和家长。”

“总爱打人”怎样来引导

被打的孩子受了委屈，打人的孩子也不是胜利者。暴力行为没有及时得到引导，就可能使孩子形成暴力解决问题的习惯，进而导致人际关系不良。家长发现孩子存在暴力倾向，可以这样来引导——

探索孩子背后的需求

幼儿尤其是男孩子容易出现肢体冲突，家长要询问清楚孩子动手的原因，是因为对方没有满足他的需要，还是因为他想和对方一起玩耍等，这样家长就可据此引导孩子通过正确的方法来满足自己的需要。家长要让孩子意识到暴力行为不仅不会让他如愿，反而会离目标更远。

通过共情让孩子意识到错误

当孩子出现暴力举动时，家长要明确告知此行为是不正确的，会伤害到其他人。幼儿的共情能力不足，可能无法马上体会到这一点，家长可以通过一些实践活动让其明白。比如，摔跤会疼，家长就可以告诉孩子，被打的孩子会感到疼。接下来，再询问孩子是否喜欢这种疼痛的感受，从而引导孩子明白每个孩子都不喜欢疼痛的感受，要注意避免大力碰触别人等。通过细心的引导，孩子会慢慢掌握与他人互动的分寸。

以身作则做榜样

幼儿还不具有独立处理问题的能力，通常会模仿周围人的举动。暴力的环境和情景会让孩子出现模仿行为，形成攻击性人格特质和暴力行为模式。因此，家长要注意维护和平的家庭环境，不仅不要随意打骂孩子，夫妻之间也要建立良好的沟通模式，在和外人交往的时候也要注意言行举止。家长就是孩子的一面镜子，要以身作则，在出现冲突的时候用理性的思维、平和的心态和积极的方式去化解冲突，帮助孩子见证和学习正确解决问题的方法和良性的人际交往。

总之，幼儿时期的小朋友之间发生冲突是常见且正常的，家长的职责是成为孩子的避风港，让孩子感受到支持和力量；做好孩子的引路人，让孩子遇到的每一个挫折都成为成长的台阶。家长不要过度害怕孩子被欺负，而应保持良好的情绪状态，给予孩子足够的安全感，用成年人的智慧与经验陪伴其长大成人。