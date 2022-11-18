“疯狂星期四”梗那么火，疯狂的到底是谁

来源：《中国青年报》

作者：殷锦绣

玩梗狂欢，在某种程度上也是对不久后的周末的迎接仪式。如果想给自己塑造一个年轻、有网感、赶得上潮流的形象，那参与玩梗狂欢，就能达到目的了。

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每到星期四，社交媒体上就会冒出很多离奇的故事，从不提起同事的朋友，开始在群聊里讲自己的女同事竟然是童养媳，只发吃喝玩乐的朋友，在朋友圈写朋友的朋友被家暴的故事……看得人不禁揪心：这是怎么回事，后来呢？

然而，如果你耐心看到最后，就会发现所有的故事都有同样的结尾：“V我50(微信转我50元)吃肯德基疯狂星期四，明天告诉你后续。”

原来，这些离奇的故事，都是网友们为了玩“疯狂星期四”的梗编出来的。只是，在这样的氛围下，这个梗早已和肯德基没什么关系了，而是变成了一种狂欢式的流行文化。

玩梗玩到“疯了”：网络语言狂欢

研究者认为，玩梗狂欢具有三个特点。

首先就是全民化。一到星期四，“疯狂星期四”梗也许会迟到，但绝不会缺席，哪怕你这一天不看微信群消息、不刷朋友圈，刷某博还是会被这个梗打个措手不及：原本正经的科普博主，发了一条科普冷知识的博文，没想到结尾神转折“V我50”；喜欢开脑洞的网文博主，额外更新了一个章节，结果层层铺垫都是为了出梗……

这些创作会被许多人转发，或者截图发到其他平台；看到的人再转发、再截图，这样让一个梗快速复制、流动、扩散，也就显示出了玩梗狂欢的第二个特点，病毒式传播。

而大家之所以专注星期四，却对其他日期的优惠活动热情甚少，也少不了仪式性的作用，毕竟周四过完就到最后一个工作日了，玩梗狂欢，在某种程度上也是对不久后的周末的迎接仪式。

主动玩梗的人：既好玩又减压

人们为什么这么喜欢玩梗，甚至玩成了“狂欢”呢？

梗本身好玩，的确是重要原因之一。看到离奇的故事结尾竟然是“广告”，大家感到无语的同时，又难免觉得好笑，这就是因为产生了预期违背，根据认知失谐理论，这种违背预期、不和谐的状态，可以让人从持续的理性活动中短暂松弛一下，从而产生放松好笑的效果，这一招也是相声、脱口秀等的惯用技巧。

玩梗的人同时还能管理自己在网上的形象。“在网上，没人知道你是一条狗”，网络上我们的形象，完全是由我们自己的行为塑造的，有意识地呈现自己的某个方面，来给别人留下某种特定的印象，这就是印象管理。我们总觉得玩梗是年轻人才做的事情，如果想给自己塑造一个年轻、有网感、赶得上潮流的形象，那参与玩梗狂欢，就能达到目的了。

通过印象管理，玩梗人塑造了一个身份；而很多同样身份的人彼此看到后，就会形成一个有共同喜好的“内群体”。出于对自己、对内群体的认同感，玩梗人会进一步创作，来强化自己的“玩梗人”身份。身份认同感和玩梗相互促进，不断让老梗变出新花样。

可是，好玩的笑话那么多，为什么多数梗流行一阵就被抛弃了，而“V我50”就永不过时呢？也许是因为它和钱有关。“搞钱”是年轻人群体中永不过时的话题，也是永不过时的压力、难题。大家发“V我50”这种伸手要钱的梗时，并不是真的为了要钱，而是表达对搞钱难这一现实压力的温和反抗。

被迫看梗的人：厌倦甚至反感

然而，并不是所有的人都喜欢这个梗。既然有喜欢一起玩梗的“内群体”，就自然有对梗无感的“外群体”。比如，有人在离奇的故事下评论：“真情实感想帮故事里的人，结果最后是个段子……很浪费感情。”也有人表达不理解：“这梗有这么好玩吗，怎么铺天盖地的，都看烦了！”这就是过度玩梗导致的情感撕裂了。

而对玩梗的人们来说，玩梗带来的影响也不只有积极的。如果太喜欢玩梗，平时总用梗的语言来表达自己的感受，那长期下来，可能就会影响自己的情绪觉察能力、精准表达能力了。就像网络段子说的那样：古人看到美景能说出“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，看到美人能说出“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”，而我看到这些只会说“awsl(啊我死了)”。

总之，参与玩梗狂欢能让人感到快乐、塑造形象、找到共鸣、抵抗压力，但为了避免其带来的消极影响，无论什么梗，适度才是最好玩的。