养“狗”、变装，这届大学生无聊时还可以做什么

来源：《中国青年报》

作者：殷锦绣

面对无聊，我们还可以这样做：学习一项新技能，培养一个新的兴趣爱好，练习正念，寻求陪伴，在与外界的联结中感受意义。

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这届大学生，越来越让人看不懂了。有的人在宿舍养“狗”，明明是纸箱做的，也要像模像样地配上食盆、狗粮，还要和隔壁宿舍比上一比，到底谁的狗狗更“乖”；有的人上演宿舍变装秀，有些男孩子用塑料袋做出女装，摆出比女孩子妖娆得多的pose；有的人在微博、朋友圈大书特书“发疯文学”，“连仙人掌都不知道，就不要乱说它是木瓜好吗，再说一遍这个橘子叫猕猴桃”……

这是在做什么？

大家理解不了这届大学生的行为也属正常，毕竟这届大学生，也不理解大学生活应该是什么样。这几年的大学生，隔三差五就可能上网课，传说中的大师也见不到几位；没有“百团大战”的社团招新和活动；不能随意出入校门，有时候甚至不能随意出入宿舍楼；即便在大城市，也看不上展、听不上演唱会、逛不了名胜古迹……这样待在校园里，实在太无聊了。

根据《牛津词典》，无聊是人们在日常生活中因缺乏活动、丧失兴趣而产生的一种消极情绪体验。这种情绪状态并不新鲜，汉代王逸就曾写出“心烦愦兮意无聊”的诗句。在这种状态下，大家想组织点活动、找点乐子，也是非常正常的，王逸选择“严载驾兮出戏游”，而无法出游的大学生们则选择了养“狗”、变装……

虽然大家在写发疯文学时会说“我的好神挺精的呀”(由“我的精神挺好的呀”变换语序衍生而来)，说“这届大学学生精神状况堪忧”时也是调侃，但无聊给人们生活带来的消极影响，确实不容小觑。

无聊会给人的认知带来消极影响。处于无聊状态的人往往注意力涣散，容易出现认知错误，认知需求也会下降，不愿意去思考、推理，所以无聊的人往往没法做好手头的事；同时，做不好任务的低效能感、无意义感，又会带来更多的无聊感，形成恶性循环。

无聊还常伴随各种负面情绪，影响人们的精神状态。多项研究发现，容易感到无聊的人，也更容易有抑郁、焦虑等负面情绪，以及强迫、人际敏感等心理倾向。《柳叶刀》的一篇文章指出：2021年，疫情导致全球焦虑症与抑郁症患病率，上升了不止四分之一，这与无聊感也不无关系。

在消极认知和情绪的驱使下，无聊的人们可能会做出不良行为。养“狗”、变装、发疯文学这些大学生正在做的事，都是自娱自乐、不影响他人的；但研究发现，无聊和攻击行为、赌博成瘾、逃学辍学、药物滥用、违章驾驶等都有显著相关，所以，我们还是应该主动调节无聊，避免无聊带来严重的消极影响。

除了开头提到的这些大学生已经在做的事，当我们感到无聊时，还有什么调节方法呢？

我们可以练习正念，培养专注当下的生活方式。无聊往往与注意力涣散强相关，互相影响；而当我们能专注于一件事时，我们感受到的就是投入、效能感甚至心流体验，而不会感到无聊了。如果不想练太刻意的打坐等，哪怕只是观察一棵秋天的树也可以，看一下叶片的黄绿层次，透过稀疏枝叶落下的光影，触摸一下树干，感受一下树皮的粗糙手感，这样专注在当下的感知觉上，注意力有处可依，我们就不会那么无聊了。

我们还可以作出改变，给生活带来一点新鲜感。心理学研究发现，重复的简单工作和生活会让人产生无聊；要调节无聊，就要尝试跳出简单重复。比如，可以学习一点新的知识技能，培养一个新的兴趣爱好。网络已经让学习这件事变得非常便利了，无论是想听法律讲座、诗词鉴赏，还是想学烤蛋糕、跳街舞，网上都有大量的资源，足不出户也能了解、尝试新事物。

除了自己调整，我们也可以寻求陪伴，在与外界的联结中感受意义。这些陪伴可以来自身边的朋友，一起参与活动、分享快乐，让我们感到安心；也可以来自网络联系的家人老友，和远方的人相互分享身边趣事，能同时带给我们陪伴感和新鲜感。

和身边的人一起尝试点新事物，投入到现在的生活去吧，祝你克服无聊，拥有能被自己掌控的生活。